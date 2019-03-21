Тысяч 100–200 не лишние: как купить хороший кроссовер и сэкономить много денег — лайфхаки и наводки
Самые безумные скидки на машины — от некоторых сложно отказаться
В условиях ежемесячного подорожания новых автомобилей дилеры хоть как-то пытаются скомпенсировать этот рост предоставлением различных скидок и выгод. Завлекают обещаниями многотысячной экономии, распродают с дисконтом машины конца 2018 года и устаревшие модели (если вышло обновление). Портал НГС.АВТО решил узнать, на каких марках и моделях авто сейчас можно сэкономить приличные деньги — тысяч 100, а то и 200.
Ford
Компания Ford уже давно «демпингует» на рынке, пытаясь вытянуть продажи своих некоторых малоконкурентных моделей. А сейчас, на фоне разговоров о закрытии заводов Ford в России и сворачивании модельного ряда, дилеры будут охотнее расставаться с товарными запасами, увеличивая скидки.
Например, седан Focus в базе на автомате по прайсу стоит
Кроссовер Kuga в базовом исполнении со 150-сильным мотором и автоматом стоит
Где же взять старый Ford, чтобы получить сладкие
Skoda
У Skoda с продажами в России все хорошо, тем не менее компания регулярно предоставляет возможность купить авто с существенной экономией. Например на популярной Octavia (новая, 2018 года выпуска) можно «заработать» 140 тысяч рублей. Для этого нужно, опять же, сдать свое старое авто, выбрать комплектацию Ambition и доппакет Hockey Edition (двухзонный климат, литье, кожаный руль, электробогрев лобовика, парктроники). И тогда машина с 1,6-литровым атмосферником и автоматом обойдется нам в
Nissan
Японский производитель недавно обновил свои хиты X-Trail и Qashqai, а дорестайлинговые экземпляры отдает с прямой скидкой, например на X-Trail —
На кроссовер Qashqai по акциям минимальная цена составит
Toyota
В преддверии выхода нового поколения кроссовера RAV4 текущая модель распродается с трейд-ин выгодой 150–200 тысяч рублей в зависимости от года выпуска машины — 2018-й или 2019-й. А прошлогодние Land Cruiser 200 можно взять с 350-тысячной экономией.
Hyundai
Корейская компания сейчас дает
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Дмитрий Косенко
Фото ford.ru, nissan.ru