Арест Абызова, годовщина «Зимней вишни» и поездки чиновника на служебном авто. Главное за неделю

Еженедельный обзор самых важных новостей от НГС





Последняя неделя марта выдалась напряжённой. Год назад в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек — корреспонденты НГС побывали в Кемерово и узнали, как трагедия навсегда изменила судьбы десятков семей. Вечером вторника вся страна обсуждала внезапный арест бывшего министра Михаила Абызова, который много лет считался самым богатым новосибирцем. Но тут же отличился и чиновник мэрии — новосибирец заметил, что вице-мэр Артём Скатов пользуется служебным автомобилем для личных целей. НГС выбрал главные новости и статьи с 25 по 29 марта — их точно не стоит пропустить.





Вечером 26 марта сотрудники ФСБ задержали экс-министра Михаила Абызова — следствие считает, что он вывел за границу 4 миллиарда рублей. Политик и бизнесмен занимался взаиморасчётами топливно-энергетических предприятий Сибири, в том числе Новосибирского завода химконцентратов. Кроме того, возглавлял ряд энергетических компаний, приобретал акции компаний «Новосибирскэнерго», «Новосибирскнефтепродукт», «Сибирьгазсервис». Михаил Абызов всегда считался одним из самых богатых новосибирцев. В 2018 году журнал Forbes поместил его на 162-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России». 27 марта Басманный суд решил отправить Абызова и его сообщников на время расследования в СИЗО.







Год назад — 25 марта 2018 года — в Кемерово сгорел ТЦ «Зимняя вишня». В результате пожара, как сообщили в Следственном комитете России после расследования, погибли 60 человек, большинство — дети. Эта трагедия стала крупнейшей в истории Кузбасса. Местные и федеральные власти пообещали пострадавшим всяческую поддержку: материальную компенсацию, медицинскую и психологическую помощь и решение любых вопросов.









Корреспонденты НГС прибыли в Кемерово накануне годовщины трагедии и встретились с пострадавшими, чтобы выяснить, как они пережили этот год, выполнила ли власть свои обещания, что сейчас находится на месте страшной трагедии и как сейчас с ТЦ в этом шахтёрском городе.







Читатель НГС заметил, что вице-мэр Новосибирска Артём Скатов завозит ребёнка в детский сад на служебном автомобиле Toyota Camry, — чиновник подтвердил корреспонденту НГС, что действительно в тот день заезжал по пути на работу в детский садик на улице Холодильной. Вскоре за своего подчинённого заступился мэр Анатолий Локоть — он сказал, что автомобили мэрии контролируются и Скатов не нарушил разрешённого ему маршрута.







Читатель заметил, что Артём Скатов регулярно завозит ребёнка в детсад на автомобиле мэрии





Страшные беды случаются и с самыми сильными людьми. Новосибирец Михаил Голиков поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию Санкт-Петербурга — ему прочили успехи на службе и сразу же взяли в команду по гребному спорту. Внезапно курсант стал чувствовать себя хуже и хуже с каждым днём, а вскоре врачи нашли у него агрессивную лимфому. За два года лечения Михаил уже дважды выходил в ремиссию, но не смог удержаться — лимфома вновь и вновь возвращалась. Его семья считает, что новосибирские врачи изо всех сил бьются за Михаила, но им не хватает возможностей — в городе нет даже аппарата ПЭТ-КТ, чтобы вовремя замечать ухудшения. Спасти Михаила может только пересадка костного мозга от донора, но донора для него нет. Корреспондент НГС встретилась с Михаилом Голиковым и его мамой Еленой Ивановной — они рассказали, как семьи и врачи в провинции пытаются спасти онкобольных, когда в городе нет необходимой техники.







От этой новости хочется воскликнуть: «Никогда такого не было, и вот опять!». В Госдуме вновь заговорили о переводе стрелок. Кажется, мы только привыкли жить в новом часовом поясе, а тут снова хотят всё изменить. НГС вспомнил, как и почему меняли время — и кто громче всех протестовал и агитировал за это решение.







Сразу два дома на улице Кузьмы Минина начали разрушаться буквально на глазах. Сперва в доме № 13 отвалился кусок стены, хотя за две недели до происшествия чиновники отклонили просьбы жильцов отремонтировать стены. На следующий день в соседнем доме № 10/1 обвалился потолок в подъезде — жильцы не могли выйти из своих квартир.





Дома на улице Кузьмы Минина разрушаются один за другим





Каждую весну асфальт в Новосибирске тает вместе со снегом. Редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко осмотрел важные для города улицы и составил личный рейтинг дорожной разрухи — и рассказывает, где находится самая опасная улица, а где самая позорная.







Иногда мы не успеваем сказать спасибо людям, которые многое для нас сделали. Дмитрий Титов был известным новосибирским врачом — к нему выстраивались очереди родителей с больными детьми. При этом он оставался простым и человечным — и если с родителями бывали трудности в общении, то с детьми хирург-уролог моментально ладил. Дмитрий Титов разбирался в новейших технологиях и знал всех героев комиксов, писал докторскую диссертацию и заказывал себе костюм как у Железного человека — и его любили, кажется, все.









Восемь месяцев назад у врача остановилось сердце — это стало шоком и для семьи, и для коллег. Уже после смерти Титова признали победителем конкурса «Спасибо, доктор» — за него голосовали сотни горожан, а награду получили жена и сын. Подробнее о победителе — в материале НГС.







Рядом со стройкой четвёртого моста в Ленинском районе Новосибирска обнаружили два кладбища царских времён — здесь хоронили предков горожан в XVIII и XIX веках. Корреспонденты НГС узнали, что необычного и интересного удалось найти археологам на месте села Кривощёково.





Археологи рассказали о находках, которые они сделали в 2018 году





Жена новосибирского миллиардера Евгения Милешина-Ким выставила на продажу коттедж за 50 миллионов — по её словам, этот роскошный дом вошёл в 100 лучших домов мира. Судя по фотографиям, в трёхэтажном коттедже есть бассейн и большая столовая.





Ошибки молодости зачастую мы понимаем лишь с годами. Мы попросили 11 новосибирцев рассказать о том, какие советы они бы дали самим себе в 18 лет.





