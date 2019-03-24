Land Cruiser с номерами 777 перекрыл полосу на Ленина, а внедорожники BMW начали давить газоны

В новом, 116-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: небрежная парковка внедорожников, мешающая движению, стоянка на тротуарах и первые уничтожители газонов.











Открывает выпуск «Ленд-Крузер» с номерами 777, который криво припарковался на улице Ленина, выставив свою корму на полосу движения. Подумаешь, объедут.









«Перегородила весь тротуар», — возмущается читательница Полина.











«На въезде во двор дома по адресу Челюскинцев, 15. С детской коляской получилось пройти только под шлагбаумом», — сообщает нам Николай.











«Прадо» устроился на тротуаре.









«Лексусу» тоже можно.









«Водитель вкруг затонированной "Камри" припарковался на место для инвалидов с заездом на бордюр, парковка на пл. Ленина», — пишет Дмитрий.









«"Инвалид" с красивым номером у "Быстронома" на ул. Степной», — информирует читатель Илья.









«"Нива" полностью перекрыла тротуар вдоль парковки по Кирова, 25», — недоволен Георгий.











Еще бы в переход заехать.









«Вот этот чудила У323УУ паркуется постоянно так, что либо не проехать мимо него, либо не пройти. На резонное замечание «что ж ты к себе в подъезд так не заехал» — только продолжил орать, что его потревожили, попинав по колесам», — делится своими переживаниями Дмитрий.











Повылазили первые давители газонов.









«Парковка на пешеходном переходе с заездом на тротуар напротив выхода из гимназии № 13. На замечание автохамка заявила, что никому не мешает и начала смеяться. Весенние обострение?» — вопрошают наши читатели.





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