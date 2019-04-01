Умели договориться и угадать: как Филёвы создали из «Сибири» конкурента «Аэрофлота»

Наталия Филёва и её муж превратили небольшую компанию в самый узнаваемый бренд в небе

Из небольшой «Сибири» Филевы создали первую авиакомпанию в стране по внутренним перевозкам

Вечером 31 марта в авиакатастрофе погибла топ-менеджер и совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева. Частный самолет, на котором находилась сибирячка, разбился во время захода на посадку в аэропорту Эгельсбах в районе Франкфурта-на-Майне. Супруги Наталия и Владислав Филевы, выкупившие в своё время контрольный пакет акций авиакомпании «Сибирь», стали одними из первых серьёзных игроков, с кем пришлось конкурировать «Аэрофлоту». НГС вспомнил, как из небольшой «Сибири» Филевы создали первую авиакомпанию в стране по внутренним перевозкам.





От авиаотряда до авиакомпании







1992







В 1992 году Толмачёвский объединённый авиаотряд, включавший в себя лётные отряды, метеослужбы и аэронавигационные службы аэропорта Толмачёво, преобразовывают в три самостоятельных предприятия: государственный аэропорт Толмачёво, авиакомпанию «Сибирь» и ЗапСибаэронавигацию.







Эта дата считается началом деятельности авиакомпании, которая впоследствии первой войдёт в группу компаний S7.





1994







Созданную в процессе приватизации «Сибирь» регистрируют решением города Оби.





1998







К купленной в 1997 году части акций «Сибири» супруги Наталия и Владислав Филевы приобретают контрольный пакет и начинают развивать авиакомпанию.





К купленной в 1997 году части акций «Сибири» супруги Наталия и Владислав Филевы приобретают контрольный пакет (на фото — Владислав Филев)





2001







Авиакомпания входит в Международную Ассоциацию Воздушного Транспорта IATA, одновременно с этим приобретая «Внуковские авиалинии», у которых накопилась большая кредиторская задолженность. Подобный шаг позволил «Сибири» стать первой по объёму авиаперевозок.





2004







Авиакомпания «Сибирь» становится лауреатом премии в номинации «Лидерство на рынке» — за «успешное использование инструментов слияния, поглощения и партнёрства, что позволило авиакомпании стать крупнейшей в России на внутренних линиях и второй — по общему объёму авиаперевозок».





Новые самолёты и новые проблемы







2007







Авиакомпания «Сибирь» начинает выводить из эксплуатации Ил-86 — это один из этапов реализации стратегического плана по обновлению и модернизации воздушного парка авиакомпании, рассчитанного на ближайшие 7 лет.





Как сообщают «Ведомости», в рамках данной программы компания также заказывает 15 Boeing-787 на 210–250 пассажиров. Тогда Владислав Филев назвал Boeing «самым красивым самолётом, который он видел». Самолёты планировали взять в финансовый лизинг. Основную часть средств на закупку самолётов удалось найти за счёт кредитов под залог новых самолётов.





В этом же году авиакомпания сообщила, что закупает новые Airbus А320. Полёты на них начали выполнять лишь год спустя. Согласно заключенному с компанией ILFC договору операционного лизинга, S7 Airlines получила четыре воздушных судна этого типа.





В 2007 году S7 закупает новые Airbus A320





2008







Этот год стал для «Сибири» тяжёлым — компания оказалась на грани банкротства. Долг перед держателями облигаций и банками достиг почти 11 миллиардов рублей.







Филев обращается к чиновникам с просьбой выделить 4,5 миллиарда рублей господдержки — почти 15% от суммы, зарезервированной властями для спасения авиаотрасли на тот момент. В поддержке отказали, и компания едва не была поглощена «Аэрофлотом», вспоминают «Ведомости».





В этом же году в «Сибири» происходит ребрендинг — у самолётов меняется раскраска фюзеляжей, а на базе авиакомпании и её структурных подразделений создаётся группа компаний S7 Group.







2009







«Сибирь» допускает дефолт по облигациям из-за отказа двух кредиторов реструктурировать долги. Владислав Филев начинает искать поддержки среди банков, находя её у «Альфа-банка», который выделяет два пятилетних кредита общей суммой почти 9 миллиардов рублей, получив под залог акции всех весомых компаний группы S7.







