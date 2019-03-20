«Хотите, чтобы было как в Париже?!» Обсуждаем с экспертами и водителями отмену «прощённых» 20 км/ч

Автомобилисты опасаются, что под флагом борьбы за безопасность идёт борьба за наполнение казны

Лимит 20 км/ч ввели с учетом максимально возможной погрешности камер





Проект ужесточения лимитов скорости обретает всё более реальные очертания: власти анонсировали сроки и возможный штраф. Инициатор дискуссии, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, назвал нынешний подход глупым и неправильным. Мы узнали, что думают о проблеме эксперты, но ещё больше нас интересует ваше мнение: отразить свою позицию вы можете в опросе в конце статьи или в комментариях.







Что предлагается







Зону нечувствительности в 20 км/ч ввели в 2013 году, отменив часть 1 статьи 12.9 Административного кодекса — в прежние времена она карала за превышение скорости от 10 до 20 км/ч.







О возврате этого пункта КоАП всерьёз заговорили в декабре прошлого года. Минтранс предсказуемо анонсировал размер штрафа в 500 рублей, что соответствует минимальному уровню для Административного кодекса. Побочным эффектом станет увеличение санкций за прочие превышения скорости: нынешний штраф в 500 рублей за превышение на 20–40 км/ч возрастёт, скорее всего, до 700–1000 рублей.





Инициатива получила поддержку властей, и правительство поставило ведомствам задачу продумать необходимые изменения. Готовность выполнить поручение выразил глава ГИБДД России Михаил Черников, по мнению которого ужесточение лимитов возможно уже в следующем году. Попутно он подчеркнул необходимость тщательной инспекции дорог.







Вопрос об отмене зоны в 20 км/ч вызвал бурную дискуссию среди автоэкспертов и автомобилистов: есть как ярые защитники проекта, так и скептики.







Аргумент защитников: нездоровая двусмысленность и высокая смертность







Многие отмечают ненормальность самого подхода: при неизменных ограничениях скорости в правилах лимиты неявно подняли на 20 км/ч. И некоторые водители в самом деле уверены, что по правилам в городе можно ездить 80 км/ч, а на трассе — 110 км/ч.







Но в случае ДТП превышение лимитов 60, 90 и 110 км/ч (город, трасса, магистраль) всё равно считается нарушением и фактором в пользу виновности водителя.







— Изначально плохой идеей было повышение нештрафуемого порога, потому что это привело к увеличению средней скорости движения, — считает представитель комитета по защите прав автомобилистов в Свердловской области Дмитрий Ларионов. — Поэтому я, конечно, поддерживаю инициативу. Было бы даже неплохо снизить порог до 5 км/ч, но при условии, что будут сняты все знаки, снижающие допустимую скорость, которые были установлены именно в связи с повышением порога.

Пустующий пост ГИБДД: камеры снизили число экипажей ДПС на трассах, и побочным эффектом этого шага стала практическая невозможность оспорить штраф за превышение скорости. Прецеденты есть, но очень редкие и специфические

Один из инициаторов движения «За отмену 20 км/ч» Максим Ликсутов в эфире радио «Говорит Москва» так обосновал свою позицию:







— Вопрос давно назрел, его надо решать, потому что за этим вопросом стоит огромное количество человеческих жизней. Превышение скоростного режима по умолчанию — смотрю на знак и прибавляю 20 километров — действительно выглядит совершенно глупо и неправильно. Президент России поставил задачу снижения аварийности почти в три раза по стране. Мы просто не достигнем этих показателей, если не будет принят ряд разумных решений, в частности, по снижению неадминистрированного порога скорости.







Чиновник сослался на опыт цивилизованных стран, где лимиты скорости заметно строже:







— Когда к нам приезжают из цивилизованных стран, китайцы в том числе, они говорят: «Мы не понимаем, вы что, хотите 100 км/ч ездить в городе по дорогам, где есть пешеходные переходы? Так не бывает».







