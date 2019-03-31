фоторепортаж

Дорогое моё захолустье: репортаж из 3 районов, где необъяснимо дорожает жилье

За год цены тут взлетели почти в 1,5 раза — НГС спросил у местных, как им здесь живется

Аналитики выяснили, какие микрорайоны больше других подорожали, — результаты оказались неожиданными
Аналитики выяснили, какие микрорайоны больше других подорожали, — результаты оказались неожиданными


Аналитики N1.RU подсчитали, насколько за последние два года изменились цены на жильё в новосибирских микрорайонах. Оказалось, что выросли они везде — где-то больше, где-то меньше. Но несколько микрорайонов показали небывалый рост цен. Корреспонденты НГС побывали в трёх самых подорожавших и узнали у местных жителей и экспертов, что могло так сильно повлиять на цены.


В среднем готовое жильё в Новосибирске за два года подорожало на 11–14% в зависимости от числа комнат, подсчитали аналитики N1.RU.


— Практически во всех микрорайонах города, где численность предложений по продаже жилья достаточна для анализа, в последние два года произошел существенный рост цен. Исключением можно считать Нижнюю Ельцовку, где цены, наоборот, снизились на 8% — до 3,25 млн рублей за объект, — рассказала руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.


Эксперты уточняют: нужно не забывать делать скидку на то, что это цены предложения — они от реальных могут отличаться на десятки процентов. Хотя рост цен признали: по данным RID Analytics, только за прошлый год квартиры на вторичном рынке стали дороже на 8,5%, за первые два месяца этого года — ещё на 2,1%. 


Топ-3 самых подорожавших микрорайонов оказался довольно неожиданным — корреспонденты НГС побывали во всех трёх.


Бугринская роща — рост цен на 41%


Главное преимущество микрорайона — парк, пляж и виды на новый мост
Главное преимущество микрорайона — парк, пляж и виды на новый мост


Рынок жилья в районе Бугринской рощи довольно разнообразный: от старых, но симпатичных в плане архитектуры 2–3-этажных домов ближе к парку и реке до новых высоток на въезде в микрорайон — порой они даже оказываются соседями. Средняя стоимость квартир здесь сегодня — 3,78 млн рублей, а ещё два года назад они стоили в среднем 2,68 млн.


Одна из причин роста цен — новостройки. В этом сходятся и эксперты, и местные жители
Одна из причин роста цен — новостройки. В этом сходятся и эксперты, и местные жители


Вообще микрорайон довольно активно застраивается — толчок этому в числе прочего дали две масштабные стройки: нового моста и «МЕГИ». Но если последняя сейчас упоминается, наверное, в каждом объявлении о продаже жилья, то мост — довольно сомнительное преимущество: выехать на него непосредственно из микрорайона не удастся, в любом случае придётся делать крюк по узким и часто нечищеным улочкам.


За последние годы в микрорайоне мало что изменилось — комфортнее он не стал точно, считает Виктор
За последние годы в микрорайоне мало что изменилось — комфортнее он не стал точно, считает Виктор


Житель микрорайона Виктор данным аналитиков усомнился.


— На 40%? Это много. Я не заметил, что настолько жильё подорожало. Я продавал квартиру в прошлом году, несколько дней назад смотрел цены — они держатся на том же уровне, — поделился мужчина.


В части микрорайона ближе к парку — старые дома, уютные дворы и более дешёвое жильё
В части микрорайона ближе к парку — старые дома, уютные дворы и более дешёвое жильё


Жительница одного из домов на улице Саввы Кожевникова Евгения предположила, что виной всему сданные в последние годы новостройки — ЖК «Черёмушки» и «6 звёзд». Директор АН «Республика» Дмитрий Холявченко с девушкой согласился.


— Удорожание в том или ином районе или в той или иной категории квартир чаще всего происходит из-за того, что поставляются новые объекты по высоким ценам. «Черёмушки» и «6 звёзд» — это два комплекса с довольно большим количеством предложений, жильё там несколько выше среднего уровня и дороже.


