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«Старьё бьёт новьё»: самая последняя «Камри» против 10-летнего «Крузера»

Как разорваться между Camry из салона и старым Land Cruiser 200 с «мордой» от нового «Крузака»

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — Toyota Camry последнего поколения, которая бьет рекорды продаж и которая просто заполонила улицы Новосибирска. У этой машины просто нет конкурентов среди легковушек на вторичном рынке, а вот задуматься о подержанном внедорожнике, особенно той же марки Toyota, вполне можно. За те же самые деньги предлагается 10-летний Land Cruiser 200 — вот уж нелегкий выбор. «Камри» манит свежестью и дизайном, но «Крузак» в Сибири — нечто большее, чем «Крузак». Подробнее в материале НГС.АВТО.


«Старьё бьёт новьё»: самая последняя «Камри» против 10-летнего «Крузера»


На новую Toyota Camry даже не нужно 2 миллионов с хвостиком — отличную исчерпывающую комплектацию можно подобрать за 1 836 000 рублей. Это будет «Классик» с 2,5-литровым 181-сильным атмосферником, автоматом и полным приводом. Разгон до сотни за 9,9 секунды, расход бензина в городе по паспорту — 11,5 литра. 



«Старьё бьёт новьё»: самая последняя «Камри» против 10-летнего «Крузера»


Длина новой Camry 4885 мм, простора салона будет достаточно для обычной семьи, хотя на задних местах стало капельку теснее по сравнению с предыдущим поколением. Багажник в 493 литра удовлетворит большинство ваших запросов. Жаль, нет электропривода крышки.



«Старьё бьёт новьё»: самая последняя «Камри» против 10-летнего «Крузера»


В остальном оснащение богатое — кожаные сиденья с электроприводом, кожаный руль, сенсорная мультимедиа и 6 динамиков, подогрев сидений, парктроники, камера заднего вида, климат-контроль, круиз, датчик дождя, датчик света, кнопка запуска двигателя. 



«Старьё бьёт новьё»: самая последняя «Камри» против 10-летнего «Крузера»


Машина стоит на литых дисках, вся оптика светодиодная, включая противотуманки, есть системы курсовой устойчивости и помощи при подъеме по склону. Подушек безопасности 6 штук. 



«Старьё бьёт новьё»: самая последняя «Камри» против 10-летнего «Крузера»


Новая Camry стала жестче и не так утюжит новосибирские ямы, как предыдущая. Зато управление интереснее, руль информативнее, сама машина устойчивее. В целом соблюден хороший баланс ездовых качеств. О чем вам придется позабыть с Camry, так это о бездорожье. С большой базой, длинными свесами, уменьшенным до 15,5 сантиметра клиренсом и передним приводом вы будете жить только в условиях асфальта. 



«Старьё бьёт новьё»: самая последняя «Камри» против 10-летнего «Крузера»


А вот Land Cruiser 200 за те же деньги будет универсальной машиной. На нем и в городе, и в деревне, и вытащить кого-нибудь из грязи. Плюс, опять же, уважение — никто не подрежет, не оббибикает. За 1,8 миллиона мы можем найти «Крузер» 2009 или 2008 (таких просто больше) годов выпуска, будем считать это 10-леткой. Остановимся на бензине — мотор 4,7 литра, 288 л.с. Автомат, постоянный полный привод, задний мост, блокировки. Клиренс — 22,5 сантиметра. 



«Старьё бьёт новьё»: самая последняя «Камри» против 10-летнего «Крузера»


«Зажигать» на такой машине вы будете чуть лучше — 9,2 секунды до сотни. А вот заливать бензин — гораздо чаще. Только паспортный расход у «Крузера» 19 литров, а машине ведь 10 лет. 



«Старьё бьёт новьё»: самая последняя «Камри» против 10-летнего «Крузера»


По оснащению вопросов нет, автомобили богато комплектовались. Кожаный салон, кнопка запуска двигателя, люк в крыше, сиденья с электроприводом и памятью, климат, круиз, парктроники, сенсорная мультимедиа с навигацией, бесключевой доступ. Забавно, но некоторых банальных на сегодня вещей в 10-летних машинах просто не было. Например, обогрева руля, электрообогрева лобового стекла, светодиодных фар — в «Крузере» стоят ксеноновые. 



«Старьё бьёт новьё»: самая последняя «Камри» против 10-летнего «Крузера»


С пространством в 5-метровом внедорожнике проблем нет. Раскладные сиденья в багажнике позволят путешествовать всемером. Или перевозить кучу вещей в 701-литровом багажном отделении со сложенными сиденьями. 



«Старьё бьёт новьё»: самая последняя «Камри» против 10-летнего «Крузера»


Кстати, сейчас доступен специальный обвес на старые «Крузеры» в стиле самого последнего поколения. Стоит такой комплект 170 тысяч рублей, в него входят новые крылья, капот, бамперы, решетка, фонари. Вот так это выглядит, будто вы на самом свежем «Крузаке» — вообще «отвал башки».


Итак, что же выбрать за 1,8 миллиона? Новая стильная «Камри» на гарантии, хорошо оснащенная, экономичная, уважаемая в обществе. Но беспомощная на любом бездорожье. Или 10-летний Land Cruiser 200, универсальный и более статусный автомобиль. На который придется тратить гораздо больше денег из-за расхода топлива, даже если если ничего не сломается. Выбираем вместе!


Что купить за 1,8 миллиона рублей?

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  • Новую Toyota Camry
  • 10-летний Land Cruiser 200
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Понравилось? Тогда почитайте, как новосибирец ездит на 38-летней «японке» и сколько на неё тратит.

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