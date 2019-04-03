«В потолок смотрела и звёзды видела»: репортаж с самой опасной улицы Новосибирска

Посёлок состоит из нескольких однотипных домов — в каждом одни и те же проблемы: разрушающаяся кладка, затопленные подвалы, старые трубы





За одну неделю микрорайон на улице Кузьмы Минина несколько раз становился героем новостей. С одного дома здесь начали падать кирпичи, на соседнем спустя пару дней лёд с крыш оборвал провода и обесточил дом, а в ещё одном неподалёку и вовсе обвалился потолок, который сегодня в суматохе пытаются починить деревянными балками. Каждую весну талая вода течёт в квартиры к пенсионерам и малоимущим сибирякам, а у некоторых в подвале образовался целый бассейн, поделать с которым ничего не могут. Корреспонденты НГС побывали в самом страшном микрорайоне Новосибирска, который рассыпается на глазах, и узнал, каково жить в домах, где каждый шорох может быть сигналом к эвакуации. Подробности — в фоторепортаже НГС.





На первый взгляд двухэтажки на улице Кузьмы Минина напоминают небольшой посёлок или даже деревню — по газонам ходят кошки и бродячие собаки, на лужах лежат доски, по которым бегают дети, а по улицам устало бродят старички с большими тележками. Выделяют этот микрорайон из других окраин страшные, медленно разрушающиеся дома.





Рабочие заделывают дыру в доме, где осыпалась кирпичная кладка





В прошлый вторник у дома № 13 обвалился фасад — кирпичи посыпались прямо из-под крыши по подоконникам. «Как будто война началась», — вспоминают жильцы верхних квартир. «Кирпичи градом падали, ударялись об окно, о подоконник. Страшно жить, дом обваливается. Нужно какие-то меры принимать, дом может рухнуть, задавит нас всех, люди могут погибнуть», — возмущается жительница Татьяна Филимонова.





Кирпичи уже осыпаются вдоль крыши по всей длине дома





От обвала по дому пошли трещины, а если приглядеться, можно заметить, что вот-вот такие же обвалы произойдут и в соседних подъездах и домах — их строили по одинаковому проекту хозспособом. Кирпичная кладка уже заваливается над окнами верхних этажей, даже над теми, которые, судя по бетонным пятнам, уже ремонтировали. Но делать с этим, по всей видимости, пока никто ничего не собирается. «Это всё делается только перед выборами, когда у нас выбирали либо мэра, либо губернатора, либо президента — вот тогда у нас что-то начинает делаться. А так — тишина. Либо когда что-то такое происходит, но только будут делать в том доме, в котором это произошло. Когда у меня потолок упал, я бегала месяца три, я писала везде. Я смотрела на звёзды, у меня ещё ребятишки маленькие были. Это было 8 лет назад, но как текло тогда, так и течёт до сих пор», — рассказала жительница дома № 19 Татьяна.





Жильцы говорят, что строители изначально неправильно положили кирпичи, из-за этого они и осыпаются





Всю прошлую неделю рабочие из УК «Октябрьская», которая обслуживает посёлок, укладывали здесь новые кирпичи. По ту сторону развалившегося фасада, внутри квартир, ничего не пострадало, но страшные шорохи слышны до сих пор. «Оно потихоньку шуршало-шуршало, что-то сыпалось. Я ночью проснулась, знаете, как домовой какой-то. Это шлак там сыпался. Потом как всё повалилось градом, эти камни», — вспоминает Татьяна Филимонова.





В семье Грачёвых, над чьими окнами произошёл обвал, рассказали, что внешне он никак не навредил их квартире. Зато год назад на кухне упал огромный кусок штукатурки — они показали дыру в потолке.





Такая дыра украшает кухню в одной из квартир, где снаружи посыпались кирпичи





«Я чайник поставила на плиту, только отошла и... Хорошо, что чайник ещё холодный был, он в мою сторону полетел, чуть не прибило прям. <...> Той весной начала протекать крыша, и вот это всё и отвалилось, зал весь залило — страшное дело. Просим уже сколько, чтобы крышу сделали, но нет, никак. Крыша течёт, не делаем ремонт, потому что непонятно, а вдруг опять обвалится. Сегодня фасад обвалился, а завтра перекрытия», — говорит Ирина Грачёва.





Жильцы разрушающегося дома вынуждены жить в нем, потому что позволить себе другое жильё не могут





Жильцы 13-го дома рассказали, что добиваются капитального ремонта уже несколько лет. В последний раз им и их соседям обещали его провести в 2026 году. Но в том, что эти дома достоят до тех времён, не уверен никто. За две недели до обрушения фасада жильцы добились внимания чиновников. Вопрос о том, чтобы перенести время капремонта на этот год, обсуждали на комиссии при областном министерстве ЖКХ, но жильцам всё-таки решили отказать.





Дом № 13Г расположен в низине — каждую весну к нему прибывает вода, которая топит цокольный этаж





У соседей 13-го дома дела не лучше. Так, дом № 13Г каждую весну буквально плавает в талых водах — он расположен в низине посёлка. Сегодня под квартирами на первых этажах разлился целый бассейн, который журчит подобно водопаду, не говоря уже о торчащих из стен проводах.





Бассейн, который образовался под квартирами





Как следствие — в квартирах приглушённый звук текущей воды, к которому жильцы уже просто привыкли, грибок на стенах и другие последствия повышенной влажности. В подвале, который по весне затапливает примерно на метр, проложены отопительные трубы, которые нагревают талую и ливнёвую воду, отбирая тепло у квартир. «Я замерял, у меня температура пола +12 градусов, надеваю по двое шерстяных носков дома», — рассказал житель и старший по дому № 13Г Николай, он живёт прямо над «бассейном».





