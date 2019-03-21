Голливуд трещит по швам: репортаж из барака кинематографистов за Каменкой

Барак кинематографистов построили ещё в 1937 году, с тех пор ремонта дом не видел

В конце прошлого года мэрия признала аварийным деревянный дом на улице Добролюбова, 14А и решила расселить жильцов до 2025 года включительно. Ветхий барак построили ещё в 1937 году, больше чем за 80 лет он почернел, весь покосился и сейчас рассыпается на глазах. Когда-то здесь жили легенды отечественного документального кино, сегодня его жители боятся, что крыша скорее рухнет прямо на них, чем они переедут в новые дома. Из киношников здесь остался только один бывший сотрудник уже не существующей Западно-Сибирской киностудии — своими силами он пытается сохранить историю места, где зародилось сибирское кино. Корреспонденты НГС побывали в знаменитой двухэтажке и поговорили с местными жителями об их страхах и надеждах на новое жильё.

Здание Голливуда за Каменкой сейчас заняли магазины и офисы. Меньше 20 лет назад здесь располагалась крупнейшая копировальная фабрика за Уралом Фото: Ольга Бурлакова / НГС

С 30-х годов улицу Добролюбова в шутку называли Голливудом за Каменкой — здесь в доме № 16 располагалась первая студия кинохроники в Новосибирске. Кинематографисты вспоминают, что во время Великой Отечественной войны здесь делали киножурналы и боевые киносборники для Москвы. Там же работала студия «Сибтехфильм», где готовили обучающие фильмы для Красной армии в годы войны. В начале 40-х сюда эвакуировали оборудование Московской копировальной фабрики — фабрика в Новосибирске проработала до «нулевых», но потом её обанкротили. Сегодня здание делят десятки офисов и гарнизонов — здесь есть и «Пятёрочка», и фирменный отдел шоколадной фабрики, и бильярдная «У полковника», где после службы те самые полковники встречаются погонять шары.

По соседству с первой киностудией в 30-х годах построили временное жильё для сотрудников. Понятие «временное» растянулось на 82 года Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Рядом со студией построили дом для работников. Деревянную двухэтажку задумывали как временное жильё, но, как оказалось, нет ничего более постоянного, чем что-то временное. В доме всего 8 квартир в двух подъездах, но многие квартиры делят между собой несколько хозяев. Первый подъезд заметно перекосился, и кажется, что вскоре дом просто разломится посередине.

Местные жители говорят, что дом уже планировали расселить 40 лет назад. Ещё в 1977 году они получали извещения, что совсем скоро барак будет снесён, а им выдадут новое жильё. При советской власти обещания так никто и не сдержал, а в 90-х Западно-Сибирская киностудия отдала дом муниципалитету.

Часть жильцов сейчас живёт у родственников, ведь в браке всё разваливается Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Из документалистов в доме остался только бывший сотрудник Западно-Сибирской киностудии Анатолий Антонов. Маленькую комнатку ему выделили ещё в 1997 году. Из бывших коллег кто-то сам смог продать комнату и съехать из барака, другие просили помощи у известных кинодеятелей. Антонов вскользь говорит, что постеснялся просить. Дома он восстанавливает старые видеокамеры и фотоаппараты, хранит плёнки и документы с закрытой Западно-Сибирской киностудии.

Дом сильно перекосило, двери с трудом открываются и закрываются Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Открыть дверь его квартиры непросто. Дом, как говорят жители, пляшет — дверные косяки постоянно искривляются, жителям приходится подпиливать двери, чтобы они закрывались.

В списках жильцов кроме ФИО писали должности, государственные награды и обязательно указывали национальность Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Поковыряв замок, Антонов всё-таки попадает домой. Когда студию обанкротили и окончательно закрыли, Антонов был последним сотрудником. Он решил сохранить историю новосибирского кино и взял никому не нужные на студии списки жильцов. В своё время в этих комнатках ютились известный оператор Сергей Васильевич Хмелёв, режиссёр Соломон Ушерович Лукацкий и много других известных кинохроников, но на доме даже нет памятной таблички. Полгода назад Антонов сам сделал скромную вывеску, когда устраивал киносеанс во дворе.

«Хмелёв Сергей, это он снимал хронику, где новосибирец-пацанёнок стоит на ящике и точит снаряд в войну. Это очень знаменитые кадры. В том подъезде жил Тирский Игорь. А вот приглашённый оператор Петров жил в Центральной гостинице. Ещё кинооператор Торбеев здесь жил. Он ушёл на фронт и на 5-й день погиб, 22 декабря 1941 года. Тирский писал Михалкову, а мне никто не пишет, хотя сколько я сделал для города и области», — перебирая пожелтевшие от времени документы, произносит Анатолий Антонов.

Плёнки и технику Антонов хранит у себя на свой страх и риск — при пожаре они вспыхнут, словно порох Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Недавно здесь он восстановил камеру времён Великой Отечественной войны, у себя же хранит киноплёнки. Найти работающий экземпляр очень сложно, таких нет даже в Москве. Столичные режиссёры уже просят дать камеру в аренду для съёмок и обещают пригласить Анатолия Антонова в качестве консультанта фильма о войне.

