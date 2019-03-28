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«Уехать отсюда и не возвращаться»: 11 прохожих — о том, какие советы они бы дали самим себе в 18 лет

НГС попросил обычных новосибирцев дать советы самим себе — многие заявили, что довольны жизнью

Одиннадцать новосибирцев рассказали НГС, какие советы они бы дали самим себе в 18 лет

Прожив полжизни, человек иногда начинает переоценивать своё поведение в юности. Многим из нас кажется: была бы возможность направить себя в молодости на путь истинный, обязательно бы ею воспользовались. Вот только послушали бы мы 18-летние себя, которым было бы где-нибудь лет 30–40, а то и больше? Корреспонденты НГС предложили новосибирцам представить, что они повстречали себя 18-летних. «Какие два совета вы бы дали самим себе в этом возрасте?» — спросили мы у обычных людей на улице. И вот что они ответили.


«Уехать отсюда и не возвращаться»: 11 прохожих — о том, какие советы они бы дали самим себе в 18 лет (видео)


Андрей, 54 года, безработный: «Это трудно, это очень трудно… Побольше думать. Это самое основное».


«Уехать отсюда и не возвращаться»: 11 прохожих — о том, какие советы они бы дали самим себе в 18 лет (видео)


Виктория, 38 лет, домохозяйка: «Ничего не бояться и делать всё, что и делала раньше. Меня совершенно устраивает моя жизнь».


«Уехать отсюда и не возвращаться»: 11 прохожих — о том, какие советы они бы дали самим себе в 18 лет (видео)


Евгений, 26 лет, хореограф: «Не ехать жить в Новосибирск. И выбрать другую профессию. <…> Новосибирск — город, который не даёт возможность развиваться творческим людям и как-то дальше двигаться. Он очень сильно ограничен в этом плане. У нас здесь для танцоров, для артистов особо ничего нет, а их здесь очень много, вот».


«Уехать отсюда и не возвращаться»: 11 прохожих — о том, какие советы они бы дали самим себе в 18 лет (видео)


Надежда, 50 лет, предприниматель: «Больше заинтересоваться информацией, новыми технологиями. Современной жизнью жить».


«Уехать отсюда и не возвращаться»: 11 прохожих — о том, какие советы они бы дали самим себе в 18 лет (видео)


Валерий, 57 лет, фотокорреспондент: «Не начинать курить. Всю жизнь курю».


«Уехать отсюда и не возвращаться»: 11 прохожих — о том, какие советы они бы дали самим себе в 18 лет (видео)


Олег, 48 лет, ведущий конструктор: «Ну я даже разговаривать не стал бы: убил бы, чтоб не мучился. <…> Да навряд ли бы я стал давать какие-то советы самому себе. Ну, потому что я ни о чём не жалею по большому счёту. Если даёшь совет, значит о чём-то жалеешь, правильно? Да, либо что-то подкорректировать хочешь. Я думаю, что всё должно идти так, как оно идёт. Ну что с этим поделаешь?».


«Уехать отсюда и не возвращаться»: 11 прохожих — о том, какие советы они бы дали самим себе в 18 лет (видео)


Сергей, 45 лет, IT-специалист: «Не бойся ошибаться. Прислушивайся к старшим».


«Уехать отсюда и не возвращаться»: 11 прохожих — о том, какие советы они бы дали самим себе в 18 лет (видео)


Василий, 37 лет, наладчик оборудования на заводе: «Быть немножко… Как сказать, не таким скромным. <…> Ну и всё, больше ничего не буду говорить. (Смеётся.) Остальное для 18-летнего там нормально всё было».


«Уехать отсюда и не возвращаться»: 11 прохожих — о том, какие советы они бы дали самим себе в 18 лет (видео)


Екатерина, 37 лет, детский аниматор в отеле: «Поменьше тратить времени на учёбу. И быть повеселее. <…> Не пригождается эта учёба в жизни-то на самом деле: получать два высших образования, а потом работать на той работе, которую хотела».


«Уехать отсюда и не возвращаться»: 11 прохожих — о том, какие советы они бы дали самим себе в 18 лет (видео)


Наталья, 46 лет, повар: «Очень интересный вопрос, прям на засыпку. Быть попроще. Больше учиться, больше получать образования. Образование очень важно».


«Уехать отсюда и не возвращаться»: 11 прохожих — о том, какие советы они бы дали самим себе в 18 лет (видео)


Александр, 26 лет, администратор танцевальной школы: «Уехать из России пораньше, вот как только 18 лет исполнилось. И не возвращаться. <…> И наверное, пойти учится куда-нибудь ещё. <…> Например, на кулинара. Куда уехать? В Европу. Потому что я пожил уже за границей и знаю, что это».



В начале марта новосибирцы рассказали НГС, как часто они ругаются матом в обычной жизни

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