Не выдерживая нагрузки, компания отменяет контракт на покупку 15 Boeing-787, при этом «сохраняя заинтересованность в [их] эксплуатации», пишут «Ведомости».







2010







Авиакомпания S7 присоединяется к Oneworld — одному из трех существующих в мире глобальных авиационных альянсов. Ранее в таком объединении состоял лишь «Аэрофлот» — в конкурирующем с Oneworld альянсе SkyTeam.







В 2010 году авиакомпания присоединяется к Oneworld — одному из трех существующих в мире глобальных авиационных альянсов





Как сообщало издание vremya.ru, Владислав Филев говорил, что выбрал Oneworld по экономическим и эмоциональным соображениям.





В этом году авиакомпания перевезла 4,8 миллиона пассажиров.







2011







Государство в очередной раз пытается продать свою долю в авиакомпании «Сибирь», однако аукцион снова отменяют из-за отсутствия желающих купить пакет акций. Как сообщал Газете.ru аналитик «Атона» Никита Мельников, для стратегов госпакет неинтересен, а для портфельных инвесторов стоимость сделки слишком высока.





2012







Количество перевезённых пассажиров в этом году составило 5,1 миллиона. Из них на внутренние рейсы приходится 3,5 миллиона перевезённых пассажиров и 1,5 — на международные, говорится в годовом отчёте авиакомпании. Чистая прибыль составила 724 миллиона рублей.





2013







Группа компаний S7 выкупает госпакет акций авиакомпании «Сибирь», предложив за 25,5% акций перевозчика 1,1 миллиарда рублей, сообщает РБК.





2014







«Сибирь» договаривается с «Альфа-банком» о снижении процентной ставки и переносе срока погашения кредита на первый квартал 2017 года. Деньги, полученные с продажи 37 российских самолётов Ту-154 и Ил-86, авиакомпания направляет кредиторам.







В авиапарке группы остаётся 35 самолетов — все иностранного производства и все в лизинге, пишут «Ведомости».





Второй взлёт







2015







Владислав Филёв подписывает соглашение о покупке контрольного пакета акций «Трансаэро» — в соглашении указано, что «Сибирь» купит не менее 51% акций. Филёв рассчитывал таким образом избежать банкротства перевозчика, уточняет РБК.





Однако сделка не состоялась. Вскоре «Коммерсант» сообщил, что акционеры «Трансаэро» не смогли собрать 51% акций, «не обремененный обязательствами перед третьими лицами».





2016







Группа компаний S7 подписывает с иностранной лизинговой компанией соглашение на поставку в операционный лизинг Boeing-737 Max, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера лизинговой компании.





На сайте авиакомпании сообщают о закупке 17 судов Embraer 170-LR — для реализации программы развития межрегиональных авиаперевозок. «Сибирь» становится первой в России, эксплуатирующей сразу два новых самолёта.





В 2016 году S7 заказывает 17 судов Embraer 170-LR





В декабре этого же года S7 успешно проводит первую в России сделку с использованием технологии блокчейн, заменив ею традиционный бумажный аккредитив, пишет Frobes.





2017







Наталия Филева впервые входит в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России», ежегодно составляемый российским изданием Forbes. Состояние Филевой оценивается в 600 миллионов долларов, в рейтинге она занимает 171-е место.





В 2017 году состояние Филевой оценивалось в 600 миллионов долларов





Количество пассажиров, перевезённых S7, ежегодно растёт — за 2017 год компания перевезла почти 10 миллионов пассажиров. Из них 6,8 миллиона приходится на внутренние рейсы. При этом чистая прибыль составила 4,4 миллиарда рублей, говорится в документах годового собрания акционеров компании.





2019







Незадолго до авиакатастрофы Филева вошла в список Forbes из 15 бизнесменов, построивших бизнес с нуля и сумевших изменить представление о России.





Сейчас парк воздушных судов S7 насчитывает 96 судов. На сайте авиакомпании его называют «одним из самых современных на российском рынке авиаперевозок». Рейсы выполняются на Airbus, Boeing и Embraer.