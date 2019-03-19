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38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит

Можно ли жить со старой машиной: как она ржавеет, сколько расходует и сколько стоят запчасти

Недавно в обществе поднимался разговор о том, почему бы россиянам не поездить на 30-летних машинах. Секретарь общественной палаты РФ Валерий Фадеев отмечал, что «общество потребления» должно исчезнуть, а езда на 20–30-летних авто — стать модной. Портал НГС.АВТО решил найти владельцев старых автомобилей и узнал у них, как они содержат такие машины и в чем видят радость от владения. Сегодня в нашем материале сразу два героя — Юрий на леворульной Subaru Leone 1981 года выпуска и Игорь на такой же модели 1984 года выпуска, только с правым рулем. 


38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит


Сразу отметим, что оба автомобиля владельцы используют не по выходным, а для обычной повседневной жизни. Юрий ездит на своей 38-летней Subaru Leone на работу, перевозит грузы, иногда участвует во внедорожных вылазках. Этот автомобиль он купил за 35 тысяч рублей в исправном состоянии, заранее зная, что именно Subaru Leone 2-го поколения (1979–1984 годы) является простым и надежным аппаратом. 



38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит


Юрия привлекли механическая коробка, подключаемый полный привод, понижающая передача и полный набор блокировок — в машине жестко блокируется межосевой дифференциал, а межколесные дифференциалы являются самоблокирующимися.



38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит


Чтобы расширить внедорожные возможности, владелец увеличил клиренс и установил большие колеса. Сейчас этот легковой хетчбэк имеет 34 сантиметра дорожного просвета в нижней точке под передним редуктором и 45 сантиметров — под порогами. 



38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит


Двигатель здесь оппозитный, объемом 1,8 литра. «Очень надежные моторы, не имеют ремня ГРМ — шестеренка стоит. Я даже не представляю, сколько они отхаживают. У меня 120 лошадиных сил, два карбюратора. Сзади стоит не мост, а редуктор с приводами, подвеска полностью независимая. Перед — «Макферсон», зад — торсионная подвеска», — рассказывает Юрий. 



38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит


В год автомобиль проезжает 20–22 тысячи километров. Серьезных поломок, по словам владельца, в машине не возникало. Недавно сломался замок зажигания, но не оригинальный, а тайваньский дубликат. В моторе нужно следить за датчиком давления масла — он может подтекать. Коррозия местами присутствует, но главное — следить за тем, чтобы не начали гнить пороги, двери, крылья, нужно обрабатывать их, красить раз в год. 



38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит


Subaru до сих пор выпускает запчасти для своих старых авто, поэтому в случае поломки необходимую деталь можно заказать. Оригинальный комплект колодок оценивается в 6,5 тысячи рублей, но дубликаты дешевле — 1000–1500 рублей. Воздушный фильтр стоит 400–500 рублей, масляный фильтр — 300–350 рублей, задние амортизаторы — 1200 рублей. 



38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит


«С этими большими колесами расход топлива получается 12 литров. По трассе будет 11 жрать. А 12 литров — это я в Бердск езжу, мне 40 километров до работы. Был бы город — я думаю, 15 литров», — отмечает владелец.



38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит


Салон Subaru сохранился в удовлетворительном состоянии. Здесь интересная передняя панель — даже мягкая, интересные подрулевые переключатели. Велюровые сиденья еще живы. 



38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит


По шоссе Юрий ездит на переднем приводе. Когда дороги кончаются, он подключает заднюю ось — тяга жестко делится 50/50. 



38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит


С огромным клиренсом, малым весом и межколесными самоблоками это авто действительно проходимее обычных джипов. По дороге с ямами полуметровой глубины машина может мчаться со скоростью 60 км/ч, не рассыпаясь при этом. 



38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит


У Игоря модель Subaru Leone в кузове седан с правым рулем. Тоже механика, полный привод, но межколесных самоблоков нет. Клиренс увеличен, но не так капитально. Мотор послабее — 80 л.с. 



38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит


Зато салон побогаче — есть кондиционер, ионизатор воздуха. Приборка содержит в себе кучу шкал, сигнализирует