Пора маяться: куда дешево уехать из Новосибирска на праздники

В начале мая будет 9 выходных

В этом году в начале мая у новосибирцев будет целых 9 выходных с перерывом на работу лишь 6, 7 и 8 мая. Так что можно днями жарить шашлык, пуститься во все тяжкие в огороде или просто уехать из города. Куда уехать — зависит от желания и возможностей. НГС нашёл несколько способов сбежать из Новосибирска в первые дни мая, от заграничных туров до местных окраин. Как и за какие деньги можно отдохнуть в майские праздники — в материале НГС.







Заграница







В этом году майские праздники выпадают на две пары выходных, поэтому можно запросто полететь за границу без особых ограничений по срокам. При этом есть туры на три и на пять дней, правда, это не очень выгодно.





Сейчас уже заканчивается сезон в Индии, а в Средиземноморье пока немного прохладно, говорит руководитель TezTour в Новосибирске Галина Машухова. А в Турции и на Кипре комфортный сезон для тех, кто не сильно любит жару. «Купаться можно, но не так комфортно, как хотелось бы. Юго-Восточная Азия избаловала с точки зрения воды, но градусов 19–20 там уже есть», — объяснила Машухова.





На Кипр есть прямые перелёты. По словам Галины Машуховой, тур на 7 ночей в трёхзвездочном отеле с завтраком и ужином стоит порядка 1000–1200 евро на двоих.





На Кипр есть 4-дневные туры из Новосибирска





В эти же деньги можно уложиться, если выбрать Китай. Например, минимальная цена путёвки на двоих с 30 апреля по 6 мая — 1160 долларов (около 37 тысяч на человека) в четырехзвездочном отеле с завтраком.







Вообще майскими праздниками, кто хотел выгодно слетать, занимались ещё в январе месяце, отмечает представитель сети «1001 тур» Яна Ставицкая. Тем не менее предложений по Турции достаточно, в том числе и на 3, и на 5 дней. Например, поездка в пятизвездочный отель на 1-й линии с питанием по системе «всё включено» с вылетом 2 мая стоит от 37 800 рублей на человека. «Загар получите стопроцентно, в море пару раз за неделю можно искупаться точно. Если повезет с погодой, море может прогреться даже гораздо больше — до 23–24 градусов», — уверяет Ставицкая.





Азия — это, конечно, море, но и туры туда дороже. Например, путёвка с 1 мая на 9 дней во Вьетнам стоит минимум 50 тысяч на человека.











Одно из самых популярных направлений весной, отметила Галина Машухова, — это Прага. В начале мая в Праге вполне комфортная погода (около +15), всё цветёт и не жарко. Прямой вылет из Новосибирска — два раза в неделю. Но, отметила представитель сети «1001 тур», на прямые рейсы уже почти нет билетов. Однако можно улететь транзитным рейсом. Например, тур через Москву или Питер со 2 мая на 7 дней стоит порядка 35 тысяч на человека. Это будет бюджетный отель с завтраком далеко от центра. Если поселиться ближе к центру, получится порядка 39 тысяч на человека, привела пример тура Яна Ставицкая.





По России-матушке





В качестве «России» турагентства в основном предлагают морские курорты — Крым, Сочи, Анапу. Цены сопоставимы с зарубежными турами. Например, недельная поездка в Сочи (Имеретинский курорт) с прямым вылетом 2 мая обойдётся в 28 тысяч на человека. В путёвку входит отель, трансфер и завтраки. Путёвки в Крым дороже. Например, если вылетать с 3 по 8/10 мая, билет стоит примерно 27 тысяч рублей с человека. Проживание, уточняет представитель «1001 тур», — порядка 20 тысяч на двоих в гостинице с завтраком.





Цены на путёвки в Крым практически те же самые, что в Турцию





Но, в конце концов, не морем единым. Есть, например, Байкал. Нужно сразу настроиться на то, что это дорого, если ехать не дикарём. Во-первых, нужно добраться до Иркутска. Билет в плацкартном вагоне туда/обратно (ехать чуть больше суток) стоит порядка 5 тысяч рублей. А дальше на Байкал. Если не своим ходом, есть много турфирм, которые привезут/увезут, накормят. Для примера — экспресс-тур «Байкальские истории» (3 дня и 2 ночи). В путевку входят экскурсии, в том числе по Иркутску, на кресельном подъемнике над Байкалом, водная поездка по местам Кругобайкальской железной дороги.







Байкал





В тур входит проживание, трехразовое питание, трансфер, билеты в музей и экскурсовод. Цена тура — порядка 29 000 рублей.







В конце концов, чтобы не сидеть дома, можно просто купить билет в любой город, пусть это и выглядит слишком очевидно. Всё зависит от того, сколько денег и времени. Один из бюджетных вариантов, просто чтобы дёшево и быстро сменить обстановку, — поездка на скором пригородном поезде в Барнаул. На первый взгляд звучит странно, но почему нет. Отправление из Новосибирска в 17:00, в Барнауле вы будете в 21:00. По сути это комфортабельная электричка с мягкими креслами. Как обещает «АлтайПригород», в вагоне есть туалеты и кондиционер. Билет в одну сторону стоит всего 239 рублей. Простенький номер для двоих, по информации сервиса Booking.com, в Барнауле можно найти в пределах 1600 рублей. Город основан в 1771 году, в списке достопримечательностей: дом купцов Шадриных, Никольская церковь, памятник Шукшину.









Города городами, но май — это всё-таки весна и природа, так что на Алтай ехать самое время. В мае там зацветает маральник, который ещё называют «алтайской сакурой». Бурлящая река, ароматы и горный воздух — ради этого можно проехать почти 600 километров на машине (расход на бензин — около 5000 рублей в обе стороны). Новосибирские турфирмы отправляют автобусы. «2500 на взрослого туда и обратно, — приводит пример трансфера Яна Ставицкая. — Автобус идёт из Новосибирска в ночь по четвергам и субботам, в майские праздники будет два дополнительных рейса — 30 апреля и 8 мая».





Цены на базы начинаются от 700 рублей. Это просто домики без удобств. Благоустроенные домики стоят не дешевле 1000 рублей в сутки с человека. Кстати, в отличие от зарубежных туров, алтайские базы ещё только начинают продавать места на майские праздники. Так что до конца первой недели апреля их можно забронировать со скидкой до 10%.





У нас под боком







Рядом с Новосибирском тоже есть места, куда можно совершить маленькое историческое путешествие. Например, в Сузун. Новосибирский краеведческий музей регулярно приглашает в экскурсионный тур на Медеплавильный завод. «Здесь производились медь, серебро, свинец, цинк, работали железоплавильное и железоделательное производства. На Сузунском монетном дворе (единственном за Уралом) с 1766 по 1781 год чеканилась "особливая" сибирская монета», — говорится в описании тура на сайте музея. По дороге в Сузун автобус делает остановку у Святого источника в поселке Ложок. Автобус отправляется по субботам в 8 утра с площади Ленина. Тур стоит 1600 рублей.





Бердские скалы известны как Зверобой





Одно из самых красивых мест в Новосибирской области — Бердские скалы, которые находятся в 4 километрах от Новососедово в Искитимском районе. До скал нужно ехать по грунтовой дороге через лес. С высоты откроется красивый вид на извилистую реку Бердь.







В Новосибирске немало красивых мест, которые можно открыть для себя в майские праздники. Или пойти по стопам опытных путешественников и увидеть то, что ещё мало кто видел.