Багровые реки, соленые берега: 7 дико красивых мест России, до которых непросто добраться

До любопытных мест в России придется добираться неделями и тратить десятки тысяч рублей, но это того стоит — так говорит каждый, кто хоть раз путешествовал





Даже самый ленивый внутри себя мечтает, что когда-нибудь уедет в сказочное путешествие в такое место, где можно сойти с ума от необычайной красоты окружающей природы. Фотографам Сети городских порталов и героям наших материалов повезло побывать там, где текут багряные реки, кровавый закат просвечивает горы, соляные озера топят небо, а огромные сосульки, замерзшие несколько тысяч лет назад, до сих пор охраняют подземные пещеры.





Посмотрите на всё это прямо сейчас!





Пинежские пещеры — царство ледяных замков







Угрожающие сосульки будто бы защищают Пинежские пещеры — самые крупные в Европе





Чтобы посмотреть на это чудо, придется добраться до Архангельска, а оттуда — еще три часа пути в Пинежский район. На территории заповедника находятся уникальные карстовые (горные) пещеры. Природа сама их создала несколько тысяч лет назад — в период позднего оледенения. Вода застыла, превратившись в белоснежные лабиринты, гроты, сталактиты и фигурные сосульки. Это настоящее царство ледяных замков, подземных рек и водопадов.







Спелеологи насчитали более 400 пещер, общая длина пути — 115 километров. Пещеры связаны между собой снежными тоннелями. Кстати, это крупнейшая карстовая пещера в Европе.





Плутать по ледяным лабиринтам можно очень долго: их общее расстояние — 115 километров





Стены, потолок, пол — здесь все изо льда. В пещере можно наткнуться на огромную сосульку или на подземную реку





Плато Путорана в Сибири







Водопад Два Брата





То место, где если человек и появляется, то только в качестве путешественника. На плато никогда не было никакой добычи и производства, потому оно осталось таким, каким его 10–12 миллионов лет назад сделала природа. Площадь плато Путорана — 250 тысяч квадратных километров (почти как вся Великобритания!), поэтому даже не надейтесь изучить его полностью за одну поездку! Но приехать сюда хотя бы раз нужно, чтобы увидеть эти высоченные горы, бескрайние реки, бесконечные каньоны и водопады — кстати, самые высокие в России.







Путешествовать в одиночку нежелательно: там, где начинается плато, кончается цивилизация. Отсутствие мобильной связи, тайга, дикие животные — всё это встретится вам на пути. Но взамен вы получите эмоции, которые никогда уже не забудутся.







Большой Курейский водопад — рекордсмен России по сбросу воды в секунду





Тяжелый закат на плато Путорана





Почитайте репортаж сибирских туристов, которые уехали на плато за бешеные деньги, но не жалеют о потраченном.







Соленая Луна под Казахстаном







Соляные озера до сих пор заставлены солесушилками





Два удивительно красивых соляных озера лежат у границы с Казахстаном — Эльтон в Волгоградской области и Баскунчак в Астраханской. Добраться от одного до другого можно за пару часов на поезде, а дальше — либо пешком, либо на трансфере, который предлагают местные. Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей на тысячи метров в глубь земли и прикрытой толщей осадочных пород. Небо отражается в озере и сливается с ним. В жаркую погоду здесь случаются миражи.







В Баскунчаке тонет небо





Летний Эльтон похож не на пляж, а на лунную пустыню, где под ногами блестит белый «снег». Можно даже найти «кратеры» — черные ямки с лечебной грязью. Фотокорреспондент NN.RU Наталья Бурухина побывала на соляной «луне» — много ярких фотографий и эмоциональный рассказ о путешествии читайте здесь.







Эльтон с грязевыми «кратерами»





Кстати, на Эльтон стоит заглянуть в апреле, когда начинается цветение тюльпанов: обычно белое и одинокое, озеро обрастает яркими цветами.







Огненная гора на Алтае







Горы находятся на берегу Колыванского озера





За горной красотой путешественники рвутся в Республику Алтай, очень часто игнорируя соседний Алтайский край. И совершенно зря, ведь и здесь есть много потрясающих мест. Например, огненные горы рядом с деревней Саввушкой — огромные каменные пласты, которые закат окрашивает в красный.







Одну из скал прозвали «слоником», а один из маршрутов к ней — «дырочкой в правом боку». Скалы находятся на берегу Колыванского озера.







Чудь дальше можно отыскать каменные грибы. Для этого нужно добраться до урочища Ак-Курум. И без того необычные скалы впечатлят еще больше, если понимать, что одна шляпка такого «гриба» весит пару тонн.





А это — каменные «грибы» по соседству





Посмотреть на другие чудеса Алтайского края можно в этом репортаже.







Розовое озеро под Самарой











Следующее место в нашей подборке — особенное, потому что появилось не благодаря природе и времени, а стараниями человека. В сорока километрах от Самары, в Кинельском районе, есть розовые озера — два идеально квадратной формы и одно круглое. О них узнали в 2018 году, озера вызвали большой интерес у местных жителей, путешественников и ученых. Если людям из первых двух категорий достаточно было посмотреть и сделать классные фотографии, то третьи всерьез задумались, почему вода в озерах розовая?











Ответ появился достаточно быстро: водоемы на самом деле накопители для местного напорного коллектора, а воду в них окрасили водоросли хлореллы, которые запустили для очистки стоков.







Марсианская пустыня под Екатеринбургом







Жутковато, но очень красиво!





В копилку инопланетных пейзажей на земле фотокарточки с марсианской пустыни, которая находится в 70 километрах от Екатеринбурга. Это месторождение огнеупорных руд, на одном из них до сих пор добывают глину для местного завода. В почве много минералов, они же окрашивают воду в карьерах в кровавые тона. В целом карьеры напоминают поле битвы между природой и человеком. От этого жутковатое и одновременно завораживающее впечатление.







Багряные реки — это пропитанные минералами озера









Спускаться по отвалам к озерам нужно аккуратно: почва хрупкая и может обвалиться в любой момент





Из-за огромной площади с людьми сталкиваешься очень редко, так что большую часть времени кажется, что ты совершенно один посреди марсианской безлюдной пустыни.







Душ для Снежной королевы под Нижним Новгородом







Двухметровый гейзер вырастает каждую зиму: он окружает фонтанчик, собранный из местечковых родников





В селе Татинец под Нижним Новгородом каждую зиму вырастает двухметровая ледяная глыба необычайной красоты. А все благодаря гейзеру, который жители соорудили своими руками: проложили трубы, чтобы под ним в одну точку били все местные родники. В итоге зимой родниковый фонтан обрастает сталагмитом.







Так нижегородское чудо выглядит издалека









А вот — в полный размер









Как добраться до гейзера и что еще посмотреть вокруг — читайте в нашем репортаже.

