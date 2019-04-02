Весна заставит раздеться: прогноз погоды на апрель

Синоптики рассказали, какой будет погода, — лето в этом году придет необычно рано

Апрель обещает быть тёплым и сухим — как раз для посиделок на свежей траве





В Новосибирск, похоже, пришла настоящая весна — солнце заметно дольше задерживается в небе над городом, а молодые сибирячки уже сменили пуховики на кожанки и короткие юбки. Синоптики обнародовали прогноз погоды на апрель — и заявили, что она окажется сильно теплее, чем обычно, но пока доставать шорты и футболки новосибирцам не советуют. Обозреватель НГС узнал большой прогноз погоды на месяц и решил сравнить его с данными на пяти популярных погодных интернет-ресурсах, чтобы удостовериться, что весна не затеряется по пути в Сибирь. Подробности — в обзоре НГС.





Начало апреля порадовало новосибирцев солнечными и сухими деньками и устойчивым плюсом, правда, по словам синоптиков, сейчас тепло всё же ненадолго возьмёт перерыв.





«На территории Новосибирской области наступившая неделя обещает быть тёплой, в среднем примерно на четыре градуса выше обычного <...>, — рассказала НГС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. — Дальнейшая волна тепла [в середине этой недели] немножечко спадёт, но это буквально незначительно, просто за счёт натекания облаков. Дневной прогрев воздуха к четвергу сократится до +3...+8 градусов, но одновременно с этим станут теплее и ночи — столбик термометра будет колебаться вблизи нулевой отметки».





К выходным на город снова надвинется антициклон, который подарит новосибирцам сухую солнечную погоду. В эти дни по ночам воздух будет остывать до –1...–6, до –10 по области, а днём — прогреваться до +5...+10 и +6...+11.





«Судя по всему, первая декада апреля в Новосибирске может оказаться тёплой, температура будет несколько выше многолетних значений, а вот в середине месяца с севера начнут вторгаться холодные воздушные массы, так что температурный режим немного понизится. Я думаю, он всего-навсего приблизится к норме. Судя по предварительным расчётам,





похолодание в середине месяца окажется недолгим, и уже к концу второй декады надо рассчитывать на приход настоящей весны с обилием солнца и дневным прогревом до +10...+15 градусов», — заключили в «Фобосе».







НГС решил сравнить прогноз центра «Фобос» с данными самых популярных погодных интернет-сервисов, которые публикуют прогнозы на месяц.











До 20-х чисел апреля «Яндекс.Погода» обещает новосибирцам тепло на уровне +8 градусов днём и около 0 ночью почти каждый день. Пару деньков город польёт дождь, а в конце месяца температура уже уверенно перевалит за +10. В целом месяц окажется хоть и сухим, но не самым солнечным: сервис насчитал новосибирцам всего три ясных дня.









«Погода Mail.Ru» рассчитала более-менее точный прогноз только до середины месяца, всё остальное — усреднённые данные за 10 лет наблюдений. Эта неделя закончится воскресным холодным дождём, который вернётся на следующей неделе, начиная со среды, и продлится до самых выходных. Третья неделя должна ещё оставаться прохладной — около +8...+13 градусов, а зато последние дни, как и предрекли в «Фобосе», должны порадовать первыми +15.









Прогноз сервиса «Rambler/Погода» не сильно отличается от прогноза Mail.Ru, кроме осадков — дожди должны настигнуть Новосибирск только к 20-м числам, но, несмотря на это, солнечных дней новосибирцам в апреле почти не видать, как и резких перемен в погоде.









Следующие выходные, 13–14 апреля, если верить Gismeteo, будут необычайно тёплыми — до +14 градусов, тогда как остальные дни до середины месяца теплом особо не порадуют. 15 апреля портал пообещал сразу +17 — рекорд для всех погодных сервисов, а затем резкий перепад к +2...+5. Последняя неделя окажется тёплой — до +16, но дождливой. Ситуация должна исправиться к майским праздникам.









Почти не увидел апрельской прохлады сервис WorldWeather — в течение месяца он обещает в Новосибирске температуру на уровне +7...+12 градусов. А середина последней недели, 24–25 апреля, ожидаются самыми «жаркими» — до +15. Температуры выше этой в апреле никакой другой сервис не даёт.





Переменчивая погода за окном наверняка наводит на мысли о настоящем лете — многие начали присматривать недорогие путёвки на море в майские праздники.