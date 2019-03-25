Повернули время вспять: Госдума решила снова вернуть зимнее время

НГС вспомнил, как и почему меняли время — и кто громче всех протестовал и агитировал за это решение

Депутат Госдумы предложил вернуться к сезонному переводу стрелок

Вернуться к сезонному времени предложил депутат Государственной думы от Челябинской области Андрей Барышев. Автор законопроекта считает, что перевод стрелок на час вперед в последнее воскресенье марта и на один час назад в последнее воскресенье октября позволит россиянам больше гулять и реже попадать в ДТП. Три года назад новосибирцы ожесточённо спорили о том, по какому времени им жить лучше — летнему или зимнему. В итоге вслед за соседними городами Новосибирск перешёл на зимнее время. НГС восстанавливает хронологию событий — кто и когда хотел передвинуть стрелки часов, и зачем это вообще было нужно.







Движение стрелок — одна из самых конфликтных тем из серии «одним всегда жарко, другим что-то дует». В марте депутат Государственной думы от Челябинской области Андрей Барышев предложил перейти на сезонный перевод стрелок. Пока это только инициатива и никаких законов не принято. «Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха, занятий спортом в результате существенного (в среднем почти на 200 часов в год) увеличения эффективно используемого населением светлого времени суток», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.







Сезонный перевод стрелок отменили в 2011 году





Сезонный перевод стрелок — это значит, что весной мы переводим стрелки на час вперёд, а осенью возвращаем их на час назад. Так и было до 2011 года, пока бывший на тот момент президентом России Дмитрий Медведев не принял решение оставить всех в вечном лете. В постановлении объяснялись переходы на летнее время — прибавится количество светлых часов в течение года и позволит сэкономить от 0,1 до 0,2% от общего потребления электроэнергии.







Зимнее время в большинстве стран совпадает со стандартным астрономическим временем часового пояса. В Сибири, однако, зимнее время отличается от поясного на час, так как в СССР летнее время вводилось дважды.





Хаснулин был руководителем лаборатории механизмов дезадаптации Научного центра клинической и экспериментальной медицины СО РАМН





Кроме того, по задумке Медведева, так сокращается количество часовых поясов в стране до 9 и сокращается временная разница восточных регионов с Москвой.





Бывший директор зоопарка





За три года после перехода на зимнее время депутаты наслушались жалоб на то, что зимой по утрам приходится вставать и работать первые часы в полной темноте. Подготовили законопроект о том, что нужно всё-таки вернуться к зимнему времени. В пояснительной записке они объяснили, что «двойное» летнее время (один час, который называют «декретным», был прибавлен еще при Сталине) привело к тяжёлым последствиям — в первые недели после перевода стрелок выросло количество вызовов к больным с инфарктами и инсультами. Кроме того, за 15 дней после перевода стрелок произошло на 41% больше ДТП, в которых пострадали люди, чем за тот же срок до «удвоения» летнего времени.







Доктор медицинских наук, специалист в области биоритмов и светолечения





В итоге в апреле 2014 года уже президент Путин решил повернуть время вспять и одобрил переход на постоянное зимнее время, чтобы приблизиться к поясным отметкам. Новые нормы вступили в силу 2 октября 2014 года. Таким образом, стрелки перевели снова назад и пообещали их больше не трогать.







Главный врач поликлиники № 1





Новосибирскую область, наряду с Республикой Алтай, Алтайским краем, Омской и Томской областями, включили в пятую часовую зону, где сохраняется 3-часовая разница с Москвой.





В 2015 году снова решили изменить время. Депутаты Заксобрания региона подняли вопрос о переходе с трёхчасовой на четырёхчасовую разницу с Москвой. Поводом стала инициатива алтайских депутатов.





