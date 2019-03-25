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Повернули время вспять: Госдума решила снова вернуть зимнее время

НГС вспомнил, как и почему меняли время — и кто громче всех протестовал и агитировал за это решение

Депутат Госдумы предложил вернуться к сезонному переводу стрелок
Депутат Госдумы предложил вернуться к сезонному переводу стрелок

Вернуться к сезонному времени предложил депутат Государственной думы от Челябинской области Андрей Барышев. Автор законопроекта считает, что перевод стрелок на час вперед в последнее воскресенье марта и на один час назад в последнее воскресенье октября позволит россиянам больше гулять и реже попадать в ДТП. Три года назад новосибирцы ожесточённо спорили о том, по какому времени им жить лучше — летнему или зимнему. В итоге вслед за соседними городами Новосибирск перешёл на зимнее время. НГС восстанавливает хронологию событий — кто и когда хотел передвинуть стрелки часов, и зачем это вообще было нужно. 


Движение стрелок — одна из самых конфликтных тем из серии «одним всегда жарко, другим что-то дует». В марте депутат Государственной думы от Челябинской области Андрей Барышев предложил перейти на сезонный перевод стрелок. Пока это только инициатива и никаких законов не принято. «Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха, занятий спортом в результате существенного (в среднем почти на 200 часов в год) увеличения эффективно используемого населением светлого времени суток», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.


Сезонный перевод стрелок отменили в 2011 году
Сезонный перевод стрелок отменили в 2011 году


Сезонный перевод стрелок — это значит, что весной мы переводим стрелки на час вперёд, а осенью возвращаем их на час назад. Так и было до 2011 года, пока бывший на тот момент президентом России Дмитрий Медведев не принял решение оставить всех в вечном лете. В постановлении объяснялись переходы на летнее время — прибавится количество светлых часов в течение года и позволит сэкономить от 0,1 до 0,2% от общего потребления электроэнергии.


Зимнее время в большинстве стран совпадает со стандартным астрономическим временем часового пояса. В Сибири, однако, зимнее время отличается от поясного на час, так как в СССР летнее время вводилось дважды. 


Хаснулин был руководителем лаборатории механизмов дезадаптации Научного центра клинической и экспериментальной медицины СО РАМН
Хаснулин был руководителем лаборатории механизмов дезадаптации Научного центра клинической и экспериментальной медицины СО РАМН


Кроме того, по задумке Медведева, так сокращается количество часовых поясов в стране до 9 и сокращается временная разница восточных регионов с Москвой.


Бывший директор зоопарка
Бывший директор зоопарка


За три года после перехода на зимнее время депутаты наслушались жалоб на то, что зимой по утрам приходится вставать и работать первые часы в полной темноте. Подготовили законопроект о том, что нужно всё-таки вернуться к зимнему времени. В пояснительной записке они объяснили, что «двойное» летнее время (один час, который называют «декретным», был прибавлен еще при Сталине) привело к тяжёлым последствиям — в первые недели после перевода стрелок выросло количество вызовов к больным с инфарктами и инсультами. Кроме того, за 15 дней после перевода стрелок произошло на 41% больше ДТП, в которых пострадали люди, чем за тот же срок до «удвоения» летнего времени. 


Доктор медицинских наук, специалист в области биоритмов и светолечения
Доктор медицинских наук, специалист в области биоритмов и светолечения


В итоге в апреле 2014 года уже президент Путин решил повернуть время вспять и одобрил переход на постоянное зимнее время, чтобы приблизиться к поясным отметкам. Новые нормы вступили в силу 2 октября 2014 года. Таким образом, стрелки перевели снова назад и пообещали их больше не трогать. 


Главный врач поликлиники № 1
Главный врач поликлиники № 1


Новосибирскую область, наряду с Республикой Алтай, Алтайским краем, Омской и Томской областями, включили в пятую часовую зону, где сохраняется 3-часовая разница с Москвой


В 2015 году снова решили изменить время. Депутаты Заксобрания региона подняли вопрос о переходе с трёхчасовой на четырёхчасовую разницу с Москвой. Поводом стала инициатива алтайских депутатов. 


