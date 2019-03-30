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«Не брать ипотеку, покупать доллары и не выщипывать брови»

Комментаторы НГС рассказывают, каких советов им не хватало в молодости

Читатели НГС рассказали, каких советов им не хватало в молодости

Читатели НГС пофантазировали, какие советы они дали бы сами себе, случись им вернуться в прошлое 
Читатели НГС пофантазировали, какие советы они дали бы сами себе, случись им вернуться в прошлое 


После публикации опроса новосибирцев о том, что каждый из них посоветовал бы самому себе 18-летнему, читатели НГС всерьёз и не очень начали размышлять: а каких советов в молодости не хватало им? Мы же решили собрать все эти порой несерьёзные, а иногда и вполне обдуманные советы в одну публикацию. Орфография и стиль комментариев-советов — авторские. Поэтому — осторожно! Очень много ошибок! 


Бабушка: Себе бы дала такой совет. Семена граннулированные покупать, мелкие неудобно сеять.


Пенсионерка: Какой бы я себе дала совет? Даже и не знаю. В жизни все есть, всем довольна. Пожалуй, не покупала бы доширак, а перешла бы на продукцию «Каждый день» она дешевле.


Доктор: А я бы себе в 18 лет дал совет: «Не прыгай на Новый год с крыши магазина головой вниз в сугроб. Это не сугроб, как оказалось, а чей-то автомобиль снегом занесло!» Ку-ку;)


575756: я в 18 лет жила с родителями. себе дала бы совет: бежать скорее замуж за первого порядочного человека и никого не слушать.


так и есть: не читать журнал «ровестник», статью про наркотики, не жить с родителями.


Попрыгунья Стрекоза: Поменьше слушать доброжелателей и очень чётко понимать, что в конечном счёте каждый сам за себя.


Энни я: А я в 18 лет была нежным, ранимым цветочком, я бы подошла к себе, вытерла слезки и сказала бы «не переживай, скоро ты станешь упорной матерой теткой, и тебе будет все пофиг»))))


Ktyjr: Я бы себе посоветовала одно — научиться слушать себя, отличать свои желания от «хорошо», навязанного окружением, и не идти на поводу у авторитетов.


Трудовик: Ехать в Санкт-Петербург и стать другом Владимира!


Anna7702: Я бы пошла в институт международных отношений, изучала бы языки, возможно уехала бы из России. Хотя это сделать никогда не поздно, в группе в языковой школе со мной училась женщина 50 лет, учила чтобы сдать международный экзамен, сейчас живет в Канаде (вышла замуж), коллега бывшая в 46 лет уехала в Германию.


Мэр города Новосибирска: Совет дал бы себе — уехать, бежать со всех ног из страны военного положения. Но еще все впереди, буду прокладывать себе дорогу в Америку.


Ах если бы: А я бы 18 лет назад дала бы себе совет сесть обратно в скорый поезд, и вернуться поскорее в европейскую часть России из этой «столицы Сибири», где в мае ходишь в куртке, с апреля по октябрь глотаешь пыль и наблюдаешь грязь, и с каждым годом грязи и архитектурного уродства всё больше, где горожане идут отдыхать в торговые центры, потому как больше некуда. Этот город изначально был городом промышленных предприятий, которых теперь не стало. Хотя неоспоримый плюс — медицина, и на этом всё. Пока ничего не держит — Москва, Питер, Казань — для молодых и интересных. Здесь болото.


Наталья '79: Поступала в 1997г. в НИИЖТ на «управление процессами перевозок», не прошла по конкурсу, с хорошими оценками (4/4/зачет), принимали контрактников с меньшими баллами. Дед был почетным железнодорожником. Если можно было бы вернуться — постаралась поступить любыми способами, хоть бы и платно (тогда у родителей просить деньги даже и не подумала, семья жила ооочень скромно, а может, стоило попробовать). Поступила на следующий год в СибСтрин, отучилась, сделала неплохую карьеру. Но в РЖД безусловно сейчас зарплата и соцгарантии были бы неизмеримо выше.


Ice_coffee: Я бы изменил в своей жизни место учебы — вместо Омска надо было ехать учиться в Нск и не тратить время на город, в котором из хорошего только «Авангард».


Надо быть женщиной: Я бы дала себе совет максимум времени отдавать учебе. Не стала бы переводиться на заочку из-за работы. Вот дано тебе время учиться, значит надо учиться и жить по полной студенческой жизнью.


