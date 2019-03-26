«Удалила все фото на всякий случай»: учителя России заявили, что боятся травли из-за своих соцсетей

Фото, которое попало в поле зрения коллег, Татьяна сделала на тренировках по зимнему плаванию — платье на купальник девушка надела специально, но вышло только хуже





Российские учителя снова оказались под прессом консервативных взглядов. Молодую учительницу русского языка из Барнаула уволили за фотографии, которые она выложила на личной странице «ВКонтакте»: девушка сфотографировалась в купальнике у проруби для Универсиады. Она рассказала НГС о травле коллег, из-за которых пришлось остаться без работы, и о своих планах. Обозреватель НГС опросил новосибирских педагогов о том, как они ведут себя в соцсетях теперь. Некоторые прислали свои фото в купальнике в поддержку коллеги из Новосибирска.





История барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой началась в конце декабря — девушка опубликовала у себя на странице во «ВКонтакте» две фотографии, которые руководству школы показались откровенными. Одна — в коротком платье на брусьях и посреди сугробов, вторая — в закрытом купальнике на фоне проруби. Учительница преподаёт русский язык, но вместе с этим занимается моржеванием и даже является членом Федерации зимнего плавания.





«А чего там стыдиться? Я не вижу ничего предосудительного, противозаконного тоже, — рассказала Татьяна Кувшинникова корреспонденту НГС. — Это же спортивный купальник. А платье — это просто после выступления в честь Универсиады, в поддержку было. Перед Новым годом надевают же новогодние костюмы, фотографируются. И это было приурочено к Универсиаде. Фотограф на озере перед тренировкой предложил сделать пару кадров, я согласилась. Тем более там на брусьях, на спортивном снаряде».







Татьяна принципиально не убирает со своей страницы фотографии, из-за которых её уволили, — у каждого по 2–3 тысячи лайков





Татьяна уволилась из школы по своему желанию — ей разрешили поработать до конца учебного года, но из-за отношения коллег и директора решила уйти сама: «Сейчас нахожусь в поисках работы, но я в общеобразовательную школу больше не хочу. Хотелось бы в художественную — я по второму образованию художник. В художественной школе не такие переполненные классы, и дети с желанием учиться приходят туда». При этом против увольнения учительницы выступили родители, которые собирали подписи за то, чтобы её оставить, а во вторник в ее защиту высказался министр образования Алтайского края. «Никогда даже не думала увольняться», — говорит она.





«Может быть, тогда стоит на законодательном уровне прописать, Кодекс учителя какой-нибудь составить, в котором было бы чётко и ясно прописано, что можно, что нельзя и как одеваться и фотографироваться, причём в свободное от работы время. Тогда бы я понимала, стоит ли вообще идти в эту профессию или нет. И если это противоречит моим другим занятиям, как занятия спортом например... В любом виде спорта есть такое, что одеваются в удобную одежду. Взять художественную гимнастику или фигурное катание — им надо что-то закрытое, чтобы ничего не было видно? Получается, тем, кто занимается спортом, нельзя работать учителем?» — недоумевает Татьяна.







Скандал с барнаульской учительницей лёг в копилку других скандалов, связанных с педагогами и их поведением за стенами школы. Так, меньше года назад в похожей ситуации оказалась учительница истории одной из школ Омска — девушка снялась в купальнике для рекламы модельного агентства в стиле пин-ап. Её уволили, а педагоги со всей страны устроили флешмоб в соцсетях в поддержку учительницы — они выкладывали свои фото в купальниках с хештегом #УчителяТожеЛюди. В конце декабря, по данным Lenta.Ru, уволили и московского учителя физики — руководство столичной школы нашло видео с его студенческих времён, на котором он появляется в одних трусах.