За уют здесь отвечают не только архитектура и отдалённость от центра, но и котики
За уют здесь отвечают не только архитектура и отдалённость от центра, но и котики


При этом, говорят местные жители, в целом на территории микрорайона ситуация не улучшилась никак. Евгения пожаловалась на проблемы с транспортом и пробки, которые не решаются, на очереди в поликлинике: больше в микрорайоне стало жителей, но не врачей. Единственный новый детский сад работает уже несколько лет, музыкальная школа, общеобразовательная школа, парк и пляж были всегда — их можно вообще не учитывать.


В более новых дворах больше людей и удобнее площадки
В более новых дворах больше людей и удобнее площадки


Виктор добавил, что единственное место, где комфортно гулять с ребёнком, — это парк «Бугринская роща», но добираться до него неудобно: тротуаров фактически нет: «Будь колёса на коляске поменьше — вообще бы не дошли».


Военный городок — рост на 38%


Хотя территория больше не режимная, она всё ещё перегорожена бетонными заборами и колючей проволокой, а по улицам ходят военные
Хотя территория больше не режимная, она всё ещё перегорожена бетонными заборами и колючей проволокой, а по улицам ходят военные


Как заметил Дмитрий Холявченко, Военный городок как часть города на карте появился сравнительно недавно: долгое время его территория была закрытой и даже режимной. За последние два года цены на жильё здесь выросли с 3,12 млн рублей до 4,31 млн — на 38%.


Новая дорога проходит через весь Военный городок и для местных жителей лишней не стала
Новая дорога проходит через весь Военный городок и для местных жителей лишней не стала


Местные жители Екатерина и Роман предположили, что это из-за дороги. Улицу Василия Старощука благоустроили и открыли для проезда в 2017 году, сейчас по ней даже ходит маршрутка — правда, иронизирует Екатерина, «по праздникам»: дождаться её довольно сложно.


— Развязка легче стала, меньше пробок. Раньше на Пролетарской постоянно были пробки, — комментирует Роман.


Дореволюционные дома здесь соседствуют с панельными и высотными
Дореволюционные дома здесь соседствуют с панельными и высотными


Больше здесь за последние годы ничего существенно не изменилось — «какая грязь была, такая и осталась», считает соседка пары по микрорайону Ирина.


— В перспективе, говорят, в 2019 году будут что-то здесь озеленять, гаражи сносить. Но это только говорят. Может, в ожидании этого цены поднимают. Но вряд ли хотя бы половина знает об этих изменениях, — рассуждает она.


Часть территории заброшена
Часть территории заброшена


Сибирской весной микрорайон выглядит несколько депрессивно: жилая часть микрорайона весьма скромная, тротуары, кажется, отсутствуют как вид. Не очень даже понятно, что угнетает больше: невероятно красивые, но с разбитыми окнами дореволюционные казармы или панельные 5-этажки конца 1980-х, между которыми по гаражам бегают дети.


Высотка на Военной, 16 — одна из возможных причин роста цен на жильё
Высотка на Военной, 16 — одна из возможных причин роста цен на жильё


Нового жилья здесь немного, самые заметные дома — высотки на Военной, 16 и 18, чуть постарше — кирпичный комплекс на Тополёвой, 16 и 16/1. По мнению Дмитрия Холявченко, именно до сих пор не проданные или выставленные на перепродажу новые квартиры могли сильно повлиять на статистику.


Жители считают свой микрорайон удобным — хотя здесь практически нет даже магазинов
Жители считают свой микрорайон удобным — хотя здесь практически нет даже магазинов


Собственной инфраструктуры здесь нет — ни детского сада, ни школы, ни поликлиники, даже частных. Магазинов тоже мало. Но все жители отмечают район как удобный: из-за близости к центру и пешей доступности «Ауры» со всеми нужными магазинами и развлечениями.


