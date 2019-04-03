Продавец воздуха: сибиряк закачивает в баллоны пустоту — и продает её в Китай по 350 рублей за штуку

Крышка у этих баллончиков с алтайским воздухом запатентована — её можно открыть одной рукой и использовать как маску





Сергей Кухтуеков из Горно-Алтайска в 2016 году увидел информацию о том, что канадская компания Vitality Air продала первую экспериментальную партию баллонов с воздухом в Китай, и задумался: почему бы не продавать алтайский воздух? И через полтора года уже его компания Altai Air тоже сделала свою поставку алтайского воздуха в Китай. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у него, что было самым сложным в создании такого бизнеса, на сколько хватает баллончика с воздухом, почему они так популярны в Китае и как действует на человека воздух с чабрецом или кедром.





У Сергея Кухтуекова есть бизнес в сфере производства, а это направление он называет стартапом, требующим серьёзных инвестиций — материальных и нематериальных, в человеческий капитал. Он создал его с партнёром. Идея зародилась в 2016 году, когда Сергей узнал, что канадская компания продала воздух в Китай.





«Мы проанализировали чистоту воздуха, сравнили с канадским и выяснили, что в некоторых местах есть очень чистый воздух. Их, конечно, меньше, чем в Канаде, но воздух у нас нисколько не хуже. Мы подумали: раз мы живём в таком красивом и чистом месте, как Алтай, почему бы не поконкурировать с другими производителями воздуха, в частности канадскими, и не попробовать продать его в Китай», — вспоминает совладелец проекта.





«У нас здесь есть дача "Газпрома", на которой часто бывает президент. Она находится как раз в том районе, где закачка происходит воздуха», — рассказывает Сергей Кухтуеков





По словам Сергея, помимо Канады, производители воздуха появились в Швейцарии и Новой Зеландии. Три года назад особенности технологии и особенности рынка Сергей не знал.





Сначала инициаторы создания бизнеса консультировались с учёными, специалистами по воздуху и атмосфере, экологами, химиками, технологами. Выяснилось, что сохранить воздух в замкнутом пространстве крайне сложно.





«Это практически невозможно сделать, потому что воздух — всё-таки живая субстанция: он задыхается, приобретает неприятный запах — по сути, протухает. Чтобы его сохранить, нужна определённая технологическая цепочка, которую мы тогда не знали. У нас долго не получалось. Тем не менее мы достаточно упорно этим занимались: отрабатывали технологические возможности, искали оборудование, консультировались со специалистами, пробовали», — рассказывает Кухтуеков.





Они делали экспериментальные партии, собирали фокус-группы, проводили анализ. И в определённый момент поняли, что воздух готов к применению: сохраняет все свойства, является натуральным.





На фото второй справа — Сергей Кухтуеков





«Попутно мы искали поставщиков баллонов, самостоятельно разработали крышку. У нас единственная в мире модель крышки, которая открывается одной рукой и является одновременно маской. Её не надо специально снимать, надевать, собирать, потом разбирать, как у наших конкурентов. Она защищает от пыли и в то же время очень быстро готова к работе. Мы её разработали, произвели на свет и запатентовали. К тому же мы зарегистрировали наш товарный знак», — гордится Сергей.





Баллоны они рассматривали французские, итальянские, немецкие и российские. В итоге договорились с российским производителем. Крышку попытались разработать в новосибирском Академгородке, но ничего не получилось, поясняет Сергей, потому что это была очень дорогая услуга и нужно было долго ждать.





Компания Altai Air на выставке экспортёров в КНР в 2018 году





«В итоге конкуренты Новосибирска в Москве по промышленному дизайну разработали нам макет. Производителя мы рассматривали в Бердске, Новосибирске, Крыму и Москве, а сделали в результате матрицу в Подмосковье. Крышку выпускаем в Подмосковье, а баллон идёт из Ставрополья, воздух закачивается и расфасовывается на Алтае — достаточно такой разрозненный бизнес. Иногда бывают несостыковки в этой технологической цепочке, но всё же мы эти сложности преодолели», — описывает географию производства бизнесмен.





Кроме того, параллельно они искали партнёров на китайском рынке, консультируясь в Москве с Российским экспортным центром.





Продукт представлен на Baidu и Taobao





«Нам порекомендовали не самостоятельно выходить на рынок, а использовать существующие компании в Китае, которых может заинтересовать наш продукт. Удалось найти такую компанию, начали сотрудничать. Сначала отправляли экспериментальные партии в Китай и делали срезы, а потом уже отправили товар», — поясняет продавец воздуха.





