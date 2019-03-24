«Живем в отеле за 0 рублей в сутки»: пара путешествует по миру почти без денег — они рассказали, как

Даша Казакова и Илья Орлов уже полгода путешествуют по миру автостопом. В дороге они стараются тратить как можно меньше денег, а раз в месяц останавливаются где-то надолго, чтобы заработать. Ребята рассказали, как бесплатно жить в путешествиях. И нет, это не только вариант с палаткой и ночёвкой на вокзалах. Бесплатно ребята даже снимали номера в отеле. За 6 месяцев путешествия они потратили на жилье 32 270 рублей, то есть по 90 рублей в день на 1 человека. Согласитесь — довольно бюджетно!

Способ 1. Couchsurfing.com (каучсерфинг)



Это сайт в Интернете, через который вы можете найти приют на 2–3 дня в любой стране мира. Двери своего дома откроют для вас местные жители, они же хосты (давайте уже говорить научным языком!). За ужином можно будет спросить о традициях и обычаях страны. Они подскажут, какие самые интересные места есть в их городе или когда бесплатный день в музеях, расскажут, как обстоят дела в этой стране или городе на самом деле: как много коррупции, сколько стоят коммунальные услуги. Возможно, хосты приготовят для вас национальные блюда. И, конечно, вы обзаведетесь друзьями по всему свету!

Через систему каучсерфинга любой может приглашать к себе иностранцев, так что и вы сможете стать хостом и рассказать кому-то о том, что медведи по улицам у нас не ходят.

Минусы каучсерфинга:

1. Вы не можете поздно возвращаться домой. Ведь тогда у вас не будет времени на разговоры с тем, кто вас приютил. Самые необычные и смешные факты о странах мы узнавали именно за ужином с нашими новыми друзьями. В этих вечерних посиделках и заключается прелесть каучсерфинга.



2. Вы постоянно в режиме «в гостях». В отличие от отеля, разбросать свои вещи где попало не получится, потому что поддерживать порядок в своем уголке — ваша обязанность. Поставить музыку на полную громкость тоже не выйдет. Придется подстраиваться под вашего хоста, возможно, нужно будет выходить из дома рано утром, потому что он уходит на работу.

3. Среднее пребывание в гостях у одного местного жителя — 2–3 дня, а чтобы посмотреть город подольше, можно переехать к другому хосту. Конечно, всегда есть вариант договориться и о большем, если это будет тактично.

4. Не все хосты придутся вам по душе, а некоторые даже будут со странностями. Например, мы видели в Гонконге хоста, который возит гостей на нудистский пляж. Голые фотографии его и гостей светились в профиле вместе с фразой: «Вы должны принять мою наготу, в своем доме я хожу только так». Это был один неудачный аккаунт из тысячи профайлов, которые мы просмотрели за это время.

5. Крыша над головой — только это гарантирует каучсерфинг. Один раз мы ночевали в ресторане, потому что других вариантов не было. Сдвигали столы и ложились в своих спальниках на ту же поверхность, откуда ели два часа назад. Зато запомнилось. Но это уже скорее крайность, чем действительность на каучсерфинге. Частенько не бывает стиральной машины, Wi-Fi и горячей воды. Реже электричества и туалета.



Рекомендации и лайфхаки:

— дарите подарки, благодарите своих хостов за приятно проведенное время и доброжелательность. Сувениры из России или блины на завтрак будут отличным знаком внимания;

— регистрация на сайте бесплатная, но можно пройти верификацию за 400 рублей. Она дает зеленую галочку в вашем профиле и вызывает больше доверия у хостов. Плюс у вас появляется неограниченное число заявок на жилье, хотя обычным аккаунтам дается всего 10 в неделю. А теперь лайфхак! Чтобы не платить за верификацию и получить неограниченное число заявок, нужно совершить поддельное проживание. Ваш друг должен подать заявку на проживание вам, вы ее одобрите, потом подтвердите визит (которого на самом деле не было), и у вас появляется неограниченного количество заявок на месяц. Дело в том, что каучсерфинг поощряет тех, кто принимает у себя гостей.

— читайте отзывы, из них можно лучше понять человека, которому вы отправляете заявку. В самый первый раз мы этого не сделали. Радостно бежали на встречу с первым хостом в нашей жизни. А он нам сказал: «Вот, ребята, ваша комната, она стоит 800 рублей!». Такой провал случился у нас один раз за всю историю. В целом на сайте 99% положительных личностей. Добрых, открытых и тех, кто сам путешествует.



Способ 2. Workaway.info

Сайт открывает доступ к программам волонтерства по всему миру. Вы можете собирать виноград на ферме во Франции или ухаживать за стаей хаски на Аляске, что угодно. И столько всего интересного! Конечно, это не единственный сайт с такими программами, но мы пользуемся только им.

За всё путешествие мы были волонтерами в двух местах:

1. В хостеле в Киргизии — помогали с маркетингом и вечерней программой для гостей.

2. В буддийском монастыре «Шаолинь» в Китае — работали на кухне.

Регистрация на сайте платная и не самая дешевая. Аккаунт на одного человека стоит 2 800 рублей, на двух друзей или пару — 3 500 рублей. Действует в течение одного года.

