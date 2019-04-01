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Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)

Тест-драйв: новая легковушка хвастается простым мотором, автоматом и разрывающей внешностью

Корейская Hyundai представила обновленный седан Elantra, и может быть, он частично займет место уходящего Ford Focus в С-сегменте. Ну а что, автомобиль немного дешевле «Октавии» и «Короллы». Остаются KIA Ceed и Cerato — родственные «корейцы». Помогут ли «Элантре» необычные треугольные фары, бодрый мотор и жесткая подвеска — подробности в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.


Итак, основная суть Hyundai Elantra (автомобиль предоставлен официальным дилером «Эксперт-авто»):


Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Корейские дизайнеры решили вдруг смело поэкспериментировать с внешностью машины и начертили вот это царство треугольников.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Треугольные фары, туманки, изломы на трапеции радиаторной решетки под Audi, низкий клюющий капот. Отчасти напоминает стиль другой корейской компании — SsangYong, которая ранее не отличалась особым изяществом в дизайне, но сделать «Элантру» по крайней мере запоминающейся удалось.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Боковина машины осталась, по сути, прежней, никаких особых примечательностей здесь нет — просто растянутый «Солярис».



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Хороши задние фонари, этакие кинжалы со сложным рисунком. Форма оригинальная и запоминающаяся.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Здесь еще старый «хюндаевский» стиль интерьера с невыносным экраном мультимедиа. Поэтому и выглядит, скажем так, не ультрамодно, как в последнем кроссовере Hyundai Santa Fe. Да и при прочих равных выносной монитор все-таки удобней, нежели спрятанный в переднюю панель, — изображение всегда на уровне глаз.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Зато руль красивый, видать, совсем недавно его начертили. Мягкая кожа, хороший пластик, изюминка в виде нижней серебристой спицы. Обогрев баранки равномерный — в этом корейцы всегда молодцы.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Немного странно сейчас делать в С-классе жесткие дверные карты, но в «Элантре» это именно так. Хотя на вид материалы приятны, и металлизированная линия декора ничего так себе.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Новый блок климат-контроля выглядит широко и визуально раздвигает пространство благодаря трем крутилкам в одной плоскости. Но сами крутилки маловаты, надо за них цепляться.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Четкие простые приборы, которым некую спортивность придает рисунок под карбон на шкалах.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Центральный подлокотник можно выдвинуть вперед — это удобно для руки. Тканевые сиденья комфортны и неплохо поддерживают бока.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Сзади нет проблем с размещением ступней и коленей. А вот покатая крыша оставляет над головой всего пару пальцев пространства. Из удобств — подогрев сидений, подлокотник, дефлекторы обдува, сетка в спинке пассажирского сиденья.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Багажник имеет объем 458 литров. Обивка так себе, есть пара ремешков для фиксации бутыля омывайки. Есть ручки для дистанционного откидывания спинок задних сидений. Электропривод крышки С-классу не положен.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Под капотом проверенный 2-литровый атмосферник о 150 «лошадях». Вместе с 6-ступенчатым автоматом двигатель все-таки вывозит машину из 10 секунд при разгоне до сотни — 9,9 секунды. Для сравнения, 150-сильная «Октавия» с турбиной и роботом пуляет до сотни за 8,2 секунды.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Чуткая педаль газа помогает быстро разгонятся и чувствовать себя уверенно на обгонах. В стандартном режиме акселератор нужно слегка придавить на четверть хода педали, и автомат тут же переключится вниз — машина начнет понятный и равномерный разгон.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


В режиме «Спорт» отзывчивость педали выше, а пониженная передача выдерживается дольше. Впрочем, автомат не зависает надолго на пониженной и переключается вверх, если водитель не демонстрирует дальнейших намерений к драйву. В этом плане связку двигателя и коробки можно похвалить.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


На шоссе автомобиль стоит в принципе уверенно, но особых чудес управляемости «Элантра» с задней полузависимой подвеской не демонстрирует. Автомобиль склонен к небольшим кренам, а в крутом повороте стремится выскочить наружу.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


С рулевым управлением дела получше, баранка наполнена усилием и позволяет четко нащупывать курс автомобиля. Но на парковке руль слегка тяжеловат.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Шумоизоляцию можно назвать удовлетворительной, хотя гул шипованных покрышек и звон весенних луж в арках будут вам досаждать.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Подвеска автомобиля получилась жесткой. Она транслирует в салон все мелкие дефекты дороги, а на некоторых ямах грубовато и с ощутимым ударом проваливается вниз.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Клиренса в 15 сантиметров для городской езды должно хватить, но с бордюрами и грунтовками надо быть осторожней.



Зачем платить за Audi: новый «кореец» смахивает на «немца» и стоит дешевле конкурентов (инфографика)


Стоит «Элантра» в базовой версии с 128-сильным мотором и механикой 1 049 000 рублей. Подобрать хорошую версию 150 л.с. на автомате можно за 1 255 000 рублей — вы получите круиз, камеру заднего вида, обогрев руля, парктроник, мультимедиа и 6 подушек безопасности.


Понравилось? Тогда почитайте, как новосибирец ездит на 38-летней «японке» и сколько на неё тратит.

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