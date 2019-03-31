Что нас ждет в апреле: автомобилисты выбирают ОСАГО, Центробанк — условия кредитования

Весенний призыв стартует в России 1 апреля и закончится 15 июля





Апрель в России начинается с порции изменений в законодательстве. Повезет пенсионерам — социальная пенсия немного, но повысится. Не повезло юношам — у них начинается весенний призыв. Кроме того, в свежей подборке изменений — ОСАГО, которое теперь водители выбирают сами, новшества потребительского кредитования и Албания, которая решила не спрашивать с россиян визы.





Социальную пенсию подняли на 183 рубля





В России на 2% проиндексированы социальные пенсии, соответствующее постановление еще в марте подписал российский премьер Дмитрий Медведев. Социальная пенсия выплачивается по старости — на пять лет позже, чем страховая, тем, кому не хватает страхового стажа (проще говоря, если человек нигде официально не работал или же работал очень мало). На выплату претендуют женщины после 65 лет, мужчины после 70 лет, а также инвалиды I–III групп, сироты и оставшиеся без кормильцев, иностранцы в России и лица без гражданства.





Всего, по оценке Пенсионного фонда РФ, социальную пенсию получают около четырех миллионов человек, после индексации сумма выплаты поднимется в среднем на 183 рубля и составит 9266 рублей.





Центробанк меняет условия потребительского кредитования







Банкам вновь подняли надбавки по рискам, чтобы те выдавали меньше потребительских кредитов. Или несколько раз думали перед тем, как одобрить





Банк России увеличил надбавку к коэффициентам риска по потребительским кредитам на 30 процентных пунктов — это значит, что в банках, которые выдают ссуды гражданам, капитала должно быть больше, чем раньше. Повышенная надбавка — гарантия Центробанку на случай, если заемщик не сможет за себя платить, а также критерий, сдерживающий банки от выдачи необдуманных кредитов.





— Повышение надбавок <…> обусловлено необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения, — говорится в сообщении регулятора. Новое правило будет действовать на все потребкредиты со ставкой от 10% до 30%, выданные после 1 апреля 2019 года.





Предыдущее повышение надбавок было прошлым летом и относилось к кредитам от 1 сентября 2018 года и позже — тогда ЦБ повысил коэффициент на 130–200% в зависимости от суммы и процентной ставки. Ожидается, что меры сдержат банки от необдуманной выдачи кредитов — иными словами, получить ссуду быстро и в первом попавшемся банке будет уже сложно.





Албания отменила визы







Хорошие новости для тех, кто давно хотел в Албанию, но пугался бюрократических проволочек: с сегодняшнего дня попасть в страну можно только по загранпаспорту. Безвизовый режим действует для туристов и тех, кто летит по частным делам. Срок пребывания не должен превышать 90 дней.







Таким решением власти Албании надеются увеличить туристические потоки из России и повысить привлекательность страны перед мировым сообществом. Визовое послабление кончится 31 октября 2019 года.





ОСАГО: кого хочешь — выбирай





Раньше страхователя по ОСАГО водителям выбирала система, теперь они сами смогут определиться с компанией





Со 2 апреля автомобилисты будут сами решать, у какой компании им покупать ОСАГО. В офисах «Единого агента» менеджеры будут предлагать списки страховщиков, чьи полисы доступны в данное время. Если же водитель пользуется электронной системой «е-Гарант», список компаний ему выведут на экран.





— Количество полисов ОСАГО будет равняться федеральной доле страховщика на рынке, — пояснял ранее директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.





Как только полисы в каждой из систем будут распроданы, поступит дополнительная часть.





Рота, подъем: весенний призыв стартовал







Призывники получат первые весточки из военкоматов — в России 1 апреля начинается традиционный весенний призыв. Он продлится до 15 июля, на 15 дней дольше осеннего. Ряды российской армии пополнят юноши 18–27 лет, стоящие на учёте в военкоматах.







Месяц «отсрочки» традиционно есть у молодых людей, проживающих на Крайнем Севере — для них призыв начинается 1 мая. Не затронет кампания юношей, проживающих в сельской местности, — их от армии спасет посевная. Правда, свою занятость трудягам придется подтвердить документально.





