Что общего у Локтя с Трампом? Новое приложение превратило известных новосибирцев в героев мемов

Пятничный материал НГС, в котором только гифки (и Толоконский в костюме Черной Пантеры!)

Приложение само подставляет лица в популярные GIF





На смартфонах появилось новое развлекательное приложение — Morphin. С помощью одной фотографии оно меняет лица на известных мемах в GIF-анимации. Программа сама анализирует снимок и перерисовывает анимацию. НГС решил испытать приложение на известных новосибирцах — и увидел много общего между Андреем Травниковым и Джоном Траволтой и Анатолием Локтем и Дональдом Трампом. Что из этого получилось — смотри в первом материале НГС, который состоит только из GIF. Чтобы запустить анимацию, просто нажмите на неё.





Наверное, так выглядел губернатор Андрей Травников, когда он впервые приехал в Новосибирск — он переехал из Вологды





А вот так представляется уход Владимира Городецкого с поста главы области . Теперь это уже история





Анна Терешкова, начальник департамента культуры мэрии, почти идеально вписалась в образ Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada»





Наверное, так Пелагея болеет на матчах за своего мужа, хоккеиста Ивана Телегина





Артём Лоскутов в образе Скотта Пилигрима из фильма «Скотт Пилигрим против всех» пытается добиться проведения очередной «Монстрации»





Когда вернулся в Новосибирск после губернаторства в другой столице Сибири





Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Вера Ганзя — наверное, вот так она выглядит на голосованиях за очередной законопроект













В преддверии выборов мэра Новосибирска (перевод: «Я вам нравлюсь? Да. Нет. (пожалуйста, выберете одно)»)





Приложение Morphin бесплатное, его можно скачать на Android и iOS. Чтобы стать героем мема, нужно зарегистрироваться в нём, сделать селфи и выбрать GIF-анимацию. Кстати, вы уже, наверное, забыли, как новосибирцы полюбили (а потом так же быстро забыли) приложение Prisma, которое превращает обычные фотоснимки в произведения живописцев.