Корреспондент НГС спросил нескольких новосибирских учителей о том, как бы они поступили на месте барнаульской учительницы и как отреагировали на новость о её увольнении. Оказалось, многие после скандала «почистили» свои страницы в соцсетях. А некоторые решили возродить флешмоб #УчителяТожеЛюди и прислали в редакцию свои фото в купальниках.









Анна Мисбахова, преподаватель английского языка в Новосибирском педагогическом колледже № 1 : «Недавно как раз видела сюжет и была возмущена. Удалила из "Инстаграма" свои фото компрометирующие на всякий случай. Скорее, это просто страх потерять работу. Хотя, на мой взгляд, именно снимки в купальнике не являются чем-то постыдным. У меня, например, в ["Инстаграме" были] фото моего хобби — танцы на пилоне. Подумала, что у родителей учеников консервативных взглядов может быть неоднозначная реакция. Хотя для меня это спорт и хобби, и ничего постыдного не вижу. Учителя тоже люди, и тем более молодые учителя имеют право жить нормальной жизнью молодёжи. <...> Раньше престиж профессии педагога был намного выше, учитель был чуть ли не бог. А сейчас вижу по своему опыту, что у родителей сплошные претензии, воспринимают как должное, когда учитель хороший. Стоит только оступиться — начинается шумиха. Хотя на ошибки имеет право любой».









Наталья Седышева, учитель математики и информатики: «Мне было смешно читать о такой очередной глупой истории со стороны администрации и родителей. Учителя такие же люди, как и все, откуда-то дети же берутся у нас. Наша публичность, конечно, должна быть осторожной, поэтому я в социальных сетях стараюсь не размещать фото, которые могут скомпрометировать меня, я даже удалила студенческие фото. В данном случае учительница необдуманно выставила фото, которое, правда, хотя и красивое, выглядит не к месту к профессии учителя. Учитель — пример во многом. Моя бабушка в школе думала, что учительница даже в туалет не ходит, что она чуть ли не святая. А теперь учителя сами портят свой имидж и, самое главное, авторитет перед детьми и родителями. Учительница, конечно, поступила глупо, но администрация и родители были ещё глупее, ведь нужно быть человечнее: поговорить, попросить убрать фото и впредь быть внимательнее к своему контенту в социальных сетях. <...> В нашей школе старшее поколение не приемлет даже скромные обнимания влюбленных пар среди учащихся. На месте учительницы я бы убрала фото, возможно, ещё какие-то. Единожды бы высказала своё мнение, а право каждого — согласиться или нет».









Маргарита Ковалёва, учитель английского языка в школе № 49 : «Я, как учитель, изначально скрыла в соцсетях альбомы, где я в купальнике либо где в компании друзей и на столе есть спиртные напитки. Дети хоть меня и любят, но могут найтись те, кто может злоупотребить, так скажем, моими личными фотографиями. Знаю, что у некоторых молодых коллег есть фото из сауны в одном полотенце или со стаканом пива или чем-то ещё. Я в принципе не считаю приличным выкладывать подобные фотографии на всеобщее обозрение. Но если они приличные (бокал шампанского за новогодним столом), то почему бы и нет. Даже в купальнике могут быть красивые фотографии, не со спущенными лямками и не в стрингах, простите. Каких правил придерживаюсь? Вести себя прилично на работе, с детьми, ты же учитель. А в жизни ты обычный человек, но никто не должен об этом догадываться. [Я бы на месте учительницы из Барнаула] перед увольнением записала бы какое-то видеообращение, где подробно рассказала бы о том, что учитель в школе работает, а деньги зарабатывает после работы».





Логично предположить, что главным мнением в подобных ситуациях должно быть мнение детей. В случае с Татьяной Кувшинниковой, её ученики узнали о скандале из новостей.





«Ученики, конечно, сначала не были в курсе, а когда поняли, начали мне звонить, писать, просить вернуться. На улице встречают, обнимают,





я была у них любимой учительницей, я старалась с душой относиться к детям, каждому внимание старалась уделить», — заключила барнаульская учительница.