Председатель регионального собрания Алтайского края Иван Лоор предложил спикерам парламентов Республики Алтай, Томской и Новосибирской областей высказать позицию о необходимости перехода из 5-й (плюс 3 часа к московскому времени) в 6-ю часовую зону (плюс 4 часа). По его мнению, переходить в другой часовой пояс нужно всем регионам, входящим в 5-ю часовую зону, из-за «их взаимодействия, экономических и транспортных связей, единой энергосистемы».


Депутат Заксобрания
Депутат Заксобрания


И тут разразились, пожалуй, самые жаркие дискуссии о часах и стрелках.


Новосибирцы разделились на два лагеря — спорили между собой общественники, политики, медики и учёные. Если говорить о разнице примитивно, то в зимнее время темнеет раньше, но зато и раньше светлеет. В летнем — больше световых часов вечером, а утром светает дольше. 


Депутат от КПРФ
Депутат от КПРФ


Новосибирские общественники совместно с единомышленниками из Томска и Барнаула начали сбор подписей под петицией, призывающей власти вернуть эти сибирские регионы к старому часовому поясу, который был до 1993 года, разница с Москвой тогда составляла 4 часа.


Главный врач скорой помощи Ирина Большакова
Главный врач скорой помощи Ирина Большакова


А метеорологи и медики забили тревогу, уверяя, что это плохо скажется на состоянии организма. 


Пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра
Пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра


В петиции «Требуем вернуть Новосибирск в часовой пояс МСК+4», направленной губернатору региона Владимиру Городецкому, областному Заксобранию и Госдуме РФ, автор напоминает, что в середине 1990-х годов область перевели в часовой пояс МСК+3 из МСК+4, а в 2014 году в регионе перевели часы еще на час назад, введя постоянное зимнее время. Ссылаясь на специалистов МГУ, автор утверждает, что из-за этих изменений Новосибирская область лишается около 200 светлых часов в год.


Бывший губернатор Новосибирской области
Бывший губернатор Новосибирской области


В итоге депутаты Заксобрания Новосибирской области всё же приняли решение перейти в другой пояс. Но больше тысячи новосибирцев выступили против и даже подписали петицию с просьбой отменить перевод стрелок. 


Бывший кандидат в губернаторы
Бывший кандидат в губернаторы


Тем не менее решение о переводе стрелок приняли депутаты Госдумы РФ, окончательный документ подписал президент Владимир Путин. Решение одобрили Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий, областное УГИБДД, НЦ клинической и экспериментальной медицины СО РАМН. 


Бывший депутат Госдумы от Новосибирской области
Бывший депутат Госдумы от Новосибирской области


Через год после перехода на новое время кардиологи сообщили, что количество заболевших не изменилось ни в лучшую, ни в худшую стороны. А в ГИБДД подсчитали статистику — вечером стало темнеть на час позже, поэтому в регионе стало меньше аварий. 


Депутат Заксобрания
Депутат Заксобрания


Однако учёный-физиолог Константин Даниленко объяснил, что влияние перевода стрелок на организм неоднозначное. «Социальный ритм должен подлаживаться под природный, а не наоборот. Природный всё-таки в большей степени диктует нашим биологическим часам, как им идти. Встаём мы раньше или позже — всё равно мы подстраиваемся под световой день. Зимой в нынешнем сценарии времяисчисления — это круглогодичное летнее время. Большая часть населения встаёт во время, когда организм ещё не готов к подъёму. С переводом [стрелок часов] зимой стало сложнее, зимой стали вставать больше в темноте», — говорил он в 2017 году. 


Работал директором детско-юношеского центра «Планетарий»
Работал директором детско-юношеского центра «Планетарий»


Споры о том, нужны или нет сезонные переводы стрелок, тоже не утихают. В 2016 году заведующий отделом социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Ильдар Мингазов говорил НГС о том, что сезонный перевод стрелок негативно влияет на организм. Мы обратили внимание на то, что, когда были переводы [на летнее и зимнее время], поднимался уровень смертности — процентов 7–8, иногда доходило до 12%. Анализировали 1990-е и 2000-е годы — всплеск был и по вызовам скорой помощи, и по смертности осенью и весной в течение недели. А потом человек ко всему адаптировался», — объяснял он. 


Депутат Заксобрания
Депутат Заксобрания


Пока стрелки никто не трогает. Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев законопроект внёс в нижнюю палату российского парламента, и никаких решений ещё нет. Поэтому будут или нет снова двигать стрелки — покажет время

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