Председатель регионального собрания Алтайского края Иван Лоор предложил спикерам парламентов Республики Алтай, Томской и Новосибирской областей высказать позицию о необходимости перехода из 5-й (плюс 3 часа к московскому времени) в 6-ю часовую зону (плюс 4 часа). По его мнению, переходить в другой часовой пояс нужно всем регионам, входящим в 5-ю часовую зону, из-за «их взаимодействия, экономических и транспортных связей, единой энергосистемы».





Депутат Заксобрания





И тут разразились, пожалуй, самые жаркие дискуссии о часах и стрелках.







Новосибирцы разделились на два лагеря — спорили между собой общественники, политики, медики и учёные. Если говорить о разнице примитивно, то в зимнее время темнеет раньше, но зато и раньше светлеет. В летнем — больше световых часов вечером, а утром светает дольше.





Депутат от КПРФ





Новосибирские общественники совместно с единомышленниками из Томска и Барнаула начали сбор подписей под петицией, призывающей власти вернуть эти сибирские регионы к старому часовому поясу, который был до 1993 года, разница с Москвой тогда составляла 4 часа.







Главный врач скорой помощи Ирина Большакова





А метеорологи и медики забили тревогу, уверяя, что это плохо скажется на состоянии организма.





Пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра





В петиции «Требуем вернуть Новосибирск в часовой пояс МСК+4», направленной губернатору региона Владимиру Городецкому, областному Заксобранию и Госдуме РФ, автор напоминает, что в середине 1990-х годов область перевели в часовой пояс МСК+3 из МСК+4, а в 2014 году в регионе перевели часы еще на час назад, введя постоянное зимнее время. Ссылаясь на специалистов МГУ, автор утверждает, что из-за этих изменений Новосибирская область лишается около 200 светлых часов в год.







Бывший губернатор Новосибирской области





В итоге депутаты Заксобрания Новосибирской области всё же приняли решение перейти в другой пояс. Но больше тысячи новосибирцев выступили против и даже подписали петицию с просьбой отменить перевод стрелок.





Бывший кандидат в губернаторы





Тем не менее решение о переводе стрелок приняли депутаты Госдумы РФ, окончательный документ подписал президент Владимир Путин. Решение одобрили Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий, областное УГИБДД, НЦ клинической и экспериментальной медицины СО РАМН.





Бывший депутат Госдумы от Новосибирской области





Через год после перехода на новое время кардиологи сообщили, что количество заболевших не изменилось ни в лучшую, ни в худшую стороны. А в ГИБДД подсчитали статистику — вечером стало темнеть на час позже, поэтому в регионе стало меньше аварий.





Депутат Заксобрания





Однако учёный-физиолог Константин Даниленко объяснил, что влияние перевода стрелок на организм неоднозначное. «Социальный ритм должен подлаживаться под природный, а не наоборот. Природный всё-таки в большей степени диктует нашим биологическим часам, как им идти. Встаём мы раньше или позже — всё равно мы подстраиваемся под световой день. Зимой в нынешнем сценарии времяисчисления — это круглогодичное летнее время. Большая часть населения встаёт во время, когда организм ещё не готов к подъёму. С переводом [стрелок часов] зимой стало сложнее, зимой стали вставать больше в темноте», — говорил он в 2017 году.





Работал директором детско-юношеского центра «Планетарий»





Споры о том, нужны или нет сезонные переводы стрелок, тоже не утихают. В 2016 году заведующий отделом социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Ильдар Мингазов говорил НГС о том, что сезонный перевод стрелок негативно влияет на организм. Мы обратили внимание на то, что, когда были переводы [на летнее и зимнее время], поднимался уровень смертности — процентов 7–8, иногда доходило до 12%. Анализировали 1990-е и 2000-е годы — всплеск был и по вызовам скорой помощи, и по смертности осенью и весной в течение недели. А потом человек ко всему адаптировался», — объяснял он.





Депутат Заксобрания





Пока стрелки никто не трогает. Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев законопроект внёс в нижнюю палату российского парламента, и никаких решений ещё нет. Поэтому будут или нет снова двигать стрелки — покажет время.