«Эти люди — горючий материал для болезни»: эпидемиолог — об отказах от прививок

У многих слово «прививка» вызывает страх

Тема прививок — одна из самых обсуждаемых среди родителей. Одни утверждают, что ставить их обязательно, другие уверены, что вакцины наносят организму вред и их следует избегать. И те, и другие обвиняют друг друга в недостаточной заботе о благополучии детей. Чтобы узнать, кто же прав в этом околопрививочном споре, наши коллеги с портала 59.ru обратились к эпидемиологу, профессору Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера Ирине Фельдблюм. Публикуем ее авторскую колонку целиком.





Когда я слышу о том, что семья категорически отказывается от вакцинации, я думаю, что это безумие — подвергать своего родного ребенка риску тяжелых инфекционных заболеваний. Расскажу почему.







Сегодня многие родители настроены против прививок, потому что считают вероятность подхватить корь, коклюш или другое инфекционное заболевание крайне маленькой. Думают: «Никто вокруг не болеет, значит вакцинироваться необязательно. Зачем моему ребенку лишнее вмешательство?». Многих пугает, что прививки начинают ставить рано и делают их много. Уже в роддоме мамам предлагают защитить детей от гепатита В и туберкулеза. Жалея детей, более 10% женщин отказываются в роддоме ставить им эти прививки, подвергая малышей опасности заразиться этими тяжелыми хроническими болезнями.





Более того, негативно настроены к вакцинации 20–25% врачей. Одна из основных причин такова: современное поколение медиков никогда не видело многих болезней, особенно их тяжелых форм, ведущих к летальным исходам. Такие болезни, как дифтерия, полиомиелит, натуральная оспа, исчезли на фоне всеобщей привитости. По сути, вакцинация сработала сама против себя.







Объясню, как все происходило. Столкнувшись с опасными болезнями, ведущими к осложнениям и летальным исходам, ученые стали искать средство, предотвращающее их возникновение. В результате долгой и кропотливой работы появились вакцины. Чем больше людей получали прививки, тем меньше случаев заболевания регистрировали. При достижении охвата прививками 95% населения болезни почти полностью исчезали. На территории возникало эпидемиологическое благополучие, регистрировались лишь единичные случаи заболевания.





Каждую вакцину разрабатывают не менее 10–15 лет и проверяют на безопасность





Это эпидемиологическое благополучие очень обманчиво. Дело в том, что за годы массовой вакцинации возбудители болезней никуда не исчезли, они нашли свою экологическую нишу и затаились, стали менее агрессивными и на фоне всеобщей привитости уже не могли вызывать заболевание. Говоря простым языком, они притаились, превратились в спящих микробов и ждут удобного момента, чтобы вновь активизироваться.







Этот удобный момент приближают люди, отказывающиеся от прививок для себя и своих детей. Они — горючий материал для возбудителей болезни.





Попадая в организм не вакцинированного, восприимчивого к ней человека, возбудитель меняет свои свойства, становится более вирулентным, то есть способным вызвать заболевание. Сначала возникают единичные нетяжелые случаи. Но с каждым разом, по мере циркуляции возбудителя среди непривитых, он набирает силу и приводит к возникновению тяжелых клинических форм инфекции. Увеличивается число очагов с множественными случаями заболеваний, возникают вспышки.





Такая ситуация возникла в России в 1995 году, когда население под воздействием ложной информации о вреде вакцинирования в СМИ стало отказываться делать прививки от дифтерии, и в стране возникла эпидемия, унесшая более шести тысяч жизней при наличии высокоэффективной вакцины — дифтерийного анатоксина.







К сожалению, сегодня ситуация с вакцинацией не самая благополучная. В результате ежегодных отказов населения от прививок общее число невакцинированных людей увеличивается с каждым годом. Вместе с ним с каждым годом растут и риски возникновения случаев дифтерии, гепатита В, эпидемического паротита.







На самом деле вакцинация может защитить от опасных заболеваний





Конечно, любой человек имеет право отказаться от медицинских вмешательств, в том числе от прививок. Это гарантирует наше законодательство. Но, подписывая отказ, каждый родитель должен помнить, что, во-первых, тем самым он ущемляет права своего ребенка на сохранение здоровья, а, во-вторых, — права других членов общества на безопасную среду. Именно поэтому при неблагоприятной эпидемиологической ситуации таким отказникам могут запретить посещать школы и детские сады, перевести их на домашнее дистанционное обучение.







Не стоит бояться того, что прививки в современном мире ставят, начиная с рождения.





Это правильно, потому что инфекционные заболевания у детей до года протекают наиболее тяжело, риски их инфицирования высоки. Поэтому защитить детей — святая обязанность врачей и родителей.







Не переживайте, если вашему ребенку ставят комбинированные вакцины, защищающие сразу от нескольких болезней. Человеческий организм каждый день сталкивается с массой чужеродных антигенов, то есть веществ, находящихся в воздухе, воде, пище и других объектах окружающей среды, и успешно борется с ними, отражая эти угрозы. Он вполне в состоянии «переварить» и вакцину от нескольких болезней.







Каждая вакцина, используемая в России, создавалась на протяжении не менее 10–15 лет. Ее тестировали на животных, проводили исследования по оценке безопасности на группах добровольцев и только после этого рекомендовали для массового применения. Именно поэтому поствакцинальные осложнения возникают крайне редко — у одного из сотен и тысяч привитых, а вот осложнения после перенесенной инфекции возникают в сотни раз чаще и протекают достаточно тяжело, нередко приводя к инвалидности.







Многие родители боятся АКДС (вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка) из-за того, что у четверти детей после ее введения повышается температура, появляется слабость или болезненность в месте укола. Это не осложнения, а кратковременная реакция на вакцину. В норме реакция может длиться до трех дней и не наносит урон здоровью. Более того, реакция — это хороший знак. Она показывает, что организм ребенка активно борется с возбудителем, позволяет рассчитывать на формирование хорошего стойкого иммунитета.







Всем, кто сомневается, ставить ли прививки себе и детям, я хочу сказать, что риск заболеть и получить серьезные осложнения существенно выше, чем риск развития осложнений после вакцинации.





Особенно важно прививать ослабленных людей, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, потому что у них болезнь протекает особенно тяжело. В заключение мне бы хотелось пожелать нашим читателям крепкого здоровья и выразить уверенность в том, что вакцинация для каждого из нас станет не манипуляцией, навязанной сверху, а осознанной необходимостью.







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