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«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 888 — встану на газон, пусть Новосибирск будет уродливее

Lexus с номерами 888 разносит грязь по городу, а правительственные Camry ООО плюют на законы

В новом, 117-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: автомобили, вытаптывающие газоны, стоянка на тротуарах Красного проспекта и два чудака, перекрывшие проезд во дворе. 


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 888 — встану на газон, пусть Новосибирск будет уродливее


Открывают выпуск первые весенние ласточки, вытаптывающие городские газоны. Вот дорогостоящий Lexus LX: одними колесами на тротуаре, другими на земле. Главное ведь, что ты ездишь в премиум-интерьере, а что вокруг тебя загаженный город — это не важно. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 888 — встану на газон, пусть Новосибирск будет уродливее


«Почему водители не понимают, что в период таяния они уничтожают газон и разводят грязь в нашем городе», — переживает читатель Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 888 — встану на газон, пусть Новосибирск будет уродливее


«Встал на часть заасфальтированной пешеходной дорожки и на газон между домами по адресам ул. М. Перевозчикова, 3/1 и ул. Дуси Ковальчук 179/1», — информирует Илья.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 888 — встану на газон, пусть Новосибирск будет уродливее


«Так выглядит тротуар Октябрьской магистрали у отделения Пенсионного фонда каждый день», — ведут наблюдение наши читатели.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 888 — встану на газон, пусть Новосибирск будет уродливее


«Пешеходная зона Красного проспекта. Номера у машины заляпаны грязью и не читаются», — пишет Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 888 — встану на газон, пусть Новосибирск будет уродливее


«Эти ребята "удобно" устроились во дворе дома на Вокзальной магистрали, 11. Не знаю, кто из них придумал это первым, но чудаки оба», — сообщает читательница Софья.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 888 — встану на газон, пусть Новосибирск будет уродливее


«Камри» с номерами ООО на Красном проспекте. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 888 — встану на газон, пусть Новосибирск будет уродливее


«Чудак, ежедневно паркующий свое ведро на тротуарной зоне перекрёстка Выставочная — Котовского», — рассказывают очевидцы.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 888 — встану на газон, пусть Новосибирск будет уродливее


Еще Lexus на тротуаре, ничего необычного. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 888 — встану на газон, пусть Новосибирск будет уродливее


«Постоянно паркуется, полностью перегородив тротуар. Пешеходам только по лужам обходить. Улица Ударная», — недоволен читатель Федор.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 888 — встану на газон, пусть Новосибирск будет уродливее


«Все автомобили, стоящие под знаком "Парковка для инвалидов", — без единого знака, что за рулем инвалид. Торговый центр Golden Park», — возмущены покупатели. 


Понравилось? Тогда почитайте, как новосибирец ездит на 38-летней «японке» и сколько на неё тратит.

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