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«Угонят — не угонят?»: за 2 минуты похищаем огромный джип с помощью одной маленькой штучки

Эту штучку может купить на «Алиэкспрессе» любой желающий

В новом выпуске проекта «Угонят — не угонят?» — Григорий и его огромный Nissan Patrol 2011 года выпуска. Автомобиль оборудован штатной сигнализацией с меткой в ключе и дополнительной сигнализацией StarLine, однако похитить его можно за 2 минуты с помощью одного маленького приспособления. Почему так быстро и что можно предпринять — разбираемся вместе со специалистами компании «Цезарь Сателлит». 


«Угонят — не угонят?»: за 2 минуты похищаем огромный джип с помощью одной маленькой штучки


В автомобиле Григория установлена диалоговая сигнализация StarLine Е91 без каких-либо реле-блокировок. Сигнализация дополняет штатный иммобилайзер — устройство, которое блокирует все цепи питания двигателя на уровне блока управления двигателем (ЭБУ). Иммобилайзер срабатывает при наличии хозяйского ключа с чипом, в котором прописан электронный код. 



«Угонят — не угонят?»: за 2 минуты похищаем огромный джип с помощью одной маленькой штучки


Попасть в салон машины можно путем взлома личинки или методом «удочки», поскольку автомобиль оборудован бесключевым доступом. Чтобы сигнализация StarLine не подала владельцу никаких тревожных сигналов, угонщик применит устройство-глушилку. 



«Угонят — не угонят?»: за 2 минуты похищаем огромный джип с помощью одной маленькой штучки


Далее кричащую сирену можно быстро «заткнуть», открыв капот: он тут без дополнительного замка. 



«Угонят — не угонят?»: за 2 минуты похищаем огромный джип с помощью одной маленькой штучки


Найти спрятанный блок сигнализации мастеру не составило особого труда — блок поставили в стандартное место за приборной панелью, а сама приборка откручивается на «Патруле» довольно быстро. 



«Угонят — не угонят?»: за 2 минуты похищаем огромный джип с помощью одной маленькой штучки


И вот он, блок сигнализации, его даже не надо прозванивать на предмет «нормально замкнутых контактов», подавать минусовой сигнал. Достаточно просто выдернуть предохранитель — всё, сигнализации будто бы и не было. 



«Угонят — не угонят?»: за 2 минуты похищаем огромный джип с помощью одной маленькой штучки


Но затем надо справиться со штатным иммобилайзером, который не даст завести двигатель без оригинального ключа с прошитым электронным кодом. Для этого всего лишь нужен сканер, чтобы прописать в системе машины новый ключ. «Подставляем сканер в диагностический разъем. Банальное устройство, я сейчас на «Алиэкспресс» его найду, будет стоить от 15 до 40 тысяч. Записываю новый ключ, стираю ваши ключи причем. И запускаю двигатель с уже прописанного ключа», — объясняет Алексей Щерба, руководитель отдела сервиса. 



«Угонят — не угонят?»: за 2 минуты похищаем огромный джип с помощью одной маленькой штучки


Впрочем, тут возможны некоторые трудности, но подготовленный вор в состоянии их преодолеть. «Втыкаюсь в разъем диагностики, там могу напороться на перепинованные, перепутанные провода. Либо разъема вообще нет, он в другом месте, бывает и такое — прячут. Если машина не позволяет менять ключи, мне приходится менять блок управления двигателем», — говорит Василий Синицин, старший мастер. 



«Угонят — не угонят?»: за 2 минуты похищаем огромный джип с помощью одной маленькой штучки


Да, действительно, блок управления двигателем опытный преступник, если есть заказ на конкретное авто, возьмет с собой на дело. В любом случае штатный иммобилайзер будет нейтрализован и автомобиль останется совсем беззащитным — он заведется и уедет. Других-то противоугонок, например механических, здесь нет. 



«Угонят — не угонят?»: за 2 минуты похищаем огромный джип с помощью одной маленькой штучки


«По итогу: если у нас подготовленный угонщик, имеющий глушилку и сканер, чтобы прописать ключи, автомобиль уедет в течении 2 минут. Оценка 2 балла», — резюмирует Алексей Щерба. Впрочем, 2 балла — это все равно уровень выше среднего, большинство машин тянут на 1 балл и уезжают за секунды. 



«Угонят — не угонят?»: за 2 минуты похищаем огромный джип с помощью одной маленькой штучки


Чтобы улучшить защиту «Ниссана», можно поставить беспроводное реле-блокировку, которое будет глушить двигатель при начале движения. Реле можно установить под капотом, а сам капот усилить механическим блокиратором. Ну или тщательно спрятать — вплести в жгут электропроводки в каком-нибудь укромном месте. Бюджет — около 15 тысяч рублей. 


Понравилось? Тогда почитайте, как новосибирец ездит на 38-летней «японке» и сколько на неё тратит.

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