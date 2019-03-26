Безумные праворульщики: кто и зачем покупает правый руль дороже миллиона

Toyota Camry с неправильным рулем по цене дилерской — есть ли здравый смысл в покупке

В последнее десятилетие уделом праворульных автомобилей стало удовлетворение потребностей небогатых потребителей — они за небольшие деньги хотят машину, которая «ездит и не ломается». Японские автомобили, выпущенные для внутреннего рынка, отчасти удовлетворяют этому требованию. Какой-нибудь «Витц» или «Фит» тысяч за 300 будет ездить, давать хороший уровень комфорта и не высасывать деньги на ремонт. Но до сих пор в продаже остаются дорогие «японцы» с неправильным рулем за 1–2 миллиона рублей, и кто-то их покупает. Что это за машины и зачем они нужны — в обзоре НГС.АВТО.





Если посмотреть на структуру предложения дорогостоящих праворулек, то можно выделить 3 основных сегмента: большие седаны, практически новый С-класс и минивэны. Последний сегмент действительно может иметь весьма разумные причины для своего существования — выбор новых минивэнов на рынке крайне скуп.





А что же седаны? Ведь даже рынок новых таких машин и подержанных леворулек потихоньку схлопывается — все переходят на кроссоверы. В классе бизнес-седанов можно обратить внимание на Toyota Crown — этакий символ «императорского качества». За это его, наверное, и берут.





Toyota Crown





Вот, например, автомобиль 2015 года выпуска, без пробега по России. Цена 1,78 млн рублей. Выглядит шикарно, особенно спереди. Гибридная силовая установка: 2,5-литровый 178-сильный атмосферник плюс электромотор мощностью 105 кВт. Заявленный расход топлива в смешанном цикле аж 4,3 литра на сотню. Клиренс, правда, маловат (13,5 см), привод задний, да и коробка — вариатор, а не автомат. С оснащением проблем нет; как говорят праворульщики-староверы: «полный электропакет».





Toyota Camry





Или вот Toyota Camry 2013 года выпуска с пробегом 95 тысяч километров. Цена 1,36 млн рублей. Тоже гибрид: 2,5-литровый 160-сильный атмосферник, электромотор на 105 кВт. Привод передний, коробка вариатор, расход бензина тоже мизерный. Спрашивается, зачем такую покупать, если на рынке широко представлены леворульные дилерские Camry того же года за 1–1,2 млн рублей. Только если из-за японской сборки и экономии топлива.





Toyota Corolla Fielder





Более компактный С-класс предлагается совсем свежим. Вот Toyota Corolla Fielder 2017 года выпуска, кузов универсал — дилерский такой у нас не продается. Цена 1 миллион. В машинке 1,5-литровый 103-сильный мотор, вариатор и полный привод. Эта «Королла» богата: светодиодные фары, климат, камера заднего вида, 8 подушек безопасности. Зачем покупать такую — ну, например, за японскую сборку, полный привод, вместительный кузов.









Выбор праворульных минивэнов широк — любой год, дешевле/дороже, богатое/среднее оснащение. Например, Honda Stepwgn 2015 года выпуска за 1,37 млн рублей. В машине 7 мест, все сиденья трансформируются, можно получить большое багажное отделение. В движение автомобиль приводит 2-литровый 150-сильный двигатель, коробка — вариатор, привод полный. Вроде бы практичное авто, и сборка японская, но есть на рынке и вместительные кроссоверы в том же бюджете.





Комментарий специалиста. Руководитель федеральной сети автосервисов FIT Service Данил Соловьёв: «Если схожие модели, то праворульная все равно чуть дешевле, порядка 15–20%. Тот же "Крузак" двухсотый: праворульный окажется дешевле. Просто люди от экономии, понимая, что не хватает на леворульную машину, могут купить праворульную.





Второе — безусловно, есть праворульные автомобили, которые не имеют аналогов с левым рулем. Сейчас таких довольно много, это уникальные машины, гибридные, они изначально выпускаются только для внутреннего рынка Японии.





Они имеют свои привлекательные вещи в виде дизайна, электроники. Хотя в целом, конечно, движение по всей стране, и в Сибири в том числе, идет в сторону левого руля».





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Почему покупают дорогую праворульку?