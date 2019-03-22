эксперимент

Что общего у Локтя с Трампом? Новое приложение превратило известных новосибирцев в героев мемов

Пятничный материал НГС, в котором только гифки (и Толоконский в костюме Черной Пантеры!)

Приложение само подставляет лица в популярные GIF
Приложение само подставляет лица в популярные GIF


На смартфонах появилось новое развлекательное приложение — Morphin. С помощью одной фотографии оно меняет лица на известных мемах в GIF-анимации. Программа сама анализирует снимок и перерисовывает анимацию. НГС решил испытать приложение на известных новосибирцах — и увидел много общего между Андреем Травниковым и Джоном Траволтой и Анатолием Локтем и Дональдом Трампом. Что из этого получилось — смотри в первом материале НГС, который состоит только из GIF. Чтобы запустить анимацию, просто нажмите на неё.


Наверное, так выглядел губернатор Андрей Травников, когда он впервые приехал в Новосибирск — он переехал из Вологды


А вот так представляется уход Владимира Городецкого с поста главы области. Теперь это уже история


Анна Терешкова, начальник департамента культуры мэрии, почти идеально вписалась в образ Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada»


Наверное, так Пелагея болеет на матчах за своего мужа, хоккеиста Ивана Телегина


Артём Лоскутов в образе Скотта Пилигрима из фильма «Скотт Пилигрим против всех» пытается добиться проведения очередной «Монстрации»


Когда вернулся в Новосибирск после губернаторства в другой столице Сибири


Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Вера Ганзя — наверное, вот так она выглядит на голосованиях за очередной законопроект


Когда тебя назвали театральным секс-символом Новосибирска


Когда все остальные депутаты поддерживают пенсионную реформу и наказание за оскорбление чиновников в интернете


В преддверии выборов мэра Новосибирска (перевод: «Я вам нравлюсь? Да. Нет. (пожалуйста, выберете одно)»)


Приложение Morphin бесплатное, его можно скачать на Android и iOS. Чтобы стать героем мема, нужно зарегистрироваться в нём, сделать селфи и выбрать GIF-анимацию. Кстати, вы уже, наверное, забыли, как новосибирцы полюбили (а потом так же быстро забыли) приложение Prisma, которое превращает обычные фотоснимки в произведения живописцев

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