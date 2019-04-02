обзор

Пора маяться: куда дешево уехать из Новосибирска на праздники

Дешёвая Турция (даже Крым теперь дороже!), алтайская сакура и монетный двор — в обзоре НГС

В начале мая будет 9 выходных
В начале мая будет 9 выходных

В этом году в начале мая у новосибирцев будет целых 9 выходных с перерывом на работу лишь 6, 7 и 8 мая. Так что можно днями жарить шашлык, пуститься во все тяжкие в огороде или просто уехать из города. Куда уехать — зависит от желания и возможностей. НГС нашёл несколько способов сбежать из Новосибирска в первые дни мая, от заграничных туров до местных окраин. Как и за какие деньги можно отдохнуть в майские праздники — в материале НГС. 


Заграница


В этом году майские праздники выпадают на две пары выходных, поэтому можно запросто полететь за границу без особых ограничений по срокам. При этом есть туры на три и на пять дней, правда, это не очень выгодно. 


Сейчас уже заканчивается сезон в Индии, а в Средиземноморье пока немного прохладно, говорит руководитель TezTour в Новосибирске Галина Машухова. А в Турции и на Кипре комфортный сезон для тех, кто не сильно любит жару. «Купаться можно, но не так комфортно, как хотелось бы. Юго-Восточная Азия избаловала с точки зрения воды, но градусов 19–20 там уже есть», — объяснила Машухова.


На Кипр есть прямые перелёты. По словам Галины Машуховой, тур на 7 ночей в трёхзвездочном отеле с завтраком и ужином стоит порядка 1000–1200 евро на двоих. 


На Кипр есть 4-дневные туры из Новосибирска
На Кипр есть 4-дневные туры из Новосибирска


В эти же деньги можно уложиться, если выбрать Китай. Например, минимальная цена путёвки на двоих с 30 апреля по 6 мая — 1160 долларов (около 37 тысяч на человека) в четырехзвездочном отеле с завтраком.


Вообще майскими праздниками, кто хотел выгодно слетать, занимались ещё в январе месяце, отмечает представитель сети «1001 тур» Яна Ставицкая. Тем не менее предложений по Турции достаточно, в том числе и на 3, и на 5 дней. Например, поездка в пятизвездочный отель на 1-й линии с питанием по системе «всё включено» с вылетом 2 мая стоит от 37 800 рублей на человека. «Загар получите стопроцентно, в море пару раз за неделю можно искупаться точно. Если повезет с погодой, море может прогреться даже гораздо больше — до 23–24 градусов», — уверяет Ставицкая.


Азия — это, конечно, море, но и туры туда дороже. Например, путёвка с 1 мая на 9 дней во Вьетнам стоит минимум 50 тысяч на человека.


Пора маяться: куда дешево уехать из Новосибирска на праздники


Одно из самых популярных направлений весной, отметила Галина Машухова, — это Прага. В начале мая в Праге вполне комфортная погода (около +15), всё цветёт и не жарко. Прямой вылет из Новосибирска — два раза в неделю. Но, отметила представитель сети «1001 тур», на прямые рейсы уже почти нет билетов. Однако можно улететь транзитным рейсом. Например, тур через Москву или Питер со 2 мая на 7 дней стоит порядка 35 тысяч на человека. Это будет бюджетный отель с завтраком далеко от центра. Если поселиться ближе к центру, получится порядка 39 тысяч на человека, привела пример тура Яна Ставицкая.


По России-матушке


В качестве «России» турагентства в основном предлагают морские курорты — Крым, Сочи, Анапу. Цены сопоставимы с зарубежными турами. Например, недельная поездка в Сочи (Имеретинский курорт) с прямым вылетом 2 мая обойдётся в 28 тысяч на человека. В путёвку входит отель, трансфер и завтраки. Путёвки в Крым дороже. Например, если вылетать с 3 по 8/10 мая, билет стоит примерно 27 тысяч рублей с человека. Проживание, уточняет представитель «1001 тур», — порядка 20 тысяч на двоих в гостинице с завтраком.