Сама компания находится в Гуанчжоу, а ареал распространения — Пекин и Шанхай. По условиям контракта, только у этой компании есть право распространять продукцию, прямого выхода на рынок у Altai Air нет. Эта договорённость будет действовать до осени 2019 года, а потом компания может заключить и другие контракты. В 2018 году они были на выставке «Экспо», которая была проведена для экспортёров в Китайскую Народную Республику. Многие фирмы заинтересовались алтайским продуктом, говорит Сергей Кухтуеков.





В Китае чистый воздух в баллончиках очень актуален, потому что с экологией там проблемы. По мнению Сергея, целый ряд факторов влияет на востребованность товара.





В Китае тоже зарегистрировали торговую марку Altai Air и прошли все процедуры защиты





«В этих городах люди ходят в масках, потому что по-другому там дышать нечем. Иногда просто человек забыл маску дома или концентрация вредных веществ слишком большая, что маска не выдерживает. Иногда наш баллончик с воздухом может спасти жизнь, если так пафосно говорить. Иногда люди просто поднимают свой статус: в определённой мере это статусный товар, как и многие брендовые вещи. Человек в густонаселённом районе достал баллончик, вдохнул и пошёл дальше. Те, кто это видят, начинают ему немного завидовать», — считает он.





Объём баллончика — порядка 6 литров. Если делать небольшие короткие вдохи, то их будет 120, если долгие, то гораздо меньше. Сергей отмечает, что обычно в спокойном состоянии человек делает 15–20 вдохов в минуту, значит, баллончика хватает примерно на 10 минут.





«Баллончик небольшой: легко помещается в дамскую сумочку, бардачок. Задача баллончика — не надышаться, а вдохнуть и погрузиться в воспоминания либо просто очистить свои лёгкие от грязного воздуха, чтобы в них появился чистый», — замечает Кухтуеков.





Оптовая цена за концентрат воздуха варьируется от 150 до 200 рублей за один баллон — на неё влияет курс, а в розницу продаётся за 330–350 рублей в зависимости от наценки.





Сейчас есть три вида товара, но в дальнейшем могут появиться новые, например с мятой или иван-чаем





Помимо обычного воздуха, производители сделали два концентрата воздуха с усиленной долей кислорода с добавлением эфирных масел. Один тонизирующий, с чабрецом, а второй успокаивающий, с кедром.





«Уловить запах воздуха крайне сложно. Там есть свежесть — это ёмкое слово, которым можно обозначить первое впечатление. В тонизирующем концентрате запах чабреца, который достаточно сильно бодрит. Если вам тяжело вставать утром на работу, не выспались, можно выдохнуть воздух и вдохнуть концентрат, почувствовать, что вам легче. То же самое можно сделать в машине: на каждого по-разному действует по времени: например, на меня в течение 20–25 минут, и я достаточно бодро еду ночью за рулём, хотя устаю и хочу спать», — заверяет Сергей Кухтуеков.





Он добавляет, что этот концентрат с чабрецом можно использовать и в офисе, когда человек устал к концу дня, но ему нужно дописать статью или отчёт. А концентрат с кедром можно использовать, когда человек взволнован, не может уснуть или успокоиться.





Пока на Алтае баллончики с воздухом продаются только на одной туристической базе, но компания ведёт переговоры и с другими





С недавнего времени компания начала предлагать свой продукт и в России, но больше как сувенир, который туристы могут взять с собой из Горного Алтая в качестве напоминания о тех счастливых моментах, которые они провели на отдыхе в Республике Алтай, отмечает Сергей. На данный момент баллончики с воздухом продаются на одной из крупных турбаз. Сейчас Altai Air готовится к сезону и ведёт переговоры с крупными туристическими объектами.





«Многих это удивляет, но, мне кажется, ход мысли у всех такой: "А почему нет?". Почему продаётся земля, продаётся вода, иногда продаётся лёд зимой. Мы, как мне кажется, первые в РФ, кто смог продать воздух нашим соседям, КНР. Почему-то больше в РФ такой истории мы пока не знаем, но, надеюсь, они появятся, сформируется рынок, и тогда покупатель будет выбирать, какой ему нужен воздух. Может, с Алтая, может, из Дагестана или ещё откуда-то. Вполне может быть, что через какое-то время продажа воздуха будет обычным явлением. Человеческое сознание просто привыкнет: пойти в магазин и купить воздух», — радуется Сергей.