Часть территории всё ещё закрыта даже от взглядов
Часть территории всё ещё закрыта даже от взглядов


А вот новый музей, ради которого, собственно, и открыли дорогу, вряд ли может служить преимуществом: местные жители признались, что до сих пор там не были ни разу. Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева считает, что единственные, кто могли от него выиграть, — это владельцы коммерческой недвижимости: магазинов и кафе. Но как раз ни тех ни других поблизости практически нет.


Посёлок Северный — рост на 37%


Большую часть посёлка занимает частный сектор
Большую часть посёлка занимает частный сектор


Посёлок в Калининском районе совсем немного уступил Военному городку: за два года он набрал в средней цене жилья 37%, с 1,78 млн рублей до 2,44 млн. У микрорайонов есть как существенные сходства, так и разительные отличия.


Одна из причин, которая могла повлиять на цены на жильё, — вторую очередь улицы Георгия Колонды сдали в прошлом году, тогда же по улице пустили общественный транспорт.


Новая дорога сильно сократила путь местным жителям до метро, а в прошлом году по ней пустили много общественного транспорта
Новая дорога сильно сократила путь местным жителям до метро, а в прошлом году по ней пустили много общественного транспорта


— Дорогу построили до площади Калинина: сейчас 15 минут на «пятёрке», раньше час двадцать я ехала. Развязка стала хорошая, — говорит жительница одной из первых новостроек микрорайона Галина Анатольевна.


Единственное качественное изменение даже не двух, а десяти последних лет — строительство «Марии-Ра», утверждает местная жительница Светлана.


Единственное, что появилось в микрорайоне за последние 20 лет, — здание магазина «Мария-Ра»
Единственное, что появилось в микрорайоне за последние 20 лет, — здание магазина «Мария-Ра»


— Если куда-то сходить, в какой-то досуговый центр для детей, нужно куда-то выезжать. Сдали вот этот микрорайончик, но какой смысл — людей стало больше.


— Садик не увеличили, школу не увеличили, мест не хватает. В поликлинике врачей не хватает, — добавляет её соседка Елена Зубарева. — Поликлиника маленькая очень, там всего 2 педиатра, это не решение проблемы.


Северную часть микрорайона, как и на Бугринской роще, занимают 2-этажные домики
Северную часть микрорайона, как и на Бугринской роще, занимают 2-этажные домики


Вообще посёлок делится на три части: большую долю его территории всё ещё занимает частный сектор, самую северную часть — 2-этажные «сталинские» дома, центр делят старые 9–10-этажки и новый жилмассив. И настроения в разных частях микрорайона разные. Например, житель частного сектора Андрей с ностальгией вспоминает времена, когда посёлок был в буквальном смысле деревней.


Местные жители жалуются на грязь и иногда отсутствие тротуаров
Местные жители жалуются на грязь и иногда отсутствие тротуаров


— Дальше, особенно там, где жилмассив на Фадеева, — уже город, иногда теряешься, потому что машин столько… — сокрушается он.


Жители старой многоэтажной части считают, что дорожать жильё здесь не должно — причин нет никаких, ситуация за 20 лет никак не улучшилась, а красная цена типовой «двушки» — 2 миллиона максимум.


Старый фонд здесь типовой — такие дома можно встретить во всех районах города
Старый фонд здесь типовой — такие дома можно встретить во всех районах города


А вот во дворах новой части, несмотря на перенаселённость, на ситуацию смотрят как-то оптимистичнее.


— Площадки есть, всё есть — внуков есть где воспитывать. «Лента» доступная, «Мария-Ра» есть, парикмахерские. Только досуговые центры дальше — 20 минут езды, но это ни о чём, — улыбаясь, говорит Галина Анатольевна.


Новый жилмассив добавил скорее людей в очередях в поликлинике, чем комфорта местным жителям
Новый жилмассив добавил скорее людей в очередях в поликлинике, чем комфорта местным жителям


Похоже, на настроения людей новые тротуары, фонари и оборудованные детские площадки влияют не меньше, чем детские сады и школы, — хотя бы на первых порах.

Прочтений: 4483

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено