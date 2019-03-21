«Гусеница» под следствием. Главой Биотехнопарка стал бывший следователь СК

Здание Биотехнопарка в Кольцово

В Биотехнопарке Кольцово сменили руководство — председателем Совета директоров стал сотрудник Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Он же назначил нового директора — сотрудника АИР, который несколько лет работал в Следственном комитете. Смена руководства, по мнению областного правительства, поможет избавить Биотехнопарк от убытков. Однако бывшие руководители Биотехнопарка считают, что проект под угрозой. Кто встал у руля Биотехнопарка и чем ему грозит кадровая реформа — в материале НГС.







Прощальный пост руководства Биотехнопарка Кольцово опубликовали на официальной странице проекта в «Фейсбуке». «Капитан и экипаж корабля прощаются с вами, — говорится в сообщении. — Это был славный и долгий полет: определили орбиту мы в далёком 2011-м, а 18 декабря 2015-го взошли на борт воздушного судна, объявили о начале работы необычного и очень технологически сложного здания, которое всем нам напоминало космолёт».







Причины ухода в сообщении не объясняются, сотрудники лишь напомнили о том, что начинали даже не с чистого поля, а со рва (в прямом и переносном смысле). Пожелали новой команде успехов и выразили надежду на то, «что это останется Биотехнопарком».







Вместо Елены Гутовой председателем Совета директоров Биотехнопарка назначен Глеб Поповцев — бывший заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области. Пост генерального директора Биотехнопарка занял сотрудник Агентства Инвестиционного развития области, бывший следователь Александр Иванов, сменив основателя проекта Андрея Бекарева.







Бывший генеральный директор Биотехнопарка Андрей Бекарев





Формально о своём увольнении Андрей Бекарев и Елена Гутова узнали 15 марта. «На пятницу был назначен Совет директоров в здании правительства, а не у нас в Биотехнопарке, как обычно. Меня пригласили обсуждать дальнейшие перспективы развития Биотехнопарка, — рассказала Елена Гутова. — Всем раздали повестку. Первым вопросом оказался вопрос о расторжении контракта, вторым — назначение нового директора, и потом уже обсуждение перспектив».







На совещании Гутова попросила под протокол выразить претензии к ней, но претензий ни у кого не оказалось. «Сказали, что это просто решение собственника — сменить команду. Чтобы Биотехнопарк новым курсом пошёл к новым достижениям». По словам Гутовой, эта новость не стала неожиданностью, так как о смене руководства разговоры шли уже в декабре прошлого года и кандидатура нового директора озвучивалась уже тогда. Но всё же перед кадровым решением планировалось открытое совещание, провести которое на инвестиционном совете предлагал губернатор. «Совещание такого никто не отменял, но оно уже пройдет без моего участия, без участия Бекарева. А губернатор прошлую неделю был в отпуске, поэтому так удачно все сложилось», — подытожила Гутова.







Формально причинами смены руководства Биотехнопарка называют его убыточность, объяснил теперь уже бывший генеральный директор, известный предприниматель и миллионер Андрей Бекарев.





Хотя сама формулировка «убыточность» применимо к Биотехнопарку звучит, по его мнению, абсурдно.





«Предъявляется претензия к текущей безубыточности объекта, в частности речь идет о лаборатории в центре коллективного пользования. Но это инфраструктурный объект, в первоначальном плане он дотационный по определению. Инициатива его самофинансирования была внутри команды, когда была разработана программа, чем должен заниматься ЦКП, и продуманные механизмы, которые помогли бы достигнуть ему самофинансирования, — объяснил Бекарев. — Никто же не требует самоокупаемость дороги. Это всё задачи института развития. А понимание институтов развития — это сложно. К сожалению, у нас это трансформировалось в подход лавочника по такому принципу: "Ребят, мы тут сделали ларёк, и он должен точно нам на пиво и сигареты денег приносить. А мы их тут не видим"».







При этом, отметил Бекарев, никто не оспаривает выполнение планов работы Биотехнопарка. Во-первых, площадка полностью заполнена резидентами, что было первой задачей проекта. Во-вторых, бюджетная эффективность. По самому консервативному расчёту, говорит Бекарев, больше чем в 2 раза денег в бюджет вернулось. Налоговых льгот для Биотехнопарка не было, хотя выплаченные 100 миллионов налогов могли пойти на развитие, ведь кошелёк один и тот же, рассуждает основатель проекта.





Новое руководство — выходцы из Агентства инвестиционного развития Новосибирской области; Глеб Поповцев два года был членом Совета директоров Биотехнопарка. «Поставлена задача губернатора о том, чтобы Биотехнопарк к середине 2020 года вышел на самоокупаемость, — формально рассказал о планах работы Поповцев. — В рамках этих задач мы и будем работать».





