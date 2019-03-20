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«Эти люди — горючий материал для болезни»: эпидемиолог — об отказах от прививок

Благодаря прививкам большинство смертельных болезней почти исчезло — но они могут вернуться

У многих слово «прививка» вызывает страх
У многих слово «прививка» вызывает страх

Тема прививок — одна из самых обсуждаемых среди родителей. Одни утверждают, что ставить их обязательно, другие уверены, что вакцины наносят организму вред и их следует избегать. И те, и другие обвиняют друг друга в недостаточной заботе о благополучии детей. Чтобы узнать, кто же прав в этом околопрививочном споре, наши коллеги с портала 59.ru обратились к эпидемиологу, профессору Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера Ирине Фельдблюм. Публикуем ее авторскую колонку целиком. 


Когда я слышу о том, что семья категорически отказывается от вакцинации, я думаю, что это безумие — подвергать своего родного ребенка риску тяжелых инфекционных заболеваний. Расскажу почему.


Сегодня многие родители настроены против прививок, потому что считают вероятность подхватить корь, коклюш или другое инфекционное заболевание крайне маленькой. Думают: «Никто вокруг не болеет, значит вакцинироваться необязательно. Зачем моему ребенку лишнее вмешательство?». Многих пугает, что прививки начинают ставить рано и делают их много. Уже в роддоме мамам предлагают защитить детей от гепатита В и туберкулеза. Жалея детей, более 10% женщин отказываются в роддоме ставить им эти прививки, подвергая малышей опасности заразиться этими тяжелыми хроническими болезнями.


Более того, негативно настроены к вакцинации 20–25% врачей. Одна из основных причин такова: современное поколение медиков никогда не видело многих болезней, особенно их тяжелых форм, ведущих к летальным исходам. Такие болезни, как дифтерия, полиомиелит, натуральная оспа, исчезли на фоне всеобщей привитости. По сути, вакцинация сработала сама против себя.


Объясню, как все происходило. Столкнувшись с опасными болезнями, ведущими к осложнениям и летальным исходам, ученые стали искать средство, предотвращающее их возникновение. В результате долгой и кропотливой работы появились вакцины. Чем больше людей получали прививки, тем меньше случаев заболевания регистрировали. При достижении охвата прививками 95% населения болезни почти полностью исчезали. На территории возникало эпидемиологическое благополучие, регистрировались лишь единичные случаи заболевания.


Каждую вакцину разрабатывают не менее 10–15 лет и проверяют на безопасность
Каждую вакцину разрабатывают не менее 10–15 лет и проверяют на безопасность


Это эпидемиологическое благополучие очень обманчиво. Дело в том, что за годы массовой вакцинации возбудители болезней никуда не исчезли, они нашли свою экологическую нишу и затаились, стали менее агрессивными и на фоне всеобщей привитости уже не могли вызывать заболевание. Говоря простым языком, они притаились, превратились в спящих микробов и ждут удобного момента, чтобы вновь активизироваться.


Этот удобный момент приближают люди, отказывающиеся от прививок для себя и своих детей. Они — горючий материал для возбудителей болезни. 


Попадая в организм не вакцинированного, восприимчивого к ней человека, возбудитель меняет свои свойства, становится более вирулентным, то есть способным вызвать заболевание. Сначала возникают единичные нетяжелые случаи. Но с каждым разом, по мере циркуляции возбудителя среди непривитых, он набирает силу и приводит к возникновению тяжелых клинических форм инфекции. Увеличивается число очагов с множественными случаями заболеваний, возникают вспышки.


Такая ситуация возникла в России в 1995 году, когда население под воздействием ложной информации о вреде вакцинирования в СМИ стало отказываться делать прививки от дифтерии, и в стране возникла эпидемия, унесшая более шести тысяч жизней при наличии высокоэффективной вакцины — дифтерийного анатоксина.


К сожалению, сегодня ситуация с вакцинацией не самая благополучная. В результате ежегодных отказов населения от прививок общее число невакцинированных людей увеличивается с каждым годом. Вместе с ним с каждым годом растут и риски возникновения случаев дифтерии, гепатита В, эпидемического паротита.


На самом деле вакцинация может защитить от опасных заболеваний
На самом деле вакцинация может защитить от опасных заболеваний


Конечно, любой человек имеет право отказаться от медицинских вмешательств, в том числе от прививок. Это гарантирует наше законодательство. Но, подписывая отказ, каждый родитель должен помнить, что, во-первых, тем самым он ущемляет права своего ребенка на сохранение здоровья, а, во-вторых, — права других членов общества на безопасную среду. Именно поэтому при неблагоприятной эпидемиологической ситуации таким отказникам могут запретить посещать школы и детские сады, перевести их на домашнее дистанционное обучение.


Не стоит бояться того, что прививки в современном мире ставят, начиная с рождения. 


Это правильно, потому что инфекционные заболевания у детей до года протекают наиболее тяжело, риски их инфицирования высоки. Поэтому защитить детей — святая обязанность врачей и родителей.


Не переживайте, если вашему ребенку ставят комбинированные вакцины, защищающие сразу от нескольких болезней. Человеческий организм каждый день сталкивается с массой чужеродных антигенов, то есть веществ, находящихся в воздухе, воде, пище и других объектах окружающей среды, и успешно борется с ними, отражая эти угрозы. Он вполне в состоянии «переварить» и вакцину от нескольких болезней.


Каждая вакцина, используемая в России, создавалась на протяжении не менее 10–15 лет. Ее тестировали на животных, проводили исследования по оценке безопасности на группах добровольцев и только после этого рекомендовали для массового применения. Именно поэтому поствакцинальные осложнения возникают крайне редко — у одного из сотен и тысяч привитых, а вот осложнения после перенесенной инфекции возникают в сотни раз чаще и протекают достаточно тяжело, нередко приводя к инвалидности.


Многие родители боятся АКДС (вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка) из-за того, что у четверти детей после ее введения повышается температура, появляется слабость или болезненность в месте укола. Это не осложнения, а кратковременная реакция на вакцину. В норме реакция может длиться до трех дней и не наносит урон здоровью. Более того, реакция — это хороший знак. Она показывает, что организм ребенка активно борется с возбудителем, позволяет рассчитывать на формирование хорошего стойкого иммунитета.


Всем, кто сомневается, ставить ли прививки себе и детям, я хочу сказать, что риск заболеть и получить серьезные осложнения существенно выше, чем риск развития осложнений после вакцинации. 


Особенно важно прививать ослабленных людей, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, потому что у них болезнь протекает особенно тяжело. В заключение мне бы хотелось пожелать нашим читателям крепкого здоровья и выразить уверенность в том, что вакцинация для каждого из нас станет не манипуляцией, навязанной сверху, а осознанной необходимостью.


Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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