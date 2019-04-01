Иван Ургант вручит «Народную премию НГС» лучшему бизнесу Новосибирска

Иван Ургант на церемонии вручения премии E1.ru в Екатеринбурге

Вторая «Народная премия НГС» стартует сегодня, 1 апреля, — это значит, что с вашей помощью мы наградим лучший бизнес Новосибирска. Генеральный партнер нашей премии — ГК «Дискус», информационный — компания «Дизайнмастер».







Если вы уже принимали участие в премии год назад и выбирали компанию, которая достойна статуэтки больше других, то знаете, что делать: на сайте премии уже началось выдвижение номинантов. А для тех, кто ещё не в курсе, отвечаем на все вопросы, которые могут возникнуть.







Так выглядит главный приз, который получат лучшие компании





Зачем это всё?







«Народная премия НГС» — это награда для компаний, которые делают нашу с вами жизнь лучше и которым мы так редко говорим за это спасибо, воспринимая хороший сервис как должное. Девиз премии — «Отметь лучший бизнес на карте города», поэтому право выбрать самых достойных мы передали новосибирцам. Это честные выборы, без накруток и каруселей







Они пройдут в два этапа: в течение апреля будет идти выдвижение номинантов, а потом мы оставим в каждой из девяти номинации только 10 компаний — тех, кого вы предлагали чаще всего.







2 мая начнётся голосование в номинациях и в каждой десятке определится лучший из лучших — тот, кому достанется статуэтка. Со второго этапа появятся лауреаты и в 10-й номинации — «Открытие года»: их выберет редакция НГС. Это будут самые заметные открытия бизнеса за 2018 год.







Денис Гребенюк и Елена Летучая на первой «Народной премии НГС»





В ночь на 30 мая мы остановим голосование и на торжественной церемонии вручения объявим 10 компаний, которые выберете вы, и ещё одну, которую выберет редакция НГС в 11-й номинации — «Бизнес года». Конечно же, все 100 компаний, попавшие в шорт-лист, тоже не останутся без наград: каждая из них получит от НГС памятный диплом, сделанный из стекла и стали.







Кстати, в прошлом году в шорт-листе оказалось не 100 компаний, а 101, потому что два номинанта набрали одинаковое количество голосов. Мы решили, что будет справедливо дать обеим возможность побороться за статуэтку.







«Салон красоты года» в прошлом году награждали настоящие красавицы — Анна Шпикельман и Алиса Комарова





А вот те, кто получил статуэтку «Народной премии НГС» в 2018 году:







«Ресторан года» — сеть мягких ресторанов «Своя компания»;



















«Супермаркет года» — сеть супермаркетов «Ярче!»;





«Медицинский центр года» — центр семейной медицины «Здравица»;





«Салон красоты года» — салон красоты «Марлен»;













«Агентство недвижимости года» — агентство недвижимости «Жилфонд».





Победителя в номинации «Бизнес года» выбрала редакция НГС — им стала компания «2ГИС». И две награды было от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова: «Социальный проект года» — общественная организация усыновителей «День аиста» и «Инвестор года» — инвестиционный проект «Русское Поле».





Артём Лоскутов и Анна Терешкова наградили лучшую турфирму в 2018 году





В этом году мы решили немного изменить список номинаций:







«Открытие года»

«Бизнес года»





Церемония награждения первой «Народной премии НГС» завершилась выступлением Нино Катамадзе





Как голосовать?







Правила голосования такие. На этапе выдвижения вы можете предложить одну компанию в каждой номинации. Необязательно выдвигать всех своих кандидатов в один день — на это у вас будет целый месяц. Для чистоты голосования нужно залогиниться через любую социальную сеть (ваши данные никуда не попадут, от вашего имени в соцсетях не будут публиковаться никакие посты — всё это только для того, чтобы избежать накруток).



На втором этапе на той же странице премии можно будет отдать голос за одного из кандидатов в каждой из 10 номинаций. И всё! Дальше — только ждать. Мы остановим голосование в ночь на 30 мая и вечером 31 мая объявим результаты и наградим победителей.







Учёный Владимир Трифонов (слева) наградил медицинский центр года





Как будем награждать?







В прошлом году церемония вручения «Народной премии НГС» прошла в НОВАТе и собрала 1200 гостей. Пригласительные на неё закончились за неделю. Ведущими церемонии были Денис Гребенюк и Елена Летучая, которая не ругала заведения, а хвалила.







Во время церемонии на сцену поднимались известные новосибирцы: художник и идейный вдохновитель «Монстрации» Артём Лоскутов, Миссис Россия Мира – 2017 Анна Шпикельман и Миссис Россия Земля – 2018 Алиса Комарова, учёный-генетик, заведующий лабораторией сравнительной геномики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Владимир Трифонов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и герой материалов НГС — баянист Новосибирска Владимир Веретенников, который много лет играл для горожан.





Владимир Веретенников сыграл на сцене оперного





А также народные герои: Дмитрий Морковин, который на площади Ленина заступился за девушку, и Артём Самелик, который задержал грабителя ювелирного магазина с карабином. Завершило финал премии выступление Нино Катамадзе.







После церемонии весь город обсуждал пламенный спич мэра Новосибирска Анатолия Локтя: он со сцены рассказал, как любит НГС и его комментаторов, и назвал сайт кокаином. Его выступление разошлось на мемы.







Выступление мэра разошлось на мемы





Церемония вручения «Народной премии НГС» в 2019 году будет ещё масштабнее. Она пройдёт в НОВАТе 31 мая. Её ведущим будет Иван Ургант. Как и в прошлом году, мы будем вести онлайн-трансляцию для тех, кто не попал на саму церемонию.







Я хочу, чтобы моя компания выиграла статуэтку. Что делать?







Конечно, напрямую повлиять на выдвижение номинантов или на итоги голосования никто из участников не может. Но вы можете призвать своих клиентов голосовать за себя всеми социально одобряемыми способами. В прошлом году, например, номинанты из шорт-листа активно агитировали за себя, размещали информацию о премии в соцсетях, на своих сайтах и печатали её на чеках и листовках. Повторимся, любые средства хороши, кроме, конечно, технических накруток (мы их всё равно вычислим и аннулируем фальшивые голоса).





31 мая в Новосибирск приедет Иван Ургант, чтобы наградить лучший бизнес города на второй «Народной премии НГС» в НОВАТе





В этом году мы решили помочь всем компаниям, которые мечтают попасть в число номинантов. На странице «Народной премии» мы выложили макеты для листовок и плакатов, которые можно использовать для агитации. А для вдохновения посмотрите, как это делали участники первой «Народной премии НГС».