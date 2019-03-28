Не мир, но перемирие: к чему приведет продление соглашения о заморозке цен на бензин

Средняя стоимость бензина АИ-95 на уровне 45–46 рублей за литр сохранится до конца июня





В правительстве России готовы продлить соглашение о заморозке цен на топливо, действующее с начала года, сообщает «Коммерсант». Это позволит избежать событий апреля-мая прошлого года, когда цены выросли скачкообразно. При этом эксперты считают, что цены на топливо могли быть ниже уровня, прописанного соглашением. Кроме того, за его исполнение нефтяные компании получат огромную компенсацию из бюджета.







В течение апреля-мая 2018 года средняя цена бензина в России выросла на 3–3,5 рубля, и в июне были приняты первые меры «ручного» управления рынком — тогда власти снизили акциз и отменили его июльское повышение.











Но это спровоцировало рост «ступеньки», на которую акциз возрос с 1 января 2019 года. Чтобы не допустить очередной эскалации цен, стоимость бензина и дизтоплива ограничили, установив максимальную планку для каждого региона. Но это была лишь вершина айсберга, и соглашение подразумевало ряд других мер, включая увеличенную отгрузку топлива на биржу, а также компенсацию расходов нефтяным компаниям в случае повышения общемировых цен на нефтепродукты (так называемый демпфер).







Помогли ли эти меры? Пик средней цены на нефть, по данным «Росстата», пришёлся на конец ноября прошлого года, когда средняя цена бензина АИ-95 перешла отметку 46 рублей за литр. С тех пор стоимость топлива снизилась и сейчас составляет 45+ рублей за литр.







Соглашение допускало рост цен в январе в пределах 1,7% (+0,75 рубля) для компенсации влияния НДС, чем воспользовались многие сетевые компании. Кроме того, допустим ежемесячный рост на уровень инфляции, прогнозируемый уровень которой сейчас составляет порядка 4–4,5% в год. Это позволяет корректировать стоимость топлива ещё на 0,17 рубля в месяц.







На днях соглашение продлят до конца июня, что должно гарантировать стабильность цен на этот период. При этом эксперты считают, что меры являются лишь перестраховкой, и предпосылок к росту цен нет. Так, во время совещания у вице-премьера Дмитрия Козака гендиректор «Газпромнефти» Александр Дюков заявил, что ситуация на рынке стабильная, а соглашение станет дополнительной гарантией на среднесрочную перспективу, пишет «Коммерсант».







Это мнение разделяет представитель «Независимого топливного союза» Сергей Бойко.







— Ситуация действительно равновесная, что связано со стабильными ценами на нефть, а также увеличением отгрузки топлива на биржу, — считает он. — При этом нефтяным компаниям помогло разрешение скорректировать цену на величину НДС, потому в целом баланс соблюдается.







Но эксперт отмечает, что финансовый демпфер до сих пор работает плохо, точнее, его влияние ощутимо в случае с дизтопливом и отсутствует для бензина. Под демпфером понимается механизм, который компенсирует нефтяным компаниям 60% выпадающих доходов в случае роста общемировых цен на нефтепродукты сверх российских. Для дизтоплива планка установлена на уровне 50 тысяч рублей за тонну (речь об оптовых ценах), для бензина — 56 тысяч. По данным Сергея Бойко, «бензиновых» компенсаций нефтяные компании до сих пор не получали, потому что общемировая цена была ниже этого уровня. Новое соглашение опускает планку цен для бензина до 51 тысячи рублей за тонну (для дизтоплива — до 46 тысяч), и, по оценкам Минфина, это приведет к расходам бюджета на уровне 120–180 миллиардов в год. При этом в Минфине настроены компенсировать эти траты другим образом, и, вероятно, речь идёт об увеличении налогов на добычу нефти.





Правительство тем временем стимулирует переход автомобилистов на использование метана, но массовому переходу мешает отсутствие полноценной сети газовых заправок (АГНКС)





Ситуация в какой-то мере парадоксальна, поскольку оптовые цены на нефтепродукты сейчас находятся на столь низком уровне, что установленные правительством розничные планки выдерживаются нефтяными компаниями достаточно легко и позволяют получать прибыль, что ставит вопрос о необходимости компенсаций. Но сами «нефтяники» опасаются изменения конъюнктуры, связанной как с сезонным ростом спроса, так и колебаниями мировых цен на нефть. По мнению Сергея Бойко, если убрать из бензина введенные с начала года налоги — речь об акцизе и НДС — его цена бы упала на 4–5 рублей, то есть вернулась бы к уровню лета 2017 года.







Нынешние соглашения не являются долговременными: эксперты говорят, что это ещё не мир, а лишь перемирие.







— Правительство пытается сформулировать новые правила игры и вернуться к рыночному ценообразованию, но, видимо, разработка таких механизмов заняла больше времени, чем планировалось, — рассуждает Сергей Бойко. — Поэтому продление соглашения означает лишь отсрочку до момента, когда заработают полноценные механизмы стабилизации рынка.







В качестве одной из таких мер предлагается лицензирование экспорта нефти, что позволит правительству контролировать процесс. Альтернатива — заградительные пошлины, но этот механизм используется лишь в качестве «дубинки» на случай, если нефтяные компании откажутся выполнять нынешние соглашения.







Несмотря на относительную стабильность цен в последние месяцы, их уровень близок к рекордному. За последние 10 лет средний рост стоимости бензина составлял около двух рублей в год, но 2018-й стал исключением — прибавка за 12 месяцев близка к 4 рублям. Незначительный откат цен в последние месяцы мало повлиял на общую картину.







Но могло быть и хуже: январский рост акцизов на топливо стал рекордным единовременным повышением. Например, для бензина АИ-95 акциз вырос с 8213 до 12 373 рублей за тонну. В пересчёте на литр это эквивалентно добавке в три рубля.







А вот как бороться с недоливом топлива на АЗС.