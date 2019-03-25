Позор по колено: самый необъективный рейтинг дорог Новосибирска

Вот и наступила весна, а в разговорах автолюбителей заиграла ежегодная песня про «дорог не стало» и «асфальт сошел со снегом». На самом деле это не так, асфальт остался, и кое-где даже приличный. Но проблема весенних стремительно разрастающихся ям, конечно, стоит весьма остро, особенно в марте-апреле. Редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко осмотрел важные для города улицы и составил личный рейтинг дорожной разрухи — и рассказывает, где находится самая опасная улица, а где самая позорная.





Самая позорная









В этой номинации у нас побеждает Ипподромская магистраль. Это одна из немногих ключевых улиц, можно сказать, лицо города: 6-полосная, современная, единственная в «материковом» Новосибирске со скоростным лимитом в 80 км/ч. И содержать её в таком виде — это, конечно, позор. Улица много лет не видела не то что капитального ремонта, но и даже приличного поддерживающего. Дошло до того, что из-за ям на некоторых участках разрешенная скорость снижена до 40 км/ч. Сейчас на магистрали прогрессирует колея на всем протяжении, а ямы растут с каждым днем — они уже стали причиной новых пробок.





Самая опасная









Масштаб разрушений на Бердском шоссе, может быть, не столь велик, но вот колея тут пострашнее. Поток едет со скоростью 100–110 км/ч, и многие не справляются с управлением, автомобили выкидывает из колеи. В сводках ГИБДД регулярно фигурируют аварии со смертельным исходом, и колея там наверняка была сопутствующим фактором. Плюс выбоины, трещины, но это уже мелочи.





Разочарование года











Это вторая очередь улицы Георгия Колонды, которую сдали в октябре 2018-го. Мало того что участок дороги стоимостью в полмиллиарда рублей не сильно-то и помог облегчить движение в сторону Северного и «Родников», так еще и новая улица дала усадку — дорожное полотно здорово просело в начале и конце участка. Даже разделительный бетонный блок дал трещину от удивления. Теперь на этих асфальтовых впадинах машинки весело подпрыгивают. Кстати, зима показала, что ширины улицы не хватает для полноценного 4-полосного движения. Сугробы по краям превращают магистраль в жалкую двухполоску. Не хватает буквально 50 сантиметров ширины.





Самая большая толчея









Площадь Труда, участок под железнодорожным мостом. Машины тут идут постоянным плотным потоком в 3–4 ряда, но капитального ремонта здесь давно не было. Поэтому прошлогодние заплатки, естественно, пришли в негодность, правый ряд уже практически непригоден для движения. Еще несколько дней, и свежие ямы еще больше парализуют утреннюю площадь Труда.





Самые неказистые ворота города









Это улица Кедровая, которая встречает гостей Новосибирска, прибывающих по Северному объезду. На контрасте с 4-полосным и гладким Северным объездом узкая и разбитая Кедровая сразу портит впечатление о городе. Ямы до земли, разбросанный щебень, бесконечные трещины, кривой железнодорожный переезд. Шла речь о ремонте этого шоссе, но конкретных сроков так пока и не назвали.





Самый жуткий мост









Из трех основных мостов Новосибирска Коммунальный разрушен сильнее всех. И это после капитального ремонта, здесь полностью перестилали полотно. Во многих местах полотно дает локальные провалы, из которых потом формируются ямы. Качество асфальта таково, что колеи избежать не удалось. Учитывая узость моста и высокую плотность движения, каждая ямка может нести риск потери автомобилем управления и столкновения со встречными.





Недолго прослужил









Бугринскому мосту и подъездам к нему 5 лет. Здесь не такие большие разрушения, но и движение тут не слишком плотное. За 5 лет верхняя часть полотна на многих участках стерлась, начали формироваться ямы. Серьезной колеи вроде ещё нет, зато есть многочисленные поперечные трещины, которые досаждают при движении на участке, расположенном на левом берегу.





Самая контрастная









Улица Петухова от Советского шоссе до площади Кирова радует гладкостью и отсутствием ям, асфальт здесь свежий после капитального ремонта. Почему бы не сделать идеальной всю улицу, раз взялись за нее? Но нет, на участке от площади Кирова до Хилокской будем ждать полного разрушения дороги. Тут уже и колея, и ямы, которые формируются вокруг заплаток.





Левобережная артерия









Одна из главных магистралей левобережья, пронизывающая всю эту часть города, — улица Ватутина. Она сносно выглядит только на небольшом участке от Немировича-Данченко до «МЕГИ». В остальных местах это латанная-перелатанная улица с хаотично разбросанными заплатками, торчащими колодцами, кривыми рельсами. Эстакада напротив «МЕГИ» огорчает разбухшими швами асфальта на стыках, которые приходят в подвеску с жёсткими ударами.





Вечно без ремонта









Фабричная не видела капитального ремонта десятилетиями и, возможно, еще столько же не увидит. Ну а что, находится она в стороне от центра, подальше от глаз, ездит там грузовой транспорт — а ему и так сойдет. Особенно хороши многочисленные торчащие колодцы, вокруг которых старое дорожное полотно давно осело. Плюс ямы по 2–3 метра шириной, откуда разлетается на проезжую часть крупный щебень.





Кстати, мы начинаем второй сезон проекта «Где дороги?» и предлагаем читателям НГС присылать на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников. Раз в неделю подборку читательских фото мы будем публиковать на НГС.





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