«Чиновники — не реальные люди»: самые громкие цитаты Наталии Филёвой — о работе и роли женщины

Наталия Филёва разбилась на частном самолете вечером 31 марта





Вечером 31 марта в авиакатастрофе погибла топ-менеджер и совладелец авиакомпании S7 Наталия Филёва: частный самолёт, на котором она находилась, разбился во время захода на посадку в аэропорту Эгельсбах в районе Франкфурта-на-Майне. Представитель Германской службы безопасности полётов сообщил журналистам ТАСС, что причиной крушения самолёта мог стать неаккуратный манёвр пилота. Редакция НГС вспоминает наиболее яркие цитаты Наталии Филёвой, которая родилась в Новосибирске и вместе с мужем начинала тут свой бизнес.





О чиновниках (РБК)





«Они не делают бизнес, они не реальные люди. Вы говорите про борьбу с коррупцией, а я задаюсь вопросом — откуда у них деньги на костюмы и ботинки. У каждого костюм не меньше 1000 долларов стоит. Они красиво одеваются, делают какие-то тёрки между собой. У нас нет тёрок с мужчинами. Мы нужны этой стране. Знаете, гомосексуализм — высшая степень мужских тёрок, они по-другому друг с другом уже не могут».





О компетенциях Росавиации (в эфире радио «Эхо Москвы»)





«Безусловно, я считаю, что контролирующие власти, наша Росавиация, должны более серьёзно относиться к финансовому состоянию авиакомпаний, больше реагировать на это, больше на это смотреть. Возможно, у них не хватает компетенций точно понять, что, как происходит. Тем не менее у Росавиации есть все балансы, все полномочия, чтобы следить за рынком достаточным образом».





О крахе «ВИМ-Авиа» (в эфире радио «Эхо Москвы»)





«Я бы на самом деле на месте наших регулирующих органов ограничила бы рост небольших компаний — я не говорю сейчас об "Аэрофлоте", он своей жизнью живёт — 20 процентами и не давала бы им расти дальше. И ещё я бы ограничила количество типов воздушных судов. <…> Это никогда не ведёт к хорошим результатам. Трудно, дорого [обслуживать]».





Об участниках рынка (в эфире радио «Эхо Москвы»)





«Участники рынка должны заботиться о себе сами. О них государство не должно заботиться. Они должны смотреть, с кем они летают. Они всё отлично понимают. На самом деле зачастую участники рынка толкают даже авиакомпании на какие-то действия, провоцируя — предлагая дополнительные какие-то рейсы, загрузку рейсов, поэтому я считаю, что об участниках рынка беспокоиться точно не стоит».





О романах на работе (РБК)





«Я всегда увольняю девочку, если у неё какой-то роман на предприятии».





О женщинах, эйфории и крахе «Трансаэро» (РБК)





«Я поняла, что мужчины очень даже водолазы. Они отлично разбираются в рыбках и камушках. Мы должны слушать, что они говорят. Ольга [Плешакова, занимавшая до 2015 года пост гендиректора авиакомпании «Трансаэро»] — пример женщины, которая решила, что она — все <...> И она росла, и она не смогла себя удержать и послушать [своего мужа]. У нее очень неглупый муж. Она не смогла его услышать. Человек не должен терять голову, особенно женщина. Когда человек в эйфории, когда он считает, что он может все и повелевает всем, с ним очень тяжело разговаривать».