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Мозг сломать можно: тест по ЕГЭ, который не пройдет взрослый

10 самых сложных вопросов из настоящего ЕГЭ по 7 предметам: проверьте, насколько вы умнее школьников

В российских школах стартует досрочный период сдачи ЕГЭ. В первую очередь его проводят для выпускников прошлых лет, а также для школьников, которые по уважительной причине не могут сдать экзамены в обычные сроки. НГС решил узнать, насколько хорошо бы вы справились с ЕГЭ сегодня: представьте, что у вас забрали телефон, шпаргалки и посадили за стол, окружённый видеокамерами. Попробуйте ответить на 10 самых сложных вопросов из реальных тестов по обязательным и популярным предметам. Сегодня школьникам варианты почти не предлагают — мы немного облегчили задачу, не благодарите.


Начнём с обязательного предмета — русского языка. «В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово».

  • Нажи́вший
  • Óтрочество
  • Взя́лась


Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). «В сокровищнице русского искусства (1) одно из самых почётных мест принадлежит И.И. Шишкину (2) с именем (3) которого (4) связана история отечественного пейзажа второй половины XIX столетия».

  • 1, 2, 4
  • 2
  • 1, 2, 3, 4


Переходим к другому обязательному предмету — математике. Это задача из профильного уровня: «Весной катер идёт против течения реки в 1 ⅔ раза медленнее, чем по течению. Летом течение становится на 1 км/ч медленнее. Поэтому летом катер идёт против течения в 1½ раза медленнее, чем по течению. Найдите скорость течения весной».

  • 5 км/ч
  • 2,5 км/ч
  • 1 км/ч


Ещё задачка: «В первом цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 16 см. Эту жидкость перелили во второй цилиндрический сосуд, диаметр основания которого в два раза больше диаметра основания первого. На какой высоте будет находиться уровень жидкости во втором сосуде? Ответ выразите в сантиметрах».

  • 2
  • 4
  • 32


Обществознание — самый популярный предмет по выбору у выпускников. «Выберите верные суждения о системе российского права».

  • Отрасли материального права, в отличие от отраслей процессуального права, устанавливают порядок применения правовых норм.
  • Правовой институт — совокупность норм, регулирующих определённый сегмент (сторону) однородных общественных отношений.
  • Административное право регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.


«Конституция страны Z провозглашает её демократическим федеративным государством с республиканской формой правления. Какие из приведённых признаков характеризуют форму государственного (территориального) устройства страны Z?»

  • Наличие реальных политических и социальных прав и свобод граждан.
  • Регулярные выборы главы государства и парламента на альтернативной основе.
  • Двухпалатная структура парламента, обеспечивающая представительство регионов.


Вопрос из ЕГЭ по физике, он с картинкой. «Необходимо экспериментально изучить зависимость силы Архимеда, действующей на тело, погружённое в жидкость, от плотности жидкости. Какие две установки следует использовать для проведения такого исследования?»

  • 1 и 5
  • 2 и 4
  • 3 и 5


Попробуйте себя в литературе. «Каким термином обозначается изображение внутреннего состояния персонажа, его душевных движений через внешнее описание («Николай Петрович без всякой видимой причины потопал ногами»)?»

  • Антитеза
  • Психологизм
  • Символизм


Перенесёмся на ЕГЭ по истории. Его, к слову, всё хотят сделать ещё одним обязательным к сдаче. Укажите название торгового пути, обозначенного на схеме цифрой «3».

  • Волжский торговый путь
  • Шёлковый путь
  • Путь «Из варяг в греки»


Информатика — страшная вещь. И вот почему: «Автоматическая камера производит растровые изображения размером 200×256 пикселей. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Объём файла с изображением не может превышать 65 Кбайт без учёта размера заголовка файла. Какое максимальное количество цветов можно использовать в палитре?».

  • 51200
  • 256
  • 1024



Мозг сломать можно: тест по ЕГЭ, который не пройдет взрослый

Правильные ответы: 5/10

Пора готовиться к пересдаче.

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Мозг сломать можно: тест по ЕГЭ, который не пройдет взрослый

Правильные ответы: 5/10

С такими баллами только в ПТУ.

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Мозг сломать можно: тест по ЕГЭ, который не пройдет взрослый

Правильные ответы: 5/10

Окей, Гугл, куда пойти учиться в Новосибирске.

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Мозг сломать можно: тест по ЕГЭ, который не пройдет взрослый

Правильные ответы: 5/10

Я стобалльник, куда идти за медалью?

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