Новый председатель Совета директоров Глеб Поповцев





По его словам, к очередному Совету директоров, который запланирован на июнь, министерство экономического развития создаст рабочую группу. «И разрабатывается своего рода бизнес-план или перспективный план развития Биотехнопарка на ближайшие 2–3–5 лет. То есть после достижения самоокупаемости, грубо говоря, надо понимать, в каком векторе развития мы должны двигаться дальше», — сформулировал он подробнее.







Поповцев назначил нового генерального директора Биотехнопарка — 33 летнего Александра Иванова. 18 марта нового гендиректора представили коллективу. Александр Иванов — выпускник СГУПСа, последнее его место работы — Агентство инвестиционного развития, до этого Иванов несколько лет работал в Следственном комитете.





«Скрывать не буду, имелся такой опыт (работы следователем. — Прим. ред.), — объяснил он. — Но всю жизнь, так сказать, с момента окончания института моя деятельность была связана с экономикой, несмотря на то что я служил в правоохранительной структуре».







Иванов считает, что коллектив его принял. «Мы же будем только улучшать условия работы Биотехнопарка, в том числе и трудовые условия. В первую очередь необходимо провести аудит — как финансовый, так и имущественный, так и кадровый. После этого уже будет понятно по структуре. Но первоочередная задача перед губернатором и правительством области — вывести на самоокупаемость», — подтвердил он озвученные председателем Совета директоров планы развития Биотехнопарка.







Андрей Бекарев настроен более пессимистично. Будущее Биотехнопарка зависит прежде всего от кадров, подчеркнул он. «Я сейчас занят тем, что уговариваю людей не уходить, потому что иначе всё развалится в хлам. Основная ценность — не здание лаборатории, а собранная команда. Я очень надеюсь, что уйдёт немного. Но, к сожалению, есть ключевые фигуры, которые уже написали заявление. Мне очень жаль, но это их решение», — констатировал Бекарев.





Будущее Биотехнопарка, по его мнению, вообще сомнительно. А подобный вариант развития событий он прогнозировал ещё несколько лет назад. «То, что сейчас будет происходить, для меня загадка. Примерно через год-полтора придётся разгребать всё, что там сейчас нарулят господа, — объяснил он. — Если говорить про Биотехнопарк, когда мы его начинали создавать, я публично высказывал, что примерно лет через пять–семь его попытаются забрать.





Биотехнопарк был структурирован так, что в нем нет денег, то есть там нечего пилить, грубо говоря.





Поэтому я надеялся, что он не будет представлять интереса для этих групп лиц. Но, как видите, интерес всё равно остался. У нас мало объектов знаковых непосредственно в Новосибирской области, имиджево-знаковых, на которых можно пиариться. И люди, которые имеют отношение к этим объектам, фактически обладают определенным авторитетом. Это надо было взять под контроль».





Новое руководство планирует вывести Биотехнопарк на самоокупаемость к середине 2020 года





Биотехнопарк Кольцово начали строить в 2011 году. Это научно-производственная площадка для разработчиков и производителей в сфере биотехнологий. Сейчас в списке резидентов Биотехнопарка известные компании «Био-Веста», «Катрен», «СФМ-Фарм», «Фармогель».





Во что выльется смена руководства Биотехнопарка и удастся ли выйти на заявленную окупаемость, будет понятно в ближайшие пару лет. «Биотехнопарк далёк от того, чтобы из него прибыль выжимать», — считает экономист, генеральный директор консультационной фирмы «Корпус» Юрий Воронов. Но, как и в большинстве технопарков, говорит он, не хватает экономической проработки. «Недавно обсуждали с Никоновым вопрос по Академпарку. Да, это бизнес, который даст какой-то результат. Биотехнопарк во многом аналогичный, — считает Воронов. — Но нужно не деньги вбухивать, а скорее анализировать и искать потенциальных инвесторов».





По мнению экономиста, руководителем в сфере биотехнологий должен быть человек со специальным образованием, например биолог или даже микробиолог. «Есть достоинства и недостатки у Бекарева, есть достоинства и недостатки по нынешнему решению, — рассуждает он. — Рынок очень динамичный по биотехнологиям, нужно очень многое знать и понимать, где мы можем продвинуться, а где бесполезно».







Нынешнее руководство, предположил он, может поруководить и ничего не добиться. В то же время, считает Воронов, чтобы развивались биотехнологии, нужно принимать жесткие меры на законодательном уровне.





«Не знаю, насколько здесь поможет бывший следователь и законодатель регионального уровня. Но вдруг в этом смысл их назначения», — оптимистично предположил он.





В 2016 году подобная ситуация произошла с Академпарком. Бывший тогда губернатором Владимир Городецкий решил сменить руководство Технопарка Академгородка — владельцы крупнейших хайтек-компаний города публично выступили против скандального увольнения главы технопарка. Тем не менее новым главой Академпарка стал руководитель Агентства инвестиционного развития Владимир Никонов.