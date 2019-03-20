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«Хотите, чтобы было как в Париже?!» Обсуждаем с экспертами и водителями отмену «прощённых» 20 км/ч

Автомобилисты опасаются, что под флагом борьбы за безопасность идёт борьба за наполнение казны

Лимит 20 км/ч ввели с учетом максимально возможной погрешности камер
Лимит 20 км/ч ввели с учетом максимально возможной погрешности камер


Проект ужесточения лимитов скорости обретает всё более реальные очертания: власти анонсировали сроки и возможный штраф. Инициатор дискуссии, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, назвал нынешний подход глупым и неправильным. Мы узнали, что думают о проблеме эксперты, но ещё больше нас интересует ваше мнение: отразить свою позицию вы можете в опросе в конце статьи или в комментариях.


Что предлагается


Зону нечувствительности в 20 км/ч ввели в 2013 году, отменив часть 1 статьи 12.9 Административного кодекса — в прежние времена она карала за превышение скорости от 10 до 20 км/ч.


О возврате этого пункта КоАП всерьёз заговорили в декабре прошлого года. Минтранс предсказуемо анонсировал размер штрафа в 500 рублей, что соответствует минимальному уровню для Административного кодекса. Побочным эффектом станет увеличение санкций за прочие превышения скорости: нынешний штраф в 500 рублей за превышение на 20–40 км/ч возрастёт, скорее всего, до 700–1000 рублей.


Инициатива получила поддержку властей, и правительство поставило ведомствам задачу продумать необходимые изменения. Готовность выполнить поручение выразил глава ГИБДД России Михаил Черников, по мнению которого ужесточение лимитов возможно уже в следующем году. Попутно он подчеркнул необходимость тщательной инспекции дорог.


Вопрос об отмене зоны в 20 км/ч вызвал бурную дискуссию среди автоэкспертов и автомобилистов: есть как ярые защитники проекта, так и скептики.


Аргумент защитников: нездоровая двусмысленность и высокая смертность


Многие отмечают ненормальность самого подхода: при неизменных ограничениях скорости в правилах лимиты неявно подняли на 20 км/ч. И некоторые водители в самом деле уверены, что по правилам в городе можно ездить 80 км/ч, а на трассе — 110 км/ч.


Но в случае ДТП превышение лимитов 60, 90 и 110 км/ч (город, трасса, магистраль) всё равно считается нарушением и фактором в пользу виновности водителя.


— Изначально плохой идеей было повышение нештрафуемого порога, потому что это привело к увеличению средней скорости движения, — считает представитель комитета по защите прав автомобилистов в Свердловской области Дмитрий Ларионов. — Поэтому я, конечно, поддерживаю инициативу. Было бы даже неплохо снизить порог до 5 км/ч, но при условии, что будут сняты все знаки, снижающие допустимую скорость, которые были установлены именно в связи с повышением порога.

Пустующий пост ГИБДД: камеры снизили число экипажей ДПС на трассах, и побочным эффектом этого шага стала практическая невозможность оспорить штраф за превышение скорости. Прецеденты есть, но очень редкие и специфические
Пустующий пост ГИБДД: камеры снизили число экипажей ДПС на трассах, и побочным эффектом этого шага стала практическая невозможность оспорить штраф за превышение скорости. Прецеденты есть, но очень редкие и специфические

Один из инициаторов движения «За отмену 20 км/ч» Максим Ликсутов в эфире радио «Говорит Москва» так обосновал свою позицию:


— Вопрос давно назрел, его надо решать, потому что за этим вопросом стоит огромное количество человеческих жизней. Превышение скоростного режима по умолчанию — смотрю на знак и прибавляю 20 километров — действительно выглядит совершенно глупо и неправильно. Президент России поставил задачу снижения аварийности почти в три раза по стране. Мы просто не достигнем этих показателей, если не будет принят ряд разумных решений, в частности, по снижению неадминистрированного порога скорости.


Чиновник сослался на опыт цивилизованных стран, где лимиты скорости заметно строже:


— Когда к нам приезжают из цивилизованных стран, китайцы в том числе, они говорят: «Мы не понимаем, вы что, хотите 100 км/ч ездить в городе по дорогам, где есть пешеходные переходы? Так не бывает».


Власти ссылаются на европейский опыт: там наказывают даже за незначительные превышения скорости. Но и дороги — не чета нашим: например, на большинстве федеральных магистралей действуют лимиты 120–130 км/ч
Власти ссылаются на европейский опыт: там наказывают даже за незначительные превышения скорости. Но и дороги — не чета нашим: например, на большинстве федеральных магистралей действуют лимиты 120–130 км/ч



Поддерживает инициативу и юрист Максим Едрышов, предлагая использовать более гибкий подход:


— В целом я за, поскольку погрешности в 20 км/ч в современном мире быть просто не может. Думаю, изначально не нужно было вводить такое послабление, но раз уж оно есть, я бы предложил увеличить скорость на загородных дорогах до 100 км/ч с одновременным снижением скоростного режима в населенных пунктах до 50 км/ч. Но нельзя этого делать быстро — люди должны максимально привыкнуть к изменениям. Хотя наши власти, по-моему, это особо не волнует.


