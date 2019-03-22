Что общего у Локтя с Трампом? Новое приложение превратило известных новосибирцев в героев мемов
Пятничный материал НГС, в котором только гифки (и Толоконский в костюме Черной Пантеры!)
На смартфонах появилось новое развлекательное приложение — Morphin. С помощью одной фотографии оно меняет лица на известных мемах в GIF-анимации. Программа сама анализирует снимок и перерисовывает анимацию. НГС решил испытать приложение на известных новосибирцах — и увидел много общего между Андреем Травниковым и Джоном Траволтой и Анатолием Локтем и Дональдом Трампом. Что из этого получилось — смотри в первом материале НГС, который состоит только из GIF. Чтобы запустить анимацию, просто нажмите на неё.
Приложение Morphin бесплатное, его можно скачать на Android и iOS. Чтобы стать героем мема, нужно зарегистрироваться в нём, сделать селфи и выбрать GIF-анимацию. Кстати, вы уже, наверное, забыли, как новосибирцы полюбили (а потом так же быстро забыли) приложение Prisma, которое превращает обычные фотоснимки в произведения живописцев.