Тысяч 100–200 не лишние: как купить хороший кроссовер и сэкономить много денег — лайфхаки и наводки

В условиях ежемесячного подорожания новых автомобилей дилеры хоть как-то пытаются скомпенсировать этот рост предоставлением различных скидок и выгод. Завлекают обещаниями многотысячной экономии, распродают с дисконтом машины конца 2018 года и устаревшие модели (если вышло обновление). Портал НГС.АВТО решил узнать, на каких марках и моделях авто сейчас можно сэкономить приличные деньги — тысяч 100, а то и 200.





Ford

Компания Ford уже давно «демпингует» на рынке, пытаясь вытянуть продажи своих некоторых малоконкурентных моделей. А сейчас, на фоне разговоров о закрытии заводов Ford в России и сворачивании модельного ряда, дилеры будут охотнее расставаться с товарными запасами, увеличивая скидки.





Например, седан Focus в базе на автомате по прайсу стоит 1 063 000 рублей. За трейд-ин (если отдаешь старый Ford) дают 150 тысяч рублей скидки, плюс 30 тысяч скидки за пользование Ford-кредитом (его можно взять и тут же погасить, а каско расторгнуть). Итого 180 тысяч экономии, это примерно пятая часть стоимости автомобиля. И это без учета индивидуальной скидки, например за красивые глаза.





Оснащенный кроссовер Kuga на автомате за 1,3 миллиона со скидками





Кроссовер Kuga в базовом исполнении со 150-сильным мотором и автоматом стоит 1 561 000 рублей. Если отдать старую машину, получаем 100 тысяч скидки, а если старый Ford — то все 200 тысяч. Плюс 60 тысяч за кредит, итого 160–260 тысяч экономии. И кроссовер стоимостью 1,5 миллиона превращается из мечты в более реальный автомобиль.





Где же взять старый Ford, чтобы получить сладкие 200 000 рублей скидки? Ну например, купить на вторичке какой-нибудь древний экземпляр за копейки, правда, позаботиться об этом надо заранее. Этот метод касается и остальных марок авто.





Skoda

У Skoda с продажами в России все хорошо, тем не менее компания регулярно предоставляет возможность купить авто с существенной экономией. Например на популярной Octavia (новая, 2018 года выпуска) можно «заработать» 140 тысяч рублей. Для этого нужно, опять же, сдать свое старое авто, выбрать комплектацию Ambition и доппакет Hockey Edition (двухзонный климат, литье, кожаный руль, электробогрев лобовика, парктроники). И тогда машина с 1,6-литровым атмосферником и автоматом обойдется нам в 1 186 000 рублей вместо 1 326 000 рублей.









Nissan

Японский производитель недавно обновил свои хиты X-Trail и Qashqai, а дорестайлинговые экземпляры отдает с прямой скидкой, например на X-Trail — 70 000 рублей. А если сдать старую машину в трейд-ин, максимальная экономия составит 170 000 рублей.





Дорестайлинговый Qashqai отдают за миллион с небольшим — правда, с механикой и 1,2-литровым моторчиком





На кроссовер Qashqai по акциям минимальная цена составит 1 086 000 — это дешевле многих легковушек С-класса. С трейд-ином и прямой скидкой получится сэкономить 140 000 рублей.









Toyota

В преддверии выхода нового поколения кроссовера RAV4 текущая модель распродается с трейд-ин выгодой 150–200 тысяч рублей в зависимости от года выпуска машины — 2018-й или 2019-й. А прошлогодние Land Cruiser 200 можно взять с 350-тысячной экономией.









Hyundai

Корейская компания сейчас дает 70 000 рублей за трейд-ин при покупке нового «Соляриса», который буксует в продажах. На кроссовере «Крета» экономия будет меньше — 40 000 рублей, — её и так слишком хорошо берут. Больше всего получится сэкономить на дорогостоящем седане «Соната», которая тоже сложно продается, — 180 000 рублей.





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