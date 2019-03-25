Кроссоверы курят в сторонке: новый «Логан»-вездеход проедет там, где паркетники сядут на пузо

Тест-драйв: новый Logan высоко задрали над землей — он месит грязь и скачет по бордюрам

Обновленный Renault Logan Stepway с завышенным клиренсом и «внедорожной» защитой будет теперь на российском рынке единственным седаном-иномаркой в такой конфигурации. К неубиваемой и мягкой подвеске «Логана» добавились возможности по штурму легкого бездорожья, а сравнительно низкая цена делает машину доступной для небогатых жителей райцентров или деревень — там, где плохие дороги. Как преобразился «Логан» и какие недостатки в нем не удалось исправить — далее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.











Итак, Renault Logan, получивший приставку Stepway (предоставлен официальным дилером «Автомир»), теперь возвышается над землей на 19,5 сантиметра — это клиренс нормального кроссовера.













А учитывая короткую (2634 мм) базу и небольшие свесы, легковушка «уделывает» по геометрической проходимости многие паркетники.















Кузов защищен пластиковым черным обвесом — он есть на порогах, бамперах, колесных арках. Спереди и сзади обвес украшен светлыми вставками, которые делают автомобиль более интересным и современным.















Слева «Логан» обычного человека, справа — завышенный «Логан».















Светодиодные ходовые огни автомобиля в форме мудреных скобок выглядят очень даже стильно — и не

скажешь, что перед вами совсем бюджетная машинка.















Вообще новый «Логан», сохраняя многие дешевые решения и эргономические просчеты, может похвастаться некоторыми качественными, удобными и солидными фишками. У него приятный кожаный руль, пневмоупор капота, стильные колесные колпаки под литье.















Да-да, это не литые диски, а пластиковые колпаки, которые слились вместе со штампованными дисками так, что ничего не видно.















От обновления к обновлению производитель старается улучшать автомобиль, но техническая суть остается прежней. Здесь старый 1,6-литровый мотор, развивающий 102 силы с древним 4-ступенчатым автоматом и 113 сил с 5-ступенчатой механикой. Сзади полузависимая подвеска.















Наш «Логан» на механике очень даже подвижен — первую сотню берет за 10,7 секунды. В городе расходует 8,5 литра бензина. На автомате расход существенно выше 10,9 литра — старые агрегаты, ничего не поделаешь.















Садиться в автомобиль удобно, почти не сгибаешься. Посадка высокая — ну практически кроссовер, обзор отличный.















«Логан» обзавелся новым кожаным рулем — он овальный в сечении, удобный в хвате, выглядит прилично. Просто «Рено» унифицировала руль и ставит его на все модели.















Ещё хорош унифицированный блок климат-контроля, его рукоятки приятно щелкают, а управлять климатом просто и понятно.















Мультимедийная систем поддерживает навигацию. Экран маловат и расположен низко для глаз, но в целом сойдет. Вполне сносное качество звучания штатной акустики.















Очень глубокий и вместительный бардачок, такой редко где встретишь.















Кресла с неплохой боковой поддержкой, посадка комфортная, плечи не висят.















Подлокотник, прикрученный к водительскому креслу, слишком высоко расположен — если у вас механика, рука будет сильно изгибаться. Пришлось убрать подлокотник.















Сзади традиционный «логановский» запас пространства над головой больше кулака. Для коленей и ступней место есть, диван удобный.















510 литров багажного пространства позволят вам возить 4 сменных колеса и еще кучу всяких вещей. Есть внутренняя ручка, за которую можно закрыть крышку.















А вот внешняя кнопка отпирания багажника всегда будет грязной, и вы замараете свой пальчик. Другого-то способа отпирания крышки нет.















Разгоняется «Логан» без натужного воя, у него на удивление приличная шумовиброзащита мотора. Педаль газа прозрачная и дозировать тягу удобно, мотор откликается на легкие нажатия акселератора.















Включение передач механической коробки сопровождается иногда преодолением некоего усилия, ходы рукоятки КП велики.















Руль болтается в околонулевой зоне без всякой обратной связи, с набором скорости усилие на нем не растет. При перестроении надо нащупывать курс подруливающими движениями. Да и в целом, когда «Логан» гуляет по шоссе свой кормой, без подруливаний не обойтись.















Шумоизоляция салона не сказать, что совсем плоха, но ветер, арки, гул шин — все слышно. Ну а что, В-класс же.















Зато подвеска платформы B0 продолжает радовать комфортным ходом. В то время как машины обычных людей старательно маневрируют на новосибирских дорогах, пытаясь объехать ямки, я на «Логане» еду прямо. Острые края выбоин сглаживают в мягкие толчки, а глубина крупных ям нейтрализуется энергоемкостью подвески.















Проезжая по полям, растаявшему снегу, колее, мы ни разу ничего не задели днищем — клиренс действительно хорош.















Можно забраться на высокую кучу льда, не боясь повреждений, проехать по сложному кривому рельефу.















Или заехать на высокий бордюр, причем обоими колесами сразу, а не по диагонали. Все это пригодится не только по дороге на дачу, но и в нашем суровом городе.















Стоит Logan Stepway в базовой версии 675 990 рублей, но там, конечно, нет такого роскошного руля. А вот за 836 990 рублей будет и руль, и автомат, и мультимедиа, и климат, и 4 подушки безопасности.







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