Смена власти в Биотехнопарке, досрочный ЕГЭ и отмена второго тура выборов. Главное за неделю

Победит ли на «Мисс Россия» студентка из Новосибирска и когда расселят жителей аварийного дома — вот что интересовало читателей НГС на этой неделе





Неделя началась с новости о смене руководства в Биотехнопарке Кольцово — внезапно руководителем назначили бывшего сотрудника Следственного комитета. Также прокуратура выяснила, что в популярной новосибирской службе – агрегаторе такси работали водители без необходимых документов. Коммунальщики уже начали чистить ливнёвки около крупных транспортных развязок Новосибирска, чтоб дороги вновь не ушли под воду, а самое главное — в Новосибирск пришла настоящая весна, в выходные потеплеет до +10. Коротко самые главные события и статьи с 18 по 22 марта — в обзоре НГС.





В конце прошлого года мэрия признала аварийным деревянный дом на улице Добролюбова, 14А и решила расселить жильцов до 2025 года. Когда-то здесь жили легенды отечественного документального кино, сегодня его жители боятся, что крыша скорее рухнет прямо на них, чем они переедут в новые дома. Из киношников здесь остался только один бывший сотрудник уже не существующей Западно-Сибирской киностудии — своими силами он пытается сохранить историю места, где зародилось сибирское кино.









Корреспонденты НГС побывали в знаменитой двухэтажке и поговорили с местными жителями об их страхах и надеждах на новое жильё.





Пока одни новосибирцы пытаются выжить в бараке, другие выставляют на продажу элитную квартиру за 135 миллионов рублей. Квартира находится в высотке на проспекте Академика Коптюга, 7 и занимает два верхних этажа. Общая площадь квартиры — 339,5 кв. м. В пентхаусе есть три террасы: одна на нижнем и две на верхнем уровне.







В Биотехнопарке Кольцово сменили руководство — новым главой стал бывший следователь СК. По мнению областного правительства, смена руководства поможет избавить Биотехнопарк от убытков. Однако бывшие руководители Биотехнопарка считают, что проект под угрозой. Кто встал у руля Биотехнопарка и чем ему грозит кадровая реформа — в материале НГС.







Суд запретил новосибирской службе заказа такси «Лидер» сотрудничать с водителями, у которых нет положенных разрешений на перевозку пассажиров и багажа. Прокуратура Новосибирска проверила работу компании «Лидер-Н», которая фактически выполняет функции диспетчерской службы. Проверка показала, что диспетчерская служба предоставляла информацию водителям, у которых не было необходимых документов.





На площади Труда в Ленинском районе начали чистить ливневый коллектор длиной 450 метров — власти надеются, что будущим летом тут не повторятся потопы, которые парализуют всё дорожное движение в левобережной части города. Посмотрим, получится ли у чиновников победить самую большую лужу Новосибирска на этот раз.





По словам мэра, площадь Труда — самое проблемное место в сезон дождей





В Совете депутатов Новосибирска рассмотрели предложение изменить систему выборов мэра. В конце прошлого года депутаты выдвинули инициативу изменить устав города и добавить второй тур на выборах главы Новосибирска. Однако депутаты решили ничего не менять — они сочли, что второй тур дорого обойдётся бюджету, а на эти деньги можно сделать что-то более полезное, например отремонтировать дороги.





Хамоватых водителей, которые регулярно нарушают ПДД, ругают все, но если быть честными, то и пешеходы зачастую провоцируют аварийные ситуации — например, любители перебежать проезжую часть на красный свет. Вместе с экспертом по дорожной безопасности мы составили рейтинг 5 самых опасных видов поведения на дороге, являющихся верным путем к смерти.





Прогулки в капюшоне и наушниках могут стоить человеку жизни





19 марта в российских школах начался досрочный период сдачи ЕГЭ. В первую очередь его проводят для выпускников прошлых лет, а также для школьников, которые по уважительной причине не могут сдать экзамены в обычные сроки. НГС решил узнать, насколько хорошо бы вы справились с ЕГЭ сегодня: представьте, что у вас забрали телефон, шпаргалки и посадили за стол, окружённый видеокамерами. Попробуйте ответить на 10 самых сложных вопросов из реальных тестов по обязательным и популярным предметам.





Новосибирская 18-летняя модель Полина Атаманова прилетела в Москву на конкурс «Мисс Россия – 2019». По всей стране за год на кастинг приходят около 75 тысяч девушек, а сибирячка смогла попасть в топ-50 участниц, которых пригласили на конкурс. Финал «Мисс Россия – 2019» пройдет в Москве 13 апреля.







Полина Атаманова учится в Новосибирском государственном художественном училище





Синоптики дали точный прогноз погоды в Новосибирске в выходные дни — наконец-то будет очень тепло, отличное время для прогулок.



