«Из пацана вырос в человека, который разбирался в бизнесе»: кем был погибший миллионер Корнаков

Он создал крупнейший агрохолдинг, был вице-губернатором — а закончил торговлей БАДами и долгами

Погибшему бизнесмену было 46 лет





Вечером воскресенья, 17 марта, стало известно о гибели известного в Новосибирске бизнесмена Алексея Корнакова — его тело обнаружили возле дома на улице Коммунистической. Как сообщили в СК, мужчина выпал с девятого этажа. Как Алексей Корнаков стал одним из самых молодых миллионеров Новосибирска и на чём строил свой бизнес, выяснила корреспондент НГС.НОВОСТИ.







Алексей Корнаков был известным в Новосибирске бизнесменом: в первую очередь в связи с агрокомплексом «Емельяновский», который он создал в начале «нулевых», и последним его проектом — компанией «#Расцветай».







В числе проектов Алексея Корнакова — инвестиционная компания Very Good Service Group (VGS Group), «реализующая полезные для людей проекты в сфере услуг в области малого бизнеса». Сайт компании не богат информацией о реализуемых проектах, зато здесь в одной диаграмме описан весь путь бизнесмена, от рождения до холдинга «#Расцветай». Указаны даже его увлечения, проиллюстрированные фотографиями: хоккей, бизнес, духовное саморазвитие, «рифмообразование», пианино, бокс.







В одной диаграмме описан весь путь бизнесмена от рождения до создания холдинга «#Расцветай»





Согласно диаграмме, участие в создании Хилокского рынка в 1995 году было первым бизнесом Корнакова. Потом — сервисная компания по биотуалетам, а в 2001 году — уже собственно агрохолдинг, который сперва стал крупнейшим производителем сельхозпродукции в регионе, а затем был продан владельцам сети «Холидей».







— В конце 90-х у нас был бизнес, мы занимались перевозками пассажирскими в страны Средней Азии, Алексей как представитель администрации Хилокского рынка помогал нам выстраивать отношения с партнёрами, — рассказал корреспонденту НГС владелец федеральной сети парикмахерских «ЦирюльникЪ» и «Сибирской Архивной Службы» Павел Симаков.





— Я его знал давно, он ещё пацаном был, — добавил депутат Заксобрания Алексей Александров. — Часто видел его, на моих глазах он из, можно сказать, пацана [вырос] в человека, который начал разбираться в бизнесе,





в торговых поставках плодово-овощных: они тоже непростые, в них надо уметь ориентироваться, — это самый высокорискованный бизнес, по идее. Сперва он начал с торгового центра «Хилокский»: выбирать продукцию, где-то торговать, свои точки были, потом уже непосредственно прямые поставки были. Когда он, видимо, понял смысл, на чём можно заработать, чего не хватает, то [подумал:] зачем везти, если можно выращивать. К «Емельяновскому» он уже чётко подошёл.





В середине «нулевых» успех «Емельяновского» привёл Корнакова к должности заместителя вице-губернатора по агрокомплексу. В 2004 году Виктор Толоконский, занимавший на тот момент должность главы Новосибирской области, говорил «Вечернему Новосибирску» о Корнакове как об одном из «талантливых людей из бизнеса».







В середине «нулевых» Алексей Корнаков занимал должность заместителя вице-губернатора, а Виктор Толоконский отзывался о нём как о «талантливом человеке из бизнеса»





«Ему нет ещё и тридцати, но я попросил его заняться двумя очень важными направлениями работы, и прежде всего созданием государственной рыночной инфраструктуры, которая упорядочит земельные отношения в агропромышленном комплексе», — цитировало издание губернатора.







После должности зама вице-губернатора Корнаков в 2006 году возглавил новую региональную структуру — Агентство инвестиционного развития. Через 8 лет создал VGS Group, ещё через год — «#Расцветай», который в 2018 году стал холдингом.







Впрочем, хотя поисковики ещё находят упоминания об Алексее Корнакове на странице холдинга, сама страница уже удалена, а в сохранённых копиях в истории создания компании он не фигурирует.







Холдинг занимается продажей «продуктов для здоровья», которые «работают, чтобы справиться с последствиями стрессов и плохой экологии, вредных привычек и нехватки сна», указано на сайте компании. В каталоге — косметический лосьон, «концентрат молодости», термальная вода, БАДы и книга самого Корнакова. В соцсетях продукцию холдинга хвалят звёзды: Ксения Собчак, Ксения Бородина, Рената Литвинова, Валерия и другие.







Алексей Корнаков был человеком творческим: играл на пианино и рояле, писал стихи и даже выпустил книгу





По данным «Контур.Фокус», с холдингом связаны как минимум три компании: «Блоссом», «Блоссомсиб» и собственно «#Расцветай». Корнакову в каждой из них принадлежало по 51%, соучредителями были Игорь Сосунов, Сергей Машнин и Сергей Красильников. Связаться с партнёрами бизнесмена корреспонденту НГС не удалось. Отчёты финансового состояния компаний за 2017 год указывают, что они могли переживать кризис: в «Блоссоме», которая занималась непосредственно продажами, выручка за 2017 год упала на 48%, в «Блоссомсиб» — на 8%.







При этом в конце прошлого года предприниматель громко отметил своё 46-летие: закрытый банкет на сцене НОВАТа с концертом Леонида Агутина тогда немало взволновал Новосибирск.







Новосибирские СМИ одной из возможных версий происшествия называют потенциальное банкротство бизнесмена. Между тем в картотеке арбитражных дел нет ни одной записи, связанной с исками к любой из компаний холдинга.







Новосибирские предприниматели вспоминают Алексея Корнакова как «позитивного, светлого человека».







— Он никогда не сдавался, всегда держал своё слово, с такими приятно работать: если сказал — сделал, — вспоминает Алексей Александров. — Он приятно радовал подходом: не просто купи-продай, а творческий.







По словам Павла Симакова, Корнаков участвовал и в гуманитарных миссиях:





когда в Хакасии бушевали пожары, «Емельяновский» «по-тихому», без информационного шума, отгрузил пострадавшим 10 тонн семенного картофеля, который затем развезли по деревням.







При этом оба собеседника НГС допустили, что гибель бизнесмена может быть связана с финансовыми трудностями, и предположения формулируют одинаково: «Не выдержал».





Как сообщила на своей странице в Facebook супруга бизнесмена Елена Корнакова, прощание с Алексеем назначено завтра, с 12:30 до 14:00, в посёлке Восход. У бизнесмена остались двое детей.

