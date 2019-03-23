ОРВИ засыпает, просыпается пневмония: как понять, что после болезни началось осложнение

Интервью с врачом о том, что нужно делать человеку после больничного

По словам Натальи Эсауловой, поствирусный синдром не может длиться больше двух недель, в противном случае нужно обязательно идти к врачу

Мы радуемся первому весеннему теплу не только потому, что у нас на глазах тают ненавистные сугробы, но и заканчивается сезон ОРВИ и гриппа, которые не давали спокойно жить. Многие с осени переболели ОРВИ (или гриппом), некоторые даже не один раз. Как быть, если после болезни человек так и не может полностью выздороветь, и у него, как писали жители Простоквашина, «то лапы ломит, то хвост отваливается»? С этими вопросами мы пришли к врачу-пульмонологу кандидату медицинских наук Наталье Эсауловой.





Когда нет сил





— Наталья Александровна, очень часто после ОРВИ у человека нет сил практически ни на что. Это действительно связано с тем, что человек переболел? Что в таком случае надо делать?







— Слабость, снижение аппетита и трудоспособности — эти симптомы действительно укладываются в так называемый синдром поствирусной астении. Да, он имеет свое отдельное название и описан в медицинской литературе. Но этот синдром не может длиться больше полутора-двух недель. Если недомогание продолжается дольше, присоединяются другие симптомы, тогда уже ждать не нужно, следует идти к врачу.







— Стоит ли в эти полторы недели или, может быть, дольше принимать витамины, иммуностимуляторы, другие препараты? Некоторые начинают советовать женьшень, другие адаптогены. Насколько они нужны?







— Если мы с вами находимся на позиции доказательной медицины, то нужно честно признать, что клинический эффект от приема адаптогенов, витаминов и иммуномодулирующих препаратов не доказан. А иммуномодуляторы я не советовала бы принимать без консультации врача.







— Хорошо, а что тогда нужно делать переболевшему человеку?







— Самое главное — уберечь себя от повторной инфекции. Это не значит, что придется ходить на работу в маске. К слову, медицинская маска имеет эффект только тогда, когда её носит не здоровый, а больной человек. Она закрывает его нос, рот, предотвращая распространение капелек слюны, в которой содержится большое количество вирусных частиц. Причем маску необходимо менять каждые два часа.







Запомните, если вы здоровы, то носить медицинскую маску ни к чему





Тому, кто недавно перенес ОРВИ, мы советуем больше гулять на свежем воздухе, избегать мест массового скопления людей, особенно если они плохо проветриваются. Вирусные частицы часами сохраняют активность в сухом, теплом и неподвижном воздухе, но почти мгновенно разрушаются в воздухе прохладном, влажном и движущемся. Нужно чаще мыть руки и не касаться ими лица. Больной дотрагивается до лица, вирус попадает на руки, с рук — на дверные ручки, мебель, посуду и т. д. Здоровый человек, касаясь этого всего рукой, имеет высокие шансы тоже заболеть. Нужно стараться высыпаться и правильно питаться. Обязательно следует дополнительно увлажнять слизистую носа. Кстати, если вы после ОРВИ так и не смогли отказаться от сосудосуживающих капель и продолжаете ими сушить слизистую носа, то с новой инфекцией вашей пересушенной слизистой бороться станет значительно сложнее, а риск заболеть ещё раз будет выше.







— Когда можно начинать заниматься спортом?







— Если врач не дает других рекомендаций, то через две недели после выздоровления можно постепенно возвращаться к своим обычным нагрузкам. Но первые тренировки должны быть всё-таки вполсилы.







— Алкоголь можно?







— При отмене противовирусной терапии и антибиотиков алкогольные напитки теоретически употреблять можно. Но, конечно, во всём нужна мера.







Если выписались на работу, а жалобы остались





— Как быть с кашлем? У пациентов и особенно у молодых мам есть такой термин — «остаточный кашель». Сколько он может продолжаться?







