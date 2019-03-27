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«Гелендваген» за 15 миллионов и «Рапид»: за какими машинами новосибирцы до сих пор стоят в очередях

Какие автомобили надо ждать в очереди по полгода — за что такая честь

На авторынке России сложилась такая ситуация, что у одних компаний «хлеб черствый», а у других «бриллианты мелкие». Многострадальный Ford никак не может продать людям свои модели — ну не берут их, поэтому и уходит с рынка. А у конкурентов выстраиваются очереди — да-да, на некоторые машины в стране до сих пор дефицит. Что это за автомобили, чем они хороши и почему их надо долго ждать — в обзоре НГС.АВТО.


Mercedes-Benz G-класс Geländewagen


«Гелендваген» за 15 миллионов и «Рапид»: за какими машинами новосибирцы до сих пор стоят в очередях


С появлением абсолютно нового поколения «Гелендвагена» интерес к внедорожнику только вырос. Немцам удалось сохранить прежние формы, но полностью обновить технику. Машина стала комфортней, быстрей, лучше управляется, все так же штурмует тяжелое бездорожье. Как результат — спрос, который превышает предложение. 


«Он вызвал ажиотаж после выпуска, реально автомобиль перестроен. Огромный спрос по-прежнему сохраняется в силу ограниченности производства. Мы заключаем предварительный контракт без срока определенного. Производство автомобиля будет в конце этого — начале следующего года, машину привезут в следующем году», — рассказывает генеральный директор дилерского центра «СТС Автомобили» Павел Костенко. По его словам, 100% клиентов хотят мощные и богатые версии AMG, стоимость таких «Гелендвагенов» достигает 15–16 миллионов рублей. 



Skoda Rapid


«Гелендваген» за 15 миллионов и «Рапид»: за какими машинами новосибирцы до сих пор стоят в очередях


Эта маленькая легковушка — своего рода антипод дорогущему «Гелендвагену». Самый доступный билет в мир нормальных иномарок. И именно начальные дешевые версии «Рапида» пользуются самым высоким спросом, а машину надо ждать около месяца, пока свободную ищут на дилерских складах по всей стране. В комплектации Entry с 1,6-литровым атмосферником и механикой машина стоит 657 000 рублей. Комплектация Active с автоматом оценивается в 882 000 рублей. 



Hyundai Creta


«Гелендваген» за 15 миллионов и «Рапид»: за какими машинами новосибирцы до сих пор стоят в очередях


Этот корейский кроссовер обязан своим успехом тому, что до сих пор не имеет прямого конкурента с аналогичными компактными размерами и низкой ценой. У «Креты» много комплектаций и дополнительных пакетов, поэтому нужную вам версию, возможно, придется делать на заказ. «Это один из самых объемообразующих автомобилей на рынке, занимает лидирующие позиции. Если сейчас заказать автомобиль и у дилера не будет нужной комплектации, то срок поставки до полугода. Это производство плюс логистика», — говорит руководитель отдела продаж дилерского центра Hyundai «Эксперт НСК» Максим Козлов. 

 

Больше всего в силу своей доступности спросом пользуется комплектация Active с передним приводом и автоматом за 1 050 000 рублей. С другой стороны, активно заказывают топовую версию Travel с полным приводом за 1 325 000 рублей, к которой еще подбираются дополнительные пакеты. 



Range Rover


«Гелендваген» за 15 миллионов и «Рапид»: за какими машинами новосибирцы до сих пор стоят в очередях


Этот внедорожник в версиях SV — самый востребованный среди «Лэнр Роверов». Комплектации SV отличаются особо мощными моторами (свыше 500 л.с.) и специальной отделкой салона. Эти машины собирает отдельное подразделение Land Rover; чтобы получить такую машину, придется ждать 5–6 месяцев. Стоимость внедорожника достигает 12 миллионов рублей.



Lexus RX 300


«Гелендваген» за 15 миллионов и «Рапид»: за какими машинами новосибирцы до сих пор стоят в очередях


Полноприводной кроссовер Lexus RX 300 — самый ходовой среди «Лексусов». Его тоже придется подождать из-за того, что дилерам выделяются определенные квоты по этой модификации. В отличие от более мощной версии RX 350 «трехсотый» сравнительно доступен — стоит от 3 390 000 рублей. Это позволяет владельцам избежать налога на роскошь, поскольку 350-я версия стоит уже более 4 миллионов. 


Понравилось? Тогда почитайте, как новосибирец ездит на 38-летней «японке» и сколько на неё тратит.

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