Аргументы противников: будут споры и поборы


Отмену наказания за превышение менее чем на 20 км/ч ввели прежде всего для того, чтобы исключить споры о корректности работы камер фото- и видеофиксации, которые вытеснили с дорог инспекторов со спидганами.


Многие опасаются, что снижение зоны до 10 км/ч и менее приведёт лишь к лавине штрафов водителям, которые по факту не нарушают.


А какова на самом деле погрешность камер? Сложный вопрос: согласно ГОСТ Р 57144–2016, для камер с треккингом транспортных средств устанавливается погрешность на уровне плюс-минус 2 км/ч (или 2% для скоростей выше 100 км/ч), без треккинга — 3 км/ч и 3% соответственно. То есть даже для лимита скорости в 130 км/ч, который действует на ряде платных трасс, погрешность не превышает плюс-минус 4 км/ч. Но есть и нюансы, о которых нам рассказал казанский физик Юрий Горюнов, известный благодаря успешному опыту оспаривания «камерных» штрафов за скорость. Он пояснил следующее:


— Указанный диапазон в плюс-минус 2 км/ч актуален для доверительного интервала 68%, проще говоря, 32% значений могут выходить за его пределы. Для высокой достоверности результата нужно брать минимум пять доверительных интервалов.


Это значит, что при разбросе показаний в 2 км/ч в каждую сторону пять доверительных интервалов как раз и соответствуют диапазону в 20 км/ч (десять в одну сторону и десять в другую).


Юрий также отмечает, что в ряде городов, например, в его родной Казани, лимиты скорости во многих местах снизили на те самые 20 км/ч. А значит, затягивание гаек приведет к необоснованному падению средней скорости движения.

Дорога под Казанью: несмотря на отличное покрытие, стоят знаки ограничения скорости 50 км/ч — формально дорога не сдана. Зона ограничения тянется на десятки километров
Дорога под Казанью: несмотря на отличное покрытие, стоят знаки ограничения скорости 50 км/ч — формально дорога не сдана. Зона ограничения тянется на десятки километров

Многие уверены, что снижение лимитов нужно не ради безопасности, а для пополнения казны.


— Любые изменения в законе — трата бюджетных денег, которые, вероятнее всего, будут компенсировать за счёт штрафов, — считает юрист Николай Попов. — Я против такой схемы. Есть места в городе, где действительно можно двигаться со скоростью больше 60, а есть опасные участки, где и 40 км/ч много. А значит, просто нужно повесить знак ограничения, например, 30 км/ч. Но загвоздка в том, что при таком способе бюджет пополнен не будет.


Эксперт также не согласен, что зона нечувствительности расхолаживает водителей.


— В любом случае при превышении на 1–20 км/ч наступает гражданская ответственность при причинении ущерба, разница лишь в том, что не назначается административный штраф, — объясняет он.

Снижение неявного лимита скорости особенно сильно ударит по тем, кто полжизни проводит на междугородних трассах
Снижение неявного лимита скорости особенно сильно ударит по тем, кто полжизни проводит на междугородних трассах

Близкой позиции придерживается водитель фуры с многолетним стажем Эдуард Белкин:


— Полагаю, водителям вполне можно доверить вопрос о выборе безопасной скорости — мы же себе не враги.


Он отмечает, что при дальних поездках ритм движения сильно ломают необоснованные лимиты скорости.


— Как правило, лимит скорости оправдан, если дорога проходит через населённый пункт. Но часто бывает, что ограничение действует в практически заброшенной деревне, каких много, к примеру, на трассе М-10 Москва — Петербург, — сетует он.


По мнению Эдуарда, ужесточение лимита должно рассматриваться в комплексе с другими мерами:


— У нас в принципе организация движения хреновая, и если дорога идёт через населённые пункты и пешеходные переходы, конечно, приходится снижать скорость. Но это же ненормально, когда федеральная трасса проходит через центр посёлка. Когда будут нормальные четырёхполосные дороги, можно будет установить адекватные лимиты и тогда уже контролировать их соблюдение по всей строгости.


Обнаружили ошибку или хотите предложить тему? Смело пишите на электронную почту редакции «Авто».

Поддерживаете ли вы отмену порога нечувствительности в 20 км/ч при превышении скорости?

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  • Да, абсолютно
  • Только в городах, но не на трассах
  • Поддержал бы, но сначала нужно привести в порядок лимиты скорости
  • Введение лимита (+20 км/ч) было напрасным, но и отменять уже поздно
  • Нет, это резко снизит скорость движения
  • Нет, это увеличит число ошибочных постановлений
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