— Кашель после перенесенной респираторной вирусной инфекции сохраняться может, но не больше недели-полутора, после того как врач выписал пациента с больничного. При этом он должен иметь четкую тенденцию к уменьшению. Если же вы кашляете дольше, и на этом фоне периодически бывает чувство нехватки воздуха, возникает ощущение незавершенного вдоха или выдоха, появляются боли в грудной клетке, отходит мокрота — здесь нужно немедленно бежать к врачу.







Затянувшийся после простуды кашель может привести к бронхиальной астме





— А что это может быть?







— Чаще всего причиной затянувшегося кашля после ОРВИ является вторичный бронхобструктивный синдром (БОС) или патология верхних дыхательных путей. Основной механизм БОС — это гиперреактивность бронхов после инфекции, которой переболел человек. Бронхи находятся в состоянии постоянной готовности прореагировать спазмом и отеком на малейший раздражитель. Допускаю, что в редких случаях обструкция (спазм бронхов) может со временем пройти и без лечения. Но вместе с тем не исключается, что в дальнейшем она станет мостиком к развитию бронхиальной астмы. Думаю, что никто не будет рад этому диагнозу, а потому нужно данный синдром лечить.







— Для этого используются ингаляторы? Приходишь в офис и дышишь им, коллеги интересуются, а некоторые уже считают тебя больным и старым…







— Совершенно необязательно это ингаляторы. Существует масса препаратов в других формах, в том числе и в таблетках, но подобрать и выписать их должен врач. Не нужно ходить в аптеку неделями и просить, мол, дайте мне что-нибудь от кашля. Пожалейте себя, лечитесь грамотно.







От кашля помогают и ингаляторы, и таблетки, но эффективны они только по назначению врача





— Температура после ОРВИ может оставаться?







— Температура, если мы говорим про ОРВИ и грипп, может быть только после пневмонии или если у человека появились другие осложнения. Если после ОРВИ в течение дня температура повышается до 37,1–37,5, это тревожный симптом. Очаг воспаления может находиться где угодно: от лор-органов до почек, его поиском должен заниматься только врач.







— Какие симптомы, кроме длительного кашля и температуры, должны насторожить после ОРВИ?







— Любая инфекция и особенно грипп — это стресс для организма. Чтобы выздороветь, мы мобилизуем все свои силы, и на фоне этого могут дать знать о себе хронические болезни.







У человека раньше хотя бы раз повышалось давление? Во время или после ОРВИ может произойти гипертонический криз. Это говорит о том, что такому пациенту нужно внимательнее относиться к своему артериальному давлению, нормализовать вес, соблюдать диету, ограничить употребление соли, отказаться от курения. Так он убережёт себя от развития гипертонического криза и, может быть, инсульта в будущем.







Если у вас есть проблемы с давлением, то во время или после ОРВИ может случиться гипертонический криз





То же можно сказать и об ишемической болезни сердца. До вирусной инфекции болей в сердце могло и не быть, но, если они появились во время ОРВИ или в течение недели-двух после, следует идти к врачу и заниматься возникшей проблемой. Это тревожный сигнал, но, когда этот сигнал слышит умный человек, он использует его себе на пользу. Не нужно пугаться, нужно действовать.







Достаточно грозным осложнением после ОРВИ и ОРЗ может стать миокардит, то есть воспаление ткани сердечной мышцы, и здесь обращение к врачу обязательно. Миокардит может проявлять себя такими симптомами, как слабость, потливость, повышение температуры тела. У человека появляются сердцебиение, боли в сердце, он плохо переносит любые физические нагрузки. В этом случае чем раньше начнется лечение, тем меньше риск потери трудоспособности и даже инвалидности в будущем. Кардиомиопатия, которая в том числе возникает как исход миокардита, является одним из показаний к операции по пересадке сердца.







Наталья Александровна уверена, что лучшая защита от вирусных инфекций — это прививка





Одним словом, ОРВИ и грипп — это испытание на прочность для организма. Я не буду оригинальна, если скажу, что лучшей защитой на будущее для каждого человека станет вакцинация против гриппа как самой опасной вирусной инфекции из этой группы. Прививка защищает именно от опасных для жизни осложнений и в конечном итоге сохраняет не только наше здоровье, но также время и деньги на последующее лечение.