Помещения в цокольном этаже хотели сдать под хостел — владельцы не знали, что уровень воды по весне тут превышает метр





Раньше, к слову, затопленные помещения в цокольном этаже сдавали как квартиры, а не так давно их хотели арендовать под хостел. Но потенциальные арендаторы сбежали, узнав о том, что будет с их гостиницей весной.





Жильцы на месте не сидят — за последние несколько лет, с их слов, они отправляли письма и жалобы в разные инстанции, в том числе в городскую администрацию, но ответ от чиновников один: «Напишите смету, говорят. Мы написали заявление, а нам — пишите смету. Мы написали смету, оплатили. К нам пришла машина и в трубу продула воду [за дом]. Там раньше не было ничего, а сейчас там строения, что-то заложили, и теперь вся вода к нам течёт. Огромная лужа и никакого толку. Вчера ещё отправили, сказали, будут разбираться», — негодуют две пенсионерки, местные жительницы. По их словам, вода из бассейна, который образовался на цокольном этаже, утекает под дом, где вымывает землю из-под фундамента. Они боятся, что дом из-за этого может обрушиться.





Огромные куски льда, оборвавшие провода, до сих пор лежат у подъезда





Дом № 21 на днях остался без электричества — кусок льда упал с крыши и оборвал провода, которые ведут к дому. Над первым подъездом крышу почистили, а над другим нет — над ним так же нависают глыбы льда. «Они (работники управляющей компании. — Прим. ред.) убирают то, что откалывается, а оставшееся — нет, всё падает. Каждый год у нас вот такие обрывы. В прошлом году девушка у нас была из того подъезда, квартиру снимала, и такая глыба на неё упала. Выплачивали ей 200 тысяч. Как-то надо по другому подвод делать, я не знаю. У нас на крыше нет никакой изоляции, а на крыше у нас отопление, поэтому получаются наледи. Когда капитальный ремонт — никто не спрашивал, они от себя, от фонаря написали, что крышу менять на 2031 год, когда нам надо её в первую очередь менять», — пожаловалась жительница 21-го дома Елена.





Следствие протекающей крыши — вода в квартирах





Вместе с протекающей крышей в квартирах образуется течь — жильцы верхних этажей вынуждены заставлять свои квартиры тазиками. Многие ремонт делать не торопятся — они просто не уверены, что ремонтом их домов кто-нибудь когда-нибудь займётся. Некоторые решили заделать потолки плиткой из пенопласта, чтобы падающая штукатурка не задевала головы.





Потолки в жилых квартирах в соседнем доме потрескались от постоянной влаги и просевших перегородок





Кризиса ситуация на Кузьмы Минина достигла 27 марта, когда в подъезде дома № 10/1 обрушился потолок. Он обвалился, когда в доме решили отремонтировать крышу. Из-за упавших кусков бетона и кирпичей жильцы не могли выйти из своих квартир.





Обвалившаяся крыша чудом не задела никого из жильцов





«Около часу дня я услышал громкий звук, как будто что-то упало. Я пытался выйти в подъезд, но не смог. Посмотрел в глазок и увидел, что крыши в подъезде совсем нет. Я не могу понять, кто виноват в этой ситуации и почему нас не предупредили, что будет производиться такой ремонт, если было это специально», — рассказал житель дома Сергей Третьяков.





Владельцы квартир вынуждены жить в доме без крыши





Внутри квартир на верхних этажах — уже знакомые дыры в потолке. Самые опасные места подпёрли балками. «МЧС возбудило разборки, почему ЖЭУ не смотрит за балками на крыше. Я сразу сюда их завожу. То есть в подъезде они нормально делают, а если у меня рухнет? Жилищная контора пришла и говорит: «Вы подоприте ему, пока крышу будут делать, чтобы не обрушилось ничего, а потом ему уже сделаем». Я сегодня предоставил бумаги, что они мне будут делать [потолок]. Вот мне сейчас или каску покупать, чтобы здесь ходить, или вот ЖЭУ подпёрло», — негодует житель дома № 10/1 Алексей.





Алексей шутит, что для дома пора покупать каску





Работа здесь кипит — рабочие устанавливают деревянные настилы. Вот только закреплять это бетоном не собираются. В других домах потолки подъезда тоже обиты деревом. На сколько этого хватит, жильцы предполагать просто боятся.





Обрушенный потолок в подъезде заделывают деревом





Помимо крыши сейчас здесь решили отремонтировать трубы холодной и горячей воды, а также проводку. «Я на всех совещаниях была, мы выбивали [капремонт] ходили. В итоге нам начали с крыши, крышу сейчас сделают, а фасад нет. Вот так вот иногда стоишь, а тебе на голову камушки падают», — местные говорят, что с фасада и крыш сыплется 70-летний шлакоблок, из которого строили эти дома.





«Были бы деньги — здесь бы точно не жили», — заключают местные





«Раньше на Мира были дома пугающие, и через 20 лет у нас такие стали. Комиссия у нас какая-то летом приезжала, мол, чем занимается наше ЖЭУ. У нас как раз заявление было, что обрушиваются дома, и они перед комиссией начали цементом замазывать. То есть то, что кирпичи выпадывали, — это нормально. А потом решили заштукатурить, — рассказывает Татьяна о тёмных пятнах на домах, которые никак не реставрируют. — Наляпали, ещё хуже стало. Так и живут люди в этих домах. А нам куда? Здесь живут малоимущие и пенсионеры. Были бы деньги, здесь бы точно не жили».