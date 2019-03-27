5 друзей Абызова. Самбист, работница ГЭС и топ-менеджеры — кем были сообщники задержанного министра

Вместе с Абызовым по делу проходят пять его сообщников





Вчера СК РФ задержал Михаила Абызова — бизнесмена, миллиардера и экс-министра, которого обвинили в краже 4 миллиардов рублей и выводе их за границу через оффшор. Следователи считают, что сделать это Абызову удалось с помощью преступного сообщества, которое он создал и возглавил, — и назвали пять имён. Среди предполагаемых подельников — начальники и работники новосибирских компаний и предприятий. Подробности — в материале НГС.





Михаила Абызова задержали сотрудники ФСБ 26 марта. Бывшего министра по делам «Открытого правительства» и обладателя 162-й строчки рейтинга Forbes подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у «СИБЭКО» и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, ему помогли пятеро человек, с которыми он организовал преступное сообщество: Александр Пелипасов, Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков и Сергей Ильичёв.





НГС уже рассказывал о том, кто такой Михаил Абызов, а теперь — о пяти его сообщниках, одному из которых удалось скрыться от следствия за границей.





Александр Пелипасов











Александр Пелипасов в Новосибирске прежде всего известен как бывший гендиректор компании «СИБЭКО» — его назначили на эту должность в 2007 году, до этого он занимал должность исполнительного директора тогда ещё «Новосибирскэнерго» (реогранизована в «СИБЭКО» в 2011 году), а ещё раньше работал здесь директором по топливообеспечению и материально-техническому снабжению. Пелипасова уволили в 2015 году — в компании отмечали, что расторгли с ним отношения, потому что он возглавил другой проект, не связанный с «СИБЭКО».





По сообщениям СМИ, он стал председателем совета директоров «Первого строительного фонда». В системе проверки контрагентов «Контур.Фокус» за Пелипасовым значится только одна действующая компания, «Грин», которую он учредил. Она занимается арендой нежилой недвижимости и ремонтом автотранспорта. Пелипасов часто фигурировал в новостях на должности гендиректора «СИБЭКО» — например, в 2010 году он говорил, что компания заработала миллиард рублей после аномальных морозов и замещению мощностей Саяно-Шушенской ГЭС, на которой в 2009 году произошла крупная авария. За год до этого он рассказал о завершении реорганизации «Новосибирскэнерго» и «СИБЭКО».





Николай Степанов









С Абызовым Николай Степанов подружился в компании «Ру-Ком» — это бизнес-группа Абызова, которая занимается инвестициями в мостостроение, дорожное, промышленное и энергетическое строительство. Степанов в 2009–2012 годах занимал пост гендиректора «Ру-Кома».





На энергетических предприятиях Степанов работал с середины 1990-х, начиная с «ЧитаЭнергосбыта». В 2003 году стал членом совета директоров «Российских коммунальных систем» — крупнейшего частного российского оператора водоснабжения и водоотведения, а после ушёл в компанию к Абызову. В 2010 году получил звание «Почётный энергетик» от Министерства энергетики РФ, а в 2012 — благодарность президента за «большой вклад и активную деятельность на благо России».





Сейчас, по данным «Контур.Фокус», Степанов является учредителем 25 компаний, в том числе новосибирских «Джет», которая строит комплекс апартаментов рядом с Нарымским сквером, «Рива-Центр», «Аквамарин», алтайского охотоугодья «Староказачье» и других компаний. Кроме того, Николай Степанов — президент Новосибирской региональной федерации самбо.





Галина Фрайденберг









О Галине Фрайденберг информации почти нет. Известно, что она работала заместителем директора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС. На сайте ГЭС указано, что несколько лет назад она получила несколько наград и благодарственных писем за заслуги, связанные с благотворительностью от имени «РусГидро». По данным «Контур.Фокус», Фрайденберг принимала участие в ликвидации ОАО «Сибэнергострой» в 2014 году — дочерней компании «Новосибирскэнерго».





Максим Русаков









Максим Русаков работал с Абызовым и Степановым в «Ру-Коме» и «СИБЭКО». В 2011 году он перешёл в НП «Совет рынка» — это регулятор энергорынков страны при Министерстве энергетики РФ, который объединяет продавцов и покупателей электроэнергии. Здесь Русаков руководил управлением, которое занималось развитием конкурентного ценообразования. В зону ответственности топ-менеджера входило сопровождение договоров присоединения компаний к оптовому рынку электрической энергии и мощности, а также он формировал правила торговли и финансовых расчётов. В 2014 году стал членом правления «Совета рынка».





Спустя три года ушёл по собственному желанию, но о причинах не рассказывал, отметив, что это связано с некоторой неподтверждённой информацией. В то же время в СМИ выложили переписку Русакова с директором по работе с органами власти En+ Дмитрием Пономаревым, который возглавлял «Совет рынка» до 2012 года. В ней якобы шла речь о предоставлении «РУСАЛу», который контролируется En+ Дерипаски, преференций по договорам поставки электроэнергии и корректировке регламентов рынка в интересах компании, пишет «Коммерсант».





Сергей Ильичёв









Это единственный фигурант уголовного дела Абызова, которого ещё не задержали следователи. По данным СКР, на момент возбуждения дела Ильичёв находился за границей и сейчас его ищут оперативники.





Сергей Ильичёв 10 лет был гендиректором новосибирских «Региональных электрических сетей» — ещё одной дочерней компании «СИБЭКО». Он покинул пост в январе этого года. До «РЭС» Ильичёв работал главным инженером «СибирьЭнерго» и гендиректором ЗАО «Сибирьэнерго-Комфорт». Он окончил НЭТИ (НГТУ) по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий», а также НГУЭУ, где получил квалификацию менеджера.





Сегодня Басманный суд Москвы должен избрать меру пресечения для Михаила Абызова — следствие просит отправить его в СИЗО на время расследования.