В чем плюсы:

— получение нового интересного навыка и жизненного опыта;

— бесплатное жилье, причем в отличие от каучсерфинга условия почти всегда хорошие. Если вы не решите жить с кочевниками в юртах в Киргизии (такая программа тоже есть);

— реже, но достаточно часто — бесплатное трехразовое питание;

— в единичных случаях — авиабилеты за счет приглашающей стороны;



— работать нужно не более 5 часов в день 5 дней в неделю. Остается много времени для осмотра города.



В чем минусы:

— некоторые волонтеродатели дают слишком много дел, которые ты не успеваешь выполнить за 5 часов. Мы в таких случаях сразу говорили, что разобьем эту работу на 2–3 дня, потому что не могли отдавать волонтерству больше времени. Нам нужно было еще зарабатывать деньги в Интернете на свое путешествие;

— длительность программ — от двух недель до трех месяцев. Вырваться на пару дней не получится в отличие от каучсерфинга;

— плавающий график. Не все ждут от вас работы в определенные часы, иногда боссам удобно принять работу в 12 дня, а иногда в 6 вечера. В таких случаях сразу обговаривайте свой график работы;

— обязательное знание английского языка. Более сложные задачи, такие как помощь в маркетинге и менеджменте, требует этого навыка. Но не забывайте, что волонтерство есть по всему миру, вам доступна вся центральная Азия и наша огромная Россия. Даже в Нижнем Тагиле есть вариант поволонтерить!



Основное отличие воркэвэя от каучсерфинга в том, что в первом случае к тебе относятся больше как к работнику. Общение выстраивается более деловое, чем дружеское.



Способ 3. Палатка

Путешественники делятся на два типа: те, кто ночует в ней почти каждый день, и те, кто ночует тогда, когда совсем нет других вариантов. Мы относимся все же ко вторым, более тепличным ребятам. Палатка у нас с собой, но за все полугодовое путешествие пригодилась только два раза. Возможно, мы ее продадим в ближайшее время. Она, конечно, мобильна, дает уверенность в том, что тебе всегда есть где ночевать, романтична, но дополнительный вес в 2 кг перевешивает.

Способ 4. Booking.com

Номера в отелях за 0 рублей или со скидкой в 90% мы тоже научились снимать в путешествии.

На самом популярном сайте для бронирования гостиниц Booking.com есть постоянная акция «Пригласи друга и заработай 1 000 рублей». Участвовать могут как новые аккаунты, так и «старички».

Чтобы получить тысячу, нужно забронировать номер по специальной пригласительной ссылке от кого-то из твоих друзей, который уже использует этот сайт. Минимальная сумма бронирования должна быть 2 000 рублей, причем неважно, хостел это на неделю или одна ночь в хорошем отеле.

При заселении в гостиницу ты оплачиваешь полную сумму, но если попросить в день выезда подтвердить твой визит на Booking.com, то в течение 10 рабочих дней тебе вернется 1 000 рублей. Кроме того, 1 000 рублей также поступит на счет друга, который отправил тебе пригласительную ссылку. Соответственно, если вы путешествуете вдвоем, то можете отправлять ссылку друг другу, жить в гостинице за 2 000 рублей и получать обратно 2 000 рублей. Затраты на жилье — ноль.

Как использовать эту схему много раз? Наши знакомые регистрировали каждый раз новый аккаунт — бронировали с него жилье по ссылке-приглашению от другого своего аккаунта — ночевали бесплатно или со скидкой 2 000 рублей.

Способ 5. Airbnb.ru

Международный сайт по поиску жилья в аренду. Основное отличие от Booking.com — жилье предоставляют не отели, а собственники квартир. Соответственно, на сайте больше представлены апартаменты, а не номера гостиниц.

Сразу скажу, что данный лайфхак мы сами пока не опробовали, но получили его из достоверных практикующих рук.

Система абсолютно такая же, как и на Booking.com. Только суммы другие. Минимальная сумма бронирования — 4 000 рублей. Скидка, которую получит тот, кто воспользуется пригласительной ссылкой, — 2 100 рублей. Скидка, которую получит тот, кто отправлял пригласительную ссылку впервые, — 800 рублей. Скидка, которую получит тот, кто отправлял ссылку более чем один раз — 2 100 рублей.

Если у вас нет зарегистрированных друзей на этом сайте, вы можете написать нам в социальных сетях, и мы отправим вам свою пригласительную ссылку.



Способ 6. Мечети

Монастыри, храмы и церкви тоже могут предоставить вам бесплатный ночлег на ночь. Но я выделила именно мечети, потому что они открыты круглосуточно. Когда придете туда, вам нужно найти работника священного места, обязательно спросить у него разрешения переночевать и вести себя максимально культурно в таком месте.

Способ 7. Ночь в поезде

Покупая билеты на ночные поезда, вы выигрываете в нескольких моментах:

— не тратите деньги на жилье;

— не тратите время на передвижения.

А если вы еще и передвигаетесь на поездах по Индии, то помните, что в вагонах General class можно проехать без билетов, потому что контролеров там никогда не бывает. Проверено десятки раз.