Цены на путёвки в Крым практически те же самые, что в Турцию 
Цены на путёвки в Крым практически те же самые, что в Турцию 


Но, в конце концов, не морем единым. Есть, например, Байкал. Нужно сразу настроиться на то, что это дорого, если ехать не дикарём. Во-первых, нужно добраться до Иркутска. Билет в плацкартном вагоне туда/обратно (ехать чуть больше суток) стоит порядка 5 тысяч рублей. А дальше на Байкал. Если не своим ходом, есть много турфирм, которые привезут/увезут, накормят. Для примера — экспресс-тур «Байкальские истории» (3 дня и 2 ночи). В путевку входят экскурсии, в том числе по Иркутску, на кресельном подъемнике над Байкалом, водная поездка по местам Кругобайкальской железной дороги.


Байкал
Байкал


В тур входит проживание, трехразовое питание, трансфер, билеты в музей и экскурсовод. Цена тура — порядка 29 000 рублей.


В конце концов, чтобы не сидеть дома, можно просто купить билет в любой город, пусть это и выглядит слишком очевидно. Всё зависит от того, сколько денег и времени. Один из бюджетных вариантов, просто чтобы дёшево и быстро сменить обстановку, — поездка на скором пригородном поезде в Барнаул. На первый взгляд звучит странно, но почему нет. Отправление из Новосибирска в 17:00, в Барнауле вы будете в 21:00. По сути это комфортабельная электричка с мягкими креслами. Как обещает «АлтайПригород», в вагоне есть туалеты и кондиционер. Билет в одну сторону стоит всего 239 рублей. Простенький номер для двоих, по информации сервиса Booking.com, в Барнауле можно найти в пределах 1600 рублей. Город основан в 1771 году, в списке достопримечательностей: дом купцов Шадриных, Никольская церковь, памятник Шукшину.



Города городами, но май — это всё-таки весна и природа, так что на Алтай ехать самое время. В мае там зацветает маральник, который ещё называют «алтайской сакурой». Бурлящая река, ароматы и горный воздух — ради этого можно проехать почти 600 километров на машине (расход на бензин — около 5000 рублей в обе стороны). Новосибирские турфирмы отправляют автобусы. «2500 на взрослого туда и обратно, — приводит пример трансфера Яна Ставицкая. — Автобус идёт из Новосибирска в ночь по четвергам и субботам, в майские праздники будет два дополнительных рейса — 30 апреля и 8 мая».


Цены на базы начинаются от 700 рублей. Это просто домики без удобств. Благоустроенные домики стоят не дешевле 1000 рублей в сутки с человека. Кстати, в отличие от зарубежных туров, алтайские базы ещё только начинают продавать места на майские праздники. Так что до конца первой недели апреля их можно забронировать со скидкой до 10%. 


У нас под боком


Рядом с Новосибирском тоже есть места, куда можно совершить маленькое историческое путешествие. Например, в Сузун. Новосибирский краеведческий музей регулярно приглашает в экскурсионный тур на Медеплавильный завод. «Здесь производились медь, серебро, свинец, цинк, работали железоплавильное и железоделательное производства. На Сузунском монетном дворе (единственном за Уралом) с 1766 по 1781 год чеканилась "особливая" сибирская монета», — говорится в описании тура на сайте музея. По дороге в Сузун автобус делает остановку у Святого источника в поселке Ложок. Автобус отправляется по субботам в 8 утра с площади Ленина. Тур стоит 1600 рублей.


Бердские скалы известны как Зверобой
Бердские скалы известны как Зверобой


Одно из самых красивых мест в Новосибирской области — Бердские скалы, которые находятся в 4 километрах от Новососедово в Искитимском районе. До скал нужно ехать по грунтовой дороге через лес. С высоты откроется красивый вид на извилистую реку Бердь. 


В Новосибирске немало красивых мест, которые можно открыть для себя в майские праздники. Или пойти по стопам опытных путешественников и увидеть то, что ещё мало кто видел

Прочтений: 1172

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено