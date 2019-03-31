Дорогое моё захолустье: репортаж из 3 районов, где необъяснимо дорожает жилье

За год цены тут взлетели почти в 1,5 раза — НГС спросил у местных, как им здесь живется

Аналитики выяснили, какие микрорайоны больше других подорожали, — результаты оказались неожиданными





Аналитики N1.RU подсчитали, насколько за последние два года изменились цены на жильё в новосибирских микрорайонах. Оказалось, что выросли они везде — где-то больше, где-то меньше. Но несколько микрорайонов показали небывалый рост цен. Корреспонденты НГС побывали в трёх самых подорожавших и узнали у местных жителей и экспертов, что могло так сильно повлиять на цены.







В среднем готовое жильё в Новосибирске за два года подорожало на 11–14% в зависимости от числа комнат, подсчитали аналитики N1.RU.







— Практически во всех микрорайонах города, где численность предложений по продаже жилья достаточна для анализа, в последние два года произошел существенный рост цен. Исключением можно считать Нижнюю Ельцовку, где цены, наоборот, снизились на 8% — до 3,25 млн рублей за объект, — рассказала руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.







Эксперты уточняют: нужно не забывать делать скидку на то, что это цены предложения — они от реальных могут отличаться на десятки процентов. Хотя рост цен признали: по данным RID Analytics, только за прошлый год квартиры на вторичном рынке стали дороже на 8,5%, за первые два месяца этого года — ещё на 2,1%.





Топ-3 самых подорожавших микрорайонов оказался довольно неожиданным — корреспонденты НГС побывали во всех трёх.







Бугринская роща — рост цен на 41%







Главное преимущество микрорайона — парк, пляж и виды на новый мост





Рынок жилья в районе Бугринской рощи довольно разнообразный: от старых, но симпатичных в плане архитектуры 2–3-этажных домов ближе к парку и реке до новых высоток на въезде в микрорайон — порой они даже оказываются соседями. Средняя стоимость квартир здесь сегодня — 3,78 млн рублей, а ещё два года назад они стоили в среднем 2,68 млн.







Одна из причин роста цен — новостройки. В этом сходятся и эксперты, и местные жители





Вообще микрорайон довольно активно застраивается — толчок этому в числе прочего дали две масштабные стройки: нового моста и «МЕГИ». Но если последняя сейчас упоминается, наверное, в каждом объявлении о продаже жилья, то мост — довольно сомнительное преимущество: выехать на него непосредственно из микрорайона не удастся, в любом случае придётся делать крюк по узким и часто нечищеным улочкам.







За последние годы в микрорайоне мало что изменилось — комфортнее он не стал точно, считает Виктор





Житель микрорайона Виктор данным аналитиков усомнился.







— На 40%? Это много. Я не заметил, что настолько жильё подорожало. Я продавал квартиру в прошлом году, несколько дней назад смотрел цены — они держатся на том же уровне, — поделился мужчина.







В части микрорайона ближе к парку — старые дома, уютные дворы и более дешёвое жильё





Жительница одного из домов на улице Саввы Кожевникова Евгения предположила, что виной всему сданные в последние годы новостройки — ЖК «Черёмушки» и «6 звёзд». Директор АН «Республика» Дмитрий Холявченко с девушкой согласился.







— Удорожание в том или ином районе или в той или иной категории квартир чаще всего происходит из-за того, что поставляются новые объекты по высоким ценам. «Черёмушки» и «6 звёзд» — это два комплекса с довольно большим количеством предложений, жильё там несколько выше среднего уровня и дороже.







За уют здесь отвечают не только архитектура и отдалённость от центра, но и котики





При этом, говорят местные жители, в целом на территории микрорайона ситуация не улучшилась никак. Евгения пожаловалась на проблемы с транспортом и пробки, которые не решаются, на очереди в поликлинике: больше в микрорайоне стало жителей, но не врачей. Единственный новый детский сад работает уже несколько лет, музыкальная школа, общеобразовательная школа, парк и пляж были всегда — их можно вообще не учитывать.







В более новых дворах больше людей и удобнее площадки





Виктор добавил, что единственное место, где комфортно гулять с ребёнком, — это парк «Бугринская роща», но добираться до него неудобно: тротуаров фактически нет: «Будь колёса на коляске поменьше — вообще бы не дошли».







Военный городок — рост на 38%







Хотя территория больше не режимная, она всё ещё перегорожена бетонными заборами и колючей проволокой, а по улицам ходят военные





Как заметил Дмитрий Холявченко, Военный городок как часть города на карте появился сравнительно недавно: долгое время его территория была закрытой и даже режимной. За последние два года цены на жильё здесь выросли с 3,12 млн рублей до 4,31 млн — на 38%.







Новая дорога проходит через весь Военный городок и для местных жителей лишней не стала





Местные жители Екатерина и Роман предположили, что это из-за дороги. Улицу Василия Старощука благоустроили и открыли для проезда в 2017 году, сейчас по ней даже ходит маршрутка — правда, иронизирует Екатерина, «по праздникам»: дождаться её довольно сложно.







— Развязка легче стала, меньше пробок. Раньше на Пролетарской постоянно были пробки, — комментирует Роман.







Дореволюционные дома здесь соседствуют с панельными и высотными





Больше здесь за последние годы ничего существенно не изменилось — «какая грязь была, такая и осталась», считает соседка пары по микрорайону Ирина.







— В перспективе, говорят, в 2019 году будут что-то здесь озеленять, гаражи сносить. Но это только говорят. Может, в ожидании этого цены поднимают. Но вряд ли хотя бы половина знает об этих изменениях, — рассуждает она.







Часть территории заброшена





Сибирской весной микрорайон выглядит несколько депрессивно: жилая часть микрорайона весьма скромная, тротуары, кажется, отсутствуют как вид. Не очень даже понятно, что угнетает больше: невероятно красивые, но с разбитыми окнами дореволюционные казармы или панельные 5-этажки конца 1980-х, между которыми по гаражам бегают дети.







Высотка на Военной, 16 — одна из возможных причин роста цен на жильё





Нового жилья здесь немного, самые заметные дома — высотки на Военной, 16 и 18, чуть постарше — кирпичный комплекс на Тополёвой, 16 и 16/1. По мнению Дмитрия Холявченко, именно до сих пор не проданные или выставленные на перепродажу новые квартиры могли сильно повлиять на статистику.







Жители считают свой микрорайон удобным — хотя здесь практически нет даже магазинов





Собственной инфраструктуры здесь нет — ни детского сада, ни школы, ни поликлиники, даже частных. Магазинов тоже мало. Но все жители отмечают район как удобный: из-за близости к центру и пешей доступности «Ауры» со всеми нужными магазинами и развлечениями.







Часть территории всё ещё закрыта даже от взглядов





А вот новый музей, ради которого, собственно, и открыли дорогу, вряд ли может служить преимуществом: местные жители признались, что до сих пор там не были ни разу. Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева считает, что единственные, кто могли от него выиграть, — это владельцы коммерческой недвижимости: магазинов и кафе. Но как раз ни тех ни других поблизости практически нет.







Посёлок Северный — рост на 37%







Большую часть посёлка занимает частный сектор





Посёлок в Калининском районе совсем немного уступил Военному городку: за два года он набрал в средней цене жилья 37%, с 1,78 млн рублей до 2,44 млн. У микрорайонов есть как существенные сходства, так и разительные отличия.







Одна из причин, которая могла повлиять на цены на жильё, — вторую очередь улицы Георгия Колонды сдали в прошлом году, тогда же по улице пустили общественный транспорт.







Новая дорога сильно сократила путь местным жителям до метро, а в прошлом году по ней пустили много общественного транспорта





— Дорогу построили до площади Калинина: сейчас 15 минут на «пятёрке», раньше час двадцать я ехала. Развязка стала хорошая, — говорит жительница одной из первых новостроек микрорайона Галина Анатольевна.







Единственное качественное изменение даже не двух, а десяти последних лет — строительство «Марии-Ра», утверждает местная жительница Светлана.







Единственное, что появилось в микрорайоне за последние 20 лет, — здание магазина «Мария-Ра»





— Если куда-то сходить, в какой-то досуговый центр для детей, нужно куда-то выезжать. Сдали вот этот микрорайончик, но какой смысл — людей стало больше.







— Садик не увеличили, школу не увеличили, мест не хватает. В поликлинике врачей не хватает, — добавляет её соседка Елена Зубарева. — Поликлиника маленькая очень, там всего 2 педиатра, это не решение проблемы.







Северную часть микрорайона, как и на Бугринской роще, занимают 2-этажные домики





Вообще посёлок делится на три части: большую долю его территории всё ещё занимает частный сектор, самую северную часть — 2-этажные «сталинские» дома, центр делят старые 9–10-этажки и новый жилмассив. И настроения в разных частях микрорайона разные. Например, житель частного сектора Андрей с ностальгией вспоминает времена, когда посёлок был в буквальном смысле деревней.







Местные жители жалуются на грязь и иногда отсутствие тротуаров





— Дальше, особенно там, где жилмассив на Фадеева, — уже город, иногда теряешься, потому что машин столько… — сокрушается он.







Жители старой многоэтажной части считают, что дорожать жильё здесь не должно — причин нет никаких, ситуация за 20 лет никак не улучшилась, а красная цена типовой «двушки» — 2 миллиона максимум.







Старый фонд здесь типовой — такие дома можно встретить во всех районах города





А вот во дворах новой части, несмотря на перенаселённость, на ситуацию смотрят как-то оптимистичнее.







— Площадки есть, всё есть — внуков есть где воспитывать. «Лента» доступная, «Мария-Ра» есть, парикмахерские. Только досуговые центры дальше — 20 минут езды, но это ни о чём, — улыбаясь, говорит Галина Анатольевна.







Новый жилмассив добавил скорее людей в очередях в поликлинике, чем комфорта местным жителям





Похоже, на настроения людей новые тротуары, фонари и оборудованные детские площадки влияют не меньше, чем детские сады и школы, — хотя бы на первых порах.

