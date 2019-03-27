Человек, который украл кусок Новосибирска. 5 фактов об арестованном Михаиле Абызове

Сегодня Михаилу Абызову должны выбрать меру пресечения





Накануне вечером СК сообщил о задержании Михаила Абызова — бизнесмена, бывшего министра по делам «Открытого правительства» и одного из самых богатых жителей России и Новосибирска. Следователи подозревают его в мошенничестве и организации преступного сообщества, с помощью которого он похитил 4 миллиарда рублей у двух новосибирских энергетических компаний и вывел их за границу. НГС следил за задержанием экс-министра в режиме онлайн — и собрал 5 главных фактов о бизнесмене.





Занимался «Открытым правительством»







С 2012 года Абызов занимал пост министра по вопросам «Открытого правительства» — экспертного совета при Правительстве РФ, которое проводило экспертизу решений исполнительной власти. Дмитрий Медведев, будучи тогда президентом, назначил Абызова своим советником, а после того, как он стал премьер-министром, взял его в кабинет министров. После выборов президента в 2018 году должность упразднили, и Абызова в новое правительство не взяли.







Работал в Новосибирске





До «Открытого правительства», в 1990-х, был помощником депутата Госдумы РФ от партии «Выбор России» Ивана Старикова, который с 1995 года занимал пост замминистра экономики РФ. В то же время Абызов занимался взаиморасчётами топливно-энергетических предприятий Сибири, в том числе Новосибирского завода химконцентратов. Кроме того, возглавлял ряд энергетических компаний, приобретал акции компаний «Новосибирскэнерго», «Новосибирскнефтепродукт», «Сибирьгазсервис». Его называли одним из соратников Анатолия Чубайса, бывшего главы РАО «ЕЭС России». Также был председателем совета директоров «Челябэнерго» — уральского оператора электрических сетей, возглавлял одну из крупнейших угледобывающих предприятий страны «Кузбассразрезуголь» и ряд других компаний.





Самый богатый новосибирец





Михаил Абызов всегда считался одним из самых богатых новосибирцев. В 2018 году журнал Forbes поместил его на 162-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России». Состояние 46-летнего бизнесмена оценили в 600 миллионов долларов. Десять лет назад в рейтинге российских миллиардеров состояние Абызова оценивали в 24,5 миллиарда рублей.





Имеет виллу в Италии





Год назад оппозиционер Алексей Навальный обвинил Михаила Абызова в покупке виллы в Италии на деньги новосибирцев. Он опубликовал пост на своём сайте, где рассказал, что виллу содержат на деньги, которые новосибирцы платят за отопление «СИБЭКО». «Поэтому тарифы росли и будут расти. А иначе как содержать эти виноградники и оливковые плантации? Без ваших платёжек за тепло тут не обойтись», — заключил оппозиционер.





По данным РИА Новости, Абызова задержали как раз тогда, когда он вернулся из Италии в Россию. Это косвенно подтвердил и бывший начальник Абызова, экс-депутат Госдумы РФ Иван Стариков: «Вдруг решил из итальянской Тосканы, уютной, тёплой и виноградной, вернуться в холодную и неприветливую Россию. Я думаю, что была очень серьёзная спецоперация проведена для того, чтобы его выманить в Россию».





Абызову грозит 20 лет тюрьмы





Следователи обвинили Абызова по двум статьям: 210 УК РФ и 159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество). Соучастниками Абызова называют Николая Степанова, Максима Русакова, Галину Фрайденберг, Александра Пелипасова и Сергея Ильичева. Под руководством Абызова они, по данным следователей, обманывали акционеров «Сибирской энергетической компании» и ОАО «Региональные электрические сети» и в 2011–2014 годах украли 4 миллиарда рублей, которые вывели за границу, поставив под угрозу «экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны». По обеим статьям бывшему министру грозит 20 лет лишения свободы.