Власти ссылаются на европейский опыт: там наказывают даже за незначительные превышения скорости. Но и дороги — не чета нашим: например, на большинстве федеральных магистралей действуют лимиты 120–130 км/ч









Поддерживает инициативу и юрист Максим Едрышов, предлагая использовать более гибкий подход:







— В целом я за, поскольку погрешности в 20 км/ч в современном мире быть просто не может. Думаю, изначально не нужно было вводить такое послабление, но раз уж оно есть, я бы предложил увеличить скорость на загородных дорогах до 100 км/ч с одновременным снижением скоростного режима в населенных пунктах до 50 км/ч. Но нельзя этого делать быстро — люди должны максимально привыкнуть к изменениям. Хотя наши власти, по-моему, это особо не волнует.







Аргументы противников: будут споры и поборы







Отмену наказания за превышение менее чем на 20 км/ч ввели прежде всего для того, чтобы исключить споры о корректности работы камер фото- и видеофиксации, которые вытеснили с дорог инспекторов со спидганами.







Многие опасаются, что снижение зоны до 10 км/ч и менее приведёт лишь к лавине штрафов водителям, которые по факту не нарушают.







А какова на самом деле погрешность камер? Сложный вопрос: согласно ГОСТ Р 57144–2016, для камер с треккингом транспортных средств устанавливается погрешность на уровне плюс-минус 2 км/ч (или 2% для скоростей выше 100 км/ч), без треккинга — 3 км/ч и 3% соответственно. То есть даже для лимита скорости в 130 км/ч, который действует на ряде платных трасс, погрешность не превышает плюс-минус 4 км/ч. Но есть и нюансы, о которых нам рассказал казанский физик Юрий Горюнов, известный благодаря успешному опыту оспаривания «камерных» штрафов за скорость. Он пояснил следующее:







— Указанный диапазон в плюс-минус 2 км/ч актуален для доверительного интервала 68%, проще говоря, 32% значений могут выходить за его пределы. Для высокой достоверности результата нужно брать минимум пять доверительных интервалов.







Это значит, что при разбросе показаний в 2 км/ч в каждую сторону пять доверительных интервалов как раз и соответствуют диапазону в 20 км/ч (десять в одну сторону и десять в другую).







Юрий также отмечает, что в ряде городов, например, в его родной Казани, лимиты скорости во многих местах снизили на те самые 20 км/ч. А значит, затягивание гаек приведет к необоснованному падению средней скорости движения.

Дорога под Казанью: несмотря на отличное покрытие, стоят знаки ограничения скорости 50 км/ч — формально дорога не сдана. Зона ограничения тянется на десятки километров

Многие уверены, что снижение лимитов нужно не ради безопасности, а для пополнения казны.







— Любые изменения в законе — трата бюджетных денег, которые, вероятнее всего, будут компенсировать за счёт штрафов, — считает юрист Николай Попов. — Я против такой схемы. Есть места в городе, где действительно можно двигаться со скоростью больше 60, а есть опасные участки, где и 40 км/ч много. А значит, просто нужно повесить знак ограничения, например, 30 км/ч. Но загвоздка в том, что при таком способе бюджет пополнен не будет.







Эксперт также не согласен, что зона нечувствительности расхолаживает водителей.







— В любом случае при превышении на 1–20 км/ч наступает гражданская ответственность при причинении ущерба, разница лишь в том, что не назначается административный штраф, — объясняет он.

Снижение неявного лимита скорости особенно сильно ударит по тем, кто полжизни проводит на междугородних трассах

Близкой позиции придерживается водитель фуры с многолетним стажем Эдуард Белкин:







— Полагаю, водителям вполне можно доверить вопрос о выборе безопасной скорости — мы же себе не враги.







Он отмечает, что при дальних поездках ритм движения сильно ломают необоснованные лимиты скорости.







— Как правило, лимит скорости оправдан, если дорога проходит через населённый пункт. Но часто бывает, что ограничение действует в практически заброшенной деревне, каких много, к примеру, на трассе М-10 Москва — Петербург, — сетует он.





По мнению Эдуарда, ужесточение лимита должно рассматриваться в комплексе с другими мерами:







— У нас в принципе организация движения хреновая, и если дорога идёт через населённые пункты и пешеходные переходы, конечно, приходится снижать скорость. Но это же ненормально, когда федеральная трасса проходит через центр посёлка. Когда будут нормальные четырёхполосные дороги, можно будет установить адекватные лимиты и тогда уже контролировать их соблюдение по всей строгости.





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