Электропроводка из 30-х не расчитана на то, что в каждой комнате будет по стиральной машине

Старая проводка регулярно искрит, жильцы опасаются, что при коротком замыкании сгорят и они, и все архивы Анатолия Антонова. Теперь они пользуются техникой по очереди — не включают одновременно печки и стиральные машины, чтобы не перегружать электропроводку.

Общая кухня совмещена с душевой Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Кухня и душевая здесь — одна комната: другого места для душевой кабины просто нет. Недавно жители за свой счёт отремонтировали батареи, поэтому комната не промерзает даже в сильные морозы. Люди сетуют, что страшно даже паутину смахнуть — штукатурка летит со стен от малейшего прикосновения.

Весной и осенью из-за талых вод дом отсыревает ещё сильнее — лаги на полу прогнили и превратились в труху Фото: Ольга Бурлакова / НГС

На общей кухне сгнил пол, жители забили его фанерой, а прошлой осенью в одной из стен образовалась сквозная дыра — бездомные кошки стали регулярно наведываться в гости к жильцам. Сперва они не понимали, как в квартире оказались кошки, но потом один из жильцов, Борис, увидел в дырке кошачью морду. Жильцы написали заявку в своё ЖЭУ-9, но, не дождавшись ремонта, запенили дыру сами.



Жители согласны уже переехать в любой район, лишь бы жильё было безопасным Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Зато коммуналку им начисляют по полной, до недавних пор они ещё переплачивали за воду, так как им не давали разрешения поставить счётчики на трубы.

«Единственное — с нас сняли капремонт. Декабрь мы ещё платили, с нового года нет. За мои 10 лет проживания здесь снег откапывали вокруг всего два раза. И то второй раз вчера [18 марта], из-за комиссии — быстренько крышу почистили и тут немного. И то одну половину откопали, а у другой сугробы по самые окна. Крышу они чистили, но, наверное, не каждый год. За услуги, конечно, платим. Причём платим мы по повышенному тарифу. Мы скинулись тремя комнатами, поставили счётчики и стали платить на 1,5 тысячи меньше. С комнаты выходило около 3,5 тысячи в месяц, помимо света. Сейчас в среднем выходит 1800. Счётчики не давали поставить — в комиссии говорили, что трубы гнилые», — рассказывает жительница дома Наталья, вместе с мужем Борисом они ещё недавно отдавали около 4 тысяч за комнату.

За последние годы первый подъезд сильно осел — крыша, дверные и оконные проёмы заметно перекосились Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Наша половина, считай, почти на метр ушла в землю по сравнению с фундаментом, излом идёт посередине. Мы умываемся — на нас куски штукатурки падают. Подкрепили немного сами. Если и рухнет, то сперва у Анатолия. Я там залез в подпол. Сам пол стоит на деревянных чурках — две по углам, одна посередине. Одна из них в углу просто свалена. Я пытался её поднять, но она уже просела, а втором углу тоже упала. Держится только на той, которая посреди комнаты, и за счёт кухни», — рассказывает житель 1-го подъезда Борис.

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Жители говорят, что иногда и жить бояться в доме, и уходить на работу: вдруг дом рухнет, и возвращаться будет некуда. В ноябре прошлого года они всем домом ходили послушать заключение комиссии, где должны были объявить, признают ли дом аварийным или нет. Сосед Антонова Борис был там и говорит, что сперва все растерялись от неожиданности и даже никто не понял, что наконец-то их расселят. Однако сроков никто не назвал. Постановление о расселении до 2025 года нашла на полу подъезда одна из жительниц, тётя Валя. Больше никаких документов жильцы барака кинематографистов не получали.



Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В управляющей компании ЗАО «МКС-Новосибирск» также рассказали, что муниципалитет ещё не утвердил дату сноса дома на Добролюбова.

«Есть заключение от 7 ноября 2018 года. Межведомственная комиссия признала дом непригодным для проживания и подлежащим сносу. Сроков по расселению муниципалитет сам не знает, так как программа формируется. В 2018 году были снесены дома, которые были признаны [аварийными] в 2011–2012 годах. Программы с 2019 года, которая будет рассчитана на 5 лет вперёд, по расселению домов пока ещё нет, она не утверждена мэрией. Процент износа у дома — 78%. Имеются признаки неравномерной усадки фундамента, состояние цокольной части здания оценивается как недопустимое, межэтажные и чердачные перекрытия находятся в ограниченно работоспособном состоянии», — рассказала о состоянии дома начальник производственно-технического отдела УК ЗАО «МКС-Новосибирск» Ольга Бардина.

Корреспондент НГС направила запрос о предполагаемых сроках расселения и сноса дома, но за время подготовки статьи получить оперативно ответ не удалось.



По шаткой лестнице спускаться лучше по одному Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Самый большой страх местных — не дождаться обещанного расселения, ведь дом стал разрушаться стремительнее. Своё жильё в 15 минутах ходьбы от метро «Речной вокзал» они готовы променять даже на отдалённые районы, лишь бы не было страшно засыпать у себя дома.

«Расселили же в прошлом году дома рядом, такие же стояли. Дали новостройки, правда, на Затулинке, Северо-Чемском. Господи, да мы тут согласны хоть на Китай, лишь бы было нормальное», — в сердцах признаётся Наталья.