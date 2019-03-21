обзор

Тысяч 100–200 не лишние: как купить хороший кроссовер и сэкономить много денег — лайфхаки и наводки

Самые безумные скидки на машины — от некоторых сложно отказаться

В условиях ежемесячного подорожания новых автомобилей дилеры хоть как-то пытаются скомпенсировать этот рост предоставлением различных скидок и выгод. Завлекают обещаниями многотысячной экономии, распродают с дисконтом машины конца 2018 года и устаревшие модели (если вышло обновление). Портал НГС.АВТО решил узнать, на каких марках и моделях авто сейчас можно сэкономить приличные деньги — тысяч 100, а то и 200. 


Ford 

Компания Ford уже давно «демпингует» на рынке, пытаясь вытянуть продажи своих некоторых малоконкурентных моделей. А сейчас, на фоне разговоров о закрытии заводов Ford в России и сворачивании модельного ряда, дилеры будут охотнее расставаться с товарными запасами, увеличивая скидки. 


Например, седан Focus в базе на автомате по прайсу стоит 1 063 000 рублей. За трейд-ин (если отдаешь старый Ford) дают 150 тысяч рублей скидки, плюс 30 тысяч скидки за пользование Ford-кредитом (его можно взять и тут же погасить, а каско расторгнуть). Итого 180 тысяч экономии, это примерно пятая часть стоимости автомобиля. И это без учета индивидуальной скидки, например за красивые глаза.


Оснащенный кроссовер Kuga на автомате за 1,3 миллиона со скидками
Оснащенный кроссовер Kuga на автомате за 1,3 миллиона со скидками


Кроссовер Kuga в базовом исполнении со 150-сильным мотором и автоматом стоит 1 561 000 рублей. Если отдать старую машину, получаем 100 тысяч скидки, а если старый Ford — то все 200 тысяч. Плюс 60 тысяч за кредит, итого 160–260 тысяч экономии. И кроссовер стоимостью 1,5 миллиона превращается из мечты в более реальный автомобиль. 


Где же взять старый Ford, чтобы получить сладкие 200 000 рублей скидки? Ну например, купить на вторичке какой-нибудь древний экземпляр за копейки, правда, позаботиться об этом надо заранее. Этот метод касается и остальных марок авто. 


Skoda 

У Skoda с продажами в России все хорошо, тем не менее компания регулярно предоставляет возможность купить авто с существенной экономией. Например на популярной Octavia (новая, 2018 года выпуска) можно «заработать» 140 тысяч рублей. Для этого нужно, опять же, сдать свое старое авто, выбрать комплектацию Ambition и доппакет Hockey Edition (двухзонный климат, литье, кожаный руль, электробогрев лобовика, парктроники). И тогда машина с 1,6-литровым атмосферником и автоматом обойдется нам в 1 186 000 рублей вместо 1 326 000 рублей. 



Nissan

Японский производитель недавно обновил свои хиты X-Trail и Qashqai, а дорестайлинговые экземпляры отдает с прямой скидкой, например на X-Trail — 70 000 рублей. А если сдать старую машину в трейд-ин, максимальная экономия составит 170 000 рублей. 


Дорестайлинговый Qashqai отдают за миллион с небольшим — правда, с механикой и 1,2-литровым моторчиком
Дорестайлинговый Qashqai отдают за миллион с небольшим — правда, с механикой и 1,2-литровым моторчиком


На кроссовер Qashqai по акциям минимальная цена составит 1 086 000 — это дешевле многих легковушек С-класса. С трейд-ином и прямой скидкой получится сэкономить 140 000 рублей.



Toyota

В преддверии выхода нового поколения кроссовера RAV4 текущая модель распродается с трейд-ин выгодой 150–200 тысяч рублей в зависимости от года выпуска машины — 2018-й или 2019-й. А прошлогодние Land Cruiser 200 можно взять с 350-тысячной экономией. 



Hyundai

Корейская компания сейчас дает 70 000 рублей за трейд-ин при покупке нового «Соляриса», который буксует в продажах. На кроссовере «Крета» экономия будет меньше — 40 000 рублей, — её и так слишком хорошо берут. Больше всего получится сэкономить на дорогостоящем седане «Соната», которая тоже сложно продается, — 180 000 рублей. 


Понравилось? Тогда почитайте, что думают москвичи о манере езды в Новосибирске: они считают, что новосибирцы тормозят, шарахаются и медленно едут.

Прочтений: 426

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено