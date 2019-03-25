«Переезд сделал нашу семью крепче»: история сибиряков, которые построили бизнес в Новой Зеландии

Яна Гильд не была в России уже 7 лет





НГС продолжает проект о сибиряках, которые уехали жить в другие страны, — «Сибирь, до свидания!». Яна и Пётр Гильд в 2012 году переехали в одну из самых красивых стран мира — Новую Зеландию. Сейчас супруги успешно ведут два бизнеса и путешествуют по стране. Журналист НГС узнал у них, действительно ли есть в Новой Зеландии горнолыжные курорты, которые не хуже Шерегеша, и что делать русским, которые тоже хотят переехать.





Переезжать было морально тяжело





Перед самым отъездом мы жили в городе Барнауле, но с Новосибирском нас тоже связывают очень тесные отношения — Пётр жил в этом городе несколько лет, и у нас обоих там живут близкие родственники.







Сейчас мы живем в городе Веллингтон, куда и приехали в 2012 году. Я поступила в магистратуру юрфака Victoria University of Wellington — это была наша основная цель визита в страну. Новую Зеландию выбрали по нескольким факторам: соотношение цены и качества образования, понятная визовая политика, отличная экология и спокойная политическая обстановка. Страна нам очень нравится, она очень комфортная как для семейной жизни, так и для ведения бизнеса и развития карьеры.







Яна Гильд получила диплом магистра Университета королевы Виктории в Веллингтоне. По данным «Википедии», он был основан в 1897 году и был одним из образующих колледжей университета Новой Зеландии





Конечно, переезжать было морально тяжело, все-таки вся семья и друзья остаются позади, что было непросто принять. Некоторые пары распадаются из-за стресса, переезжая в другую страну, который в свою очередь влияет на отношения. У нас тоже были непростые моменты, но мы с ними успешно справились, что сделало нашу семью только крепче. Я думаю, что отношения удается сохранить взаимопониманием, поддержкой и немножко юмором.







Яна и Пётр женаты с 2011 года, вместе уже больше 10 лет





Найти работу в Новой Зеландии — это сложный вопрос





Получить работу в Новой Зеландии гораздо сложнее, нежели найти жилье. Мы свою первую квартиру арендовали буквально за несколько дней после приезда, потому что была хорошая мотивация — в отеле жить довольно накладно.







Работу же найти — это отдельный вопрос. У кого-то получается быстро, у кого-то нет. А пока я училась, подрабатывала кассиром на стадионе. Это было очень интересным опытом — можно было и немного заработать, и посмотреть спортивные соревнования. Первую юридическую работу я нашла еще до получения диплома и проработала на ней 5 лет.





Сейчас у нас у обоих свой бизнес. Я занимаюсь юридическими услугами в сфере иммиграционного права: визы, иммиграционный трибунал, депортации и многое другое.







Петру пришлось переквалифицироваться, так как в России он получил образование в области детской психологии и почти не практиковал. К сожалению, в России с этой профессией не получалось достойно зарабатывать. В Новой Зеландии он учился на профессионального строителя, теперь строит дома в Веллингтоне, ему это очень нравится.









В стране полностью отсутствует бюрократия





Больше всего в глаза бросается доброжелательность людей и отсутствие бюрократии. Люди открытые, спокойно делают друг другу комплименты, они не боятся друг с другом говорить, если сидят рядом на лавочке в парке или в автобусе. Например, сегодня абсолютно незнакомая мне девушка сделала комплимент фасону моей юбки, пока мы ждали зеленый свет на светофоре. Мелочь, а так приятно.





Веллингтон — столица Новой Зеландии. По данным «Википедии», в городе проживает 207 тысяч человек





Про отсутствие бюрократии — это вообще мое самое любимое. Регистрация машины онлайн, получение паспорта онлайн, запись к доктору тоже онлайн. Документы присылают по почте, никогда не нужно стоять в очереди или идти в госучреждение за какой-то услугой. Это безумно радует и облегчает гражданам жизнь.







Согласно мировым рейтингам, Новая Зеландия входит в топ 10 стран с самым высоким уровнем жизни





Иногда хочется поддаться ностальгии и приготовить что-то из детства





Новая Зеландия — это бывшая колония Англии, в которую приезжали люди со всей Европы в поисках лучшей жизни. Национальной еды как таковой нет, но тут очень большое разнообразие кухонь народов мира. Сегодня вы можете перекусить китайскими вонтонами (разновидность пельменей. — Прим. ред.), завтра взять на обед карри и наан (пшеничная лепёшка, блюдо индийской национальной кухни. — Прим. ред.), а на следующий день поужинать в новом мексиканском ресторанчике. Всегда можно найти что-то новое — и это очень здорово.





Самое лучшее в каждом приёме пищи в Новой Зеландии — это невероятные виды природы, которые открываются с террас кафе и ресторанов





Из минусов лично для меня — тут нет творога. По крайней мере такого, к которому мы привыкли, поэтому я его готовлю дома сама. Однако у нас есть международный супермаркет с русским отделом, где можно купить гречку, консервированные лисички или зефир, поэтому с едой проблем нет, даже когда хочется отдаться ностальгии и приготовить что-то из детства.







Горнолыжный курорт Квинстаун оказался не хуже Шерегеша





По стране мы путешествуем много. Тут очень доступные авиабилеты, и мы летаем в разные уголки Новой Зеландии несколько раз в год. В прошлом году самой запоминающейся была поездка в Квинстаун зимой (зима в Новой Зеландии длится с июня по август, летний период приходится на декабрь, январь и февраль) на горнолыжный курорт. Я очень переживала, понравится ли нам, так как я катаюсь на сноуборде уже более 15 лет и избалована Шерегешем, куда мы ездили каждую зиму. Оказалось, что в Квинстауне всё на отличном уровне, и мы с огромным удовольствием покатались, выпили по кружке глинтвейна, а вечером гуляли по красивым улочкам города.









Мы хотели бы больше путешествовать, особенно по Европе, но удаленность Новой Зеландии от всех континентов этому мешает. Чтобы долететь до Парижа, нам нужно совершить два перелета по 10 часов, что добавляет к путешествию 3–4 дня просто на передвижения.







Чем выше уровень владения языка, тем быстрее вы почувствуете себя «дома»





Возвращаться в Россию мы не планируем. Новая Зеландия нам очень нравится. Пётр прилетал в прошлом году домой, я не была в России уже почти 7 лет. Но мы приедем в Новосибирск этим летом, чтобы повидать близких и отдохнуть в тепле — в Новой Зеландии в это время будет зима.









Переехать в Новую Зеландию может абсолютно каждый. Я думаю, что сложность переезда зависит не от национальности, а от желания, знания языка, способностей. Моя самая главная рекомендация — учить английский. Чем выше уровень владения языком, тем быстрее и проще вы будете привыкать к новой стране, будете успешнее на работе и быстрее почувствуете себя «дома».





Недавно НГС рассказывал о бывшей модели из Бердска Марине Крайс — она вышла замуж за певца и уехала жить на Канары.