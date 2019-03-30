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Арест Абызова, годовщина «Зимней вишни» и поездки чиновника на служебном авто. Главное за неделю

Обзор НГС: самые важные новости Новосибирска за последнюю неделю марта

Еженедельный обзор самых важных новостей от НГС
Еженедельный обзор самых важных новостей от НГС


Последняя неделя марта выдалась напряжённой. Год назад в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек — корреспонденты НГС побывали в Кемерово и узнали, как трагедия навсегда изменила судьбы десятков семей. Вечером вторника вся страна обсуждала внезапный арест бывшего министра Михаила Абызова, который много лет считался самым богатым новосибирцем. Но тут же отличился и чиновник мэрии — новосибирец заметил, что вице-мэр Артём Скатов пользуется служебным автомобилем для личных целей. НГС выбрал главные новости и статьи с 25 по 29 марта — их точно не стоит пропустить.


  • Вечером 26 марта сотрудники ФСБ задержали экс-министра Михаила Абызова — следствие считает, что он вывел за границу 4 миллиарда рублей. Политик и бизнесмен занимался взаиморасчётами топливно-энергетических предприятий Сибири, в том числе Новосибирского завода химконцентратов. Кроме того, возглавлял ряд энергетических компаний, приобретал акции компаний «Новосибирскэнерго», «Новосибирскнефтепродукт», «Сибирьгазсервис». Михаил Абызов всегда считался одним из самых богатых новосибирцев. В 2018 году журнал Forbes поместил его на 162-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России». 27 марта Басманный суд решил отправить Абызова и его сообщников на время расследования в СИЗО.


  • Год назад — 25 марта 2018 года — в Кемерово сгорел ТЦ «Зимняя вишня». В результате пожара, как сообщили в Следственном комитете России после расследования, погибли 60 человек, большинство — дети. Эта трагедия стала крупнейшей в истории Кузбасса. Местные и федеральные власти пообещали пострадавшим всяческую поддержку: материальную компенсацию, медицинскую и психологическую помощь и решение любых вопросов.



Корреспонденты НГС прибыли в Кемерово накануне годовщины трагедии и встретились с пострадавшими, чтобы выяснить, как они пережили этот год, выполнила ли власть свои обещания, что сейчас находится на месте страшной трагедии и как сейчас с ТЦ в этом шахтёрском городе.



Читатель заметил, что Артём Скатов регулярно завозит ребёнка в детсад на автомобиле мэрии
Читатель заметил, что Артём Скатов регулярно завозит ребёнка в детсад на автомобиле мэрии


  • Страшные беды случаются и с самыми сильными людьми. Новосибирец Михаил Голиков поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию Санкт-Петербурга — ему прочили успехи на службе и сразу же взяли в команду по гребному спорту. Внезапно курсант стал чувствовать себя хуже и хуже с каждым днём, а вскоре врачи нашли у него агрессивную лимфому. За два года лечения Михаил уже дважды выходил в ремиссию, но не смог удержаться — лимфома вновь и вновь возвращалась. Его семья считает, что новосибирские врачи изо всех сил бьются за Михаила, но им не хватает возможностей — в городе нет даже аппарата ПЭТ-КТ, чтобы вовремя замечать ухудшения. Спасти Михаила может только пересадка костного мозга от донора, но донора для него нет. Корреспондент НГС встретилась с Михаилом Голиковым и его мамой Еленой Ивановной — они рассказали, как семьи и врачи в провинции пытаются спасти онкобольных, когда в городе нет необходимой техники.




Дома на улице Кузьмы Минина разрушаются один за другим
Дома на улице Кузьмы Минина разрушаются один за другим



  • Иногда мы не успеваем сказать спасибо людям, которые многое для нас сделали. Дмитрий Титов был известным новосибирским врачом — к нему выстраивались очереди родителей с больными детьми. При этом он оставался простым и человечным — и если с родителями бывали трудности в общении, то с детьми хирург-уролог моментально ладил. Дмитрий Титов разбирался в новейших технологиях и знал всех героев комиксов, писал докторскую диссертацию и заказывал себе костюм как у Железного человека — и его любили, кажется, все. 



Восемь месяцев назад у врача остановилось сердце — это стало шоком и для семьи, и для коллег. Уже после смерти Титова признали победителем конкурса «Спасибо, доктор» — за него голосовали сотни горожан, а награду получили жена и сын. Подробнее о победителе — в материале НГС


Археологи рассказали о находках, которые они сделали в 2018 году
Археологи рассказали о находках, которые они сделали в 2018 году




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