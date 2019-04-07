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Вогнали в долги: новосибирцам тайно выставили новые счета за ЖКХ — многие даже не подозревают о них

Нового тарифа даже нет в платёжках — солидные суммы насчитали задним числом

Договор с новосибирцами «Экология-Новосибирск» заключила автоматически 
Договор с новосибирцами «Экология-Новосибирск» заключила автоматически 

Ещё в феврале новосибирцы получили первые квитанции ЖКХ с новой строчкой, связанной с вывозом мусора. С 1 января в России изменили систему оплаты услуг за обращение с ТБО. Некоторые новосибирцы изменений в платёжках не увидели, как и старой-новой услуги. Но, как оказалось, с ними уже заключили договор и успели начислить как минимум 300 рублей — о договорах они не подозревали. НГС узнал, кто и почему тайно собирает с новосибирцев деньги за мусор и сколько придётся заплатить за просрочку, если в этом году они за мусор ещё не платили. Подробности — в материале НГС. 


В Новосибирске появились первые проблемы, связанные с новой коммунальной услугой — обращением с отходами. Житель Октябрьского района Михаил Р. не увидел эту строчку ни в платёжках за февраль, ни за март, хотя в системе «Город» ему за три месяца уже начислили по ней больше тысячи рублей (по 92,42 рубля с каждого прописанного в квартире).


Раньше обращение с отходами считалось услугой жилищной, а теперь — коммунальной. С 1 января с собственников собирают фиксированную плату, и следит за этим один на весь регион оператор. В Новосибирской области им стала компания «Экология-Новосибирск». Плата для собственников составила 92,42 рубля с каждого человека, прописанного в квартире. Если же в ней никто не прописан, начисления идут как за одного человека. 


Вогнали в долги: новосибирцам тайно выставили новые счета за ЖКХ — многие даже не подозревают о них


Новые тарифы для новосибирцев рассчитал областной департамент по тарифам ещё в декабре, так что многие собственники оказались предупреждены и не удивились, когда увидели новую строчку в квитанциях. Но появилась она не у всех. В «УКЖХ Октябрьского района», которая обслуживает дом Михаила Р., корреспонденту НГС пояснили, что собственники его дома на собрании жильцов решили платить за мусор не через УК, а напрямую региональному оператору. И так можно. 


«Мы передали "Экологии Новосибирск" протокол, что собственники определили своё решение перейти на прямые расчёты с регоператором, региональный оператор его принял. Если нет начислений, они не предъявляют квитанции, то вопрос к ним, — объяснила директор по тарифному регулированию и работе с населением «УКЖХ Октябрьского района» Анастасия Ваганова. — Собственники на общем собрании принимают решение о том, что они напрямую рассчитываются с ресурсником, в этом случае с "Экологией-Новосибирск". Они могут как напрямую принести протокол регоператору, так и в управляющую компанию. Если в управляющую компанию поступает протокол, то управляющая компания передаёт, соответственно, регоператору, и регоператор открывает счета, выставляет, производит начисления и прочие мероприятия производит». Если ничего об обращении с отходами в квитанциях нет, то это значит, что платить надо напрямую региональному оператору, заключили в управляющей компании. 


В «Экологии-Новосибирск» корреспонденту НГС подтвердили эти слова и рассказали, что 


каждый собственник обязан заключить договор с региональным оператором. Если этого не сделать, то его заключат автоматически и в любом случае начнут требовать оплату. 


«Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения предложения о заключении договора направляет региональному оператору («Экологии-Новосибирск». — Прим. ред.) заявку и необходимые документы. В случае, если потребитель не направил региональному оператору заявку потребителя и документы, договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключённым на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения региональным оператором предложения о заключении указанного договора на своём официальном сайте в сети интернет. <...> В соответствии с действующим законодательством с 1 января 2019 года все юридические лица, ИП, физические лица — собственники помещений в многоквартирных домах и индивидуальных домовладений обязаны заключить договор с региональным оператором», — пояснили в «Экологии-Новосибирск» и добавили, что все сообщения и приказы опубликовали на своём сайте ещё 20 декабря.


Так, незаключение договора или уклонение от его заключения не освободит собственников от оплаты услуги. При этом в компании отметили, что на первом этапе системы пени и штрафы с жильцов решили не брать. 


«Узнать о наличии долга можно в личном кабинете на сайте регионального оператора и в кассах платежных агентов. С 1 апреля в платёжном кабинете системы "Город" отменена комиссия при оплате услуги по обращению с ТКО. Комиссия не взимается при оплате услуги через личный кабинет на официальном сайте регионального оператора — "Экология-Новосибирск", а также при использовании мобильного приложения "Платосфера". Также осуществить платеж можно во всей инфраструктуре системы "Город", в "Сбербанке России", на "Почте России"», — добавили в компании «Экология-Новосибирск». 


Юристы предупреждают: если никаких квитанций собственник не получил, заплатить за коммуналку всё равно придётся. 


«Чтобы избежать споров и доначислений в дальнейшем, я рекомендую оплачивать эту услугу даже в том случае, если квитанция для оплаты не была представлена. — объяснила НГС старший юрист юридической компании «Гриаста» Анна Асташова. — В соответствии с действующим законодательством, плата взимается даже в случае неподписания договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Такой договор все равно будет считаться заключенным в силу прямого указания, содержащегося в законе и подзаконных актах. Договор является типовым, он разработан Правительством РФ, на граждан возложена обязанность по его заключению. Неоплаченные суммы стоимости услуг в дальнейшем будут квалифицированы как задолженность».

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