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Смена власти в Биотехнопарке, досрочный ЕГЭ и отмена второго тура выборов. Главное за неделю

Обзор НГС: самые важные новости Новосибирска за неделю, которые вы могли пропустить

Победит ли на «Мисс Россия» студентка из Новосибирска и когда расселят жителей аварийного дома — вот что интересовало читателей НГС на этой неделе
Победит ли на «Мисс Россия» студентка из Новосибирска и когда расселят жителей аварийного дома — вот что интересовало читателей НГС на этой неделе


Неделя началась с новости о смене руководства в Биотехнопарке Кольцово — внезапно руководителем назначили бывшего сотрудника Следственного комитета. Также прокуратура выяснила, что в популярной новосибирской службе – агрегаторе такси работали водители без необходимых документов. Коммунальщики уже начали чистить ливнёвки около крупных транспортных развязок Новосибирска, чтоб дороги вновь не ушли под воду, а самое главное — в Новосибирск пришла настоящая весна, в выходные потеплеет до +10. Коротко самые главные события и статьи с 18 по 22 марта — в обзоре НГС.




Корреспонденты НГС побывали в знаменитой двухэтажке и поговорили с местными жителями об их страхах и надеждах на новое жильё.


  • Пока одни новосибирцы пытаются выжить в бараке, другие выставляют на продажу элитную квартиру за 135 миллионов рублей. Квартира находится в высотке на проспекте Академика Коптюга, 7 и занимает два верхних этажа. Общая площадь квартиры — 339,5 кв. м. В пентхаусе есть три террасы: одна на нижнем и две на верхнем уровне.


  • В Биотехнопарке Кольцово сменили руководство — новым главой стал бывший следователь СК. По мнению областного правительства, смена руководства поможет избавить Биотехнопарк от убытков. Однако бывшие руководители Биотехнопарка считают, что проект под угрозой. Кто встал у руля Биотехнопарка и чем ему грозит кадровая реформа — в материале НГС.



  • На площади Труда в Ленинском районе начали чистить ливневый коллектор длиной 450 метров — власти надеются, что будущим летом тут не повторятся потопы, которые парализуют всё дорожное движение в левобережной части города. Посмотрим, получится ли у чиновников победить самую большую лужу Новосибирска на этот раз.


По словам мэра, площадь Труда — самое проблемное место в сезон дождей
По словам мэра, площадь Труда — самое проблемное место в сезон дождей


  • В Совете депутатов Новосибирска рассмотрели предложение изменить систему выборов мэра. В конце прошлого года депутаты выдвинули инициативу изменить устав города и добавить второй тур на выборах главы Новосибирска. Однако депутаты решили ничего не менять — они сочли, что второй тур дорого обойдётся бюджету, а на эти деньги можно сделать что-то более полезное, например отремонтировать дороги.


Прогулки в капюшоне и наушниках могут стоить человеку жизни
Прогулки в капюшоне и наушниках могут стоить человеку жизни


  • 19 марта в российских школах начался досрочный период сдачи ЕГЭ. В первую очередь его проводят для выпускников прошлых лет, а также для школьников, которые по уважительной причине не могут сдать экзамены в обычные сроки. НГС решил узнать, насколько хорошо бы вы справились с ЕГЭ сегодня: представьте, что у вас забрали телефон, шпаргалки и посадили за стол, окружённый видеокамерами. Попробуйте ответить на 10 самых сложных вопросов из реальных тестов по обязательным и популярным предметам



Полина Атаманова учится в Новосибирском государственном художественном училище
Полина Атаманова учится в Новосибирском государственном художественном училище


В Новосибирске потеплеет до +10
В Новосибирске потеплеет до +10
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