RыSя: Если бы можно было что-то изменить — ушла бы всё-таки в Мед. На трансплантолога или хирурга...


Ну вот так всегда: Я бы себе посоветовала в 18 лет брови не начинать дёргать, не думала, что они через двадцать лет вообще расти перестанут (((


dr.Zloy: Я бы себе порекомендовал как можно раньше встать на сноуборд и сесть на мотоцикл (освоил я эти снаряды довольно поздно, жаль что столько время упустил), а ещё больше внимания уделять здоровью и больше отдыхать (всю работу не переработаешь). з.ы. ещё в спортзал ходить прямо с любого возраста хотя бы пару раз в неделю даже на час-полтара.


Kseona: Я бы в 18 лет посоветовала бы себе учить иностранные языки, заводить друзей по всему миру и не брать ипотеку.


Таня80: Я бы тоже дала себе совет хорошо учиться, а не так как вышло «лишь бы корочки были».


Calipso: я бы посоветовала себе: учить англ. язык, начинать копить деньги в $$.:-)


zanzara: совет себе 18-летней: бросай этого козла, купи доллары.


Vladimir: Покупать биткоины)


ФЭЯ: Я бы дала себе совет всё-таки открыть зоомагазин лет 10 назад...


Эге: Если бы я вернулся в свои 18 лет, то я бы столько себе полезной информации рассказал.)) Во-первых, перед падением рубля в августе 1998 года закупил бы долларов столько бы, сколько смог. А потом продал бы за рубли в 6 раз дороже. Это я так, для примера привел. Суть понятно. А себе бы по поводу изменения себя ничего бы не говорил. Всегда поступал и жил так, как хотел. Жалеть не о чем.


КриКри: я бы замуж не вышла!


Egevika: В 18 лет я училась в универе. Я бы сказала себе, что она молодец! Полученное образование тебе потом очень пригодится) Я бы в 2008 вернулась) К тому времени у меня уже сформировались кое-какие накопления. Переводи ВСЁ в доллары)))


Elena Novosib: А я бы вместо десятка любовников завела бы только одного — последнего.


Creamanka: Я бы себе сказала 2 вещи: 1. поступай все таки на факультет иностранных языков. 2. не выходи замуж первый и второй раз, жди третьего мужа.


Зверемана...Животнама: Я думал недавно об этом. Получилось следующее: 1) Ты бросишь курить в 35 лет, но лучше сделай это сейчас, а деньги на курево откладывай, за 17 лет накопишь достаточно; 2) Через 8 лет ты узнаешь о биткоинах. Вложи накопленное за 8 лет в биткоины, вспомни об этом лет через 7.5 и все деньги обналичь; 3) Адрес твоей третьей жены такой-то, пропусти первые два брака; 4) Отучившись, уезжай, через 17 лет жалеть будешь, что не смотался подальше от этого страшного места)))


************8: о, даааа, я бы себе сказала: «будь наглее, жестче в поступках, не сомневайся, не думай долго — горе от ума, используй физиологию молодости с выгодой, ибо она ооочень быстро проходит, не разменивай себя на идиотов и бесполезных людей!!!» и еще — нужно было вовремя учить языки и сваливать отсюда подальше — у этого места нет будущего.


Лорн Мальво: 1. Брось пить спиртное совсем. 2. Брось курить. 3. Задумайся об накопления и инвестициях. 4. Не лезь в НГУ, все равно толку от этого никакого, иди куда попроще, получи диплом, а знания все равно придется добывать только самому. 5. Пока нет семьи и детей, постарайся поездить по миру. Горы денег для этого не нужно.


Печенюшка: Посоветовала бы себе с 16 до 20: Не психовать после пробного экзамена, а ещё раз попробовать поступить в архитектурный. Не забирать рукопись из редакции, а разрешить напечатать свою книгу. Поверить ухаживающему за мной мужчине, что он из администрации города, сейчас бы была какой-нить депутатшей. А ещё не увольняться с ТВ и всё-таки рискнуть сделать передачу по своему проекту. Сколько возможностей было, глупая девочка.


А вот как на этот вопрос отвечали люди на улицах Новосибирска:



28 марта НГС опубликовал опрос обычных новосибирцев, в котором они рассказали, что посоветовали бы сами себе 18-летним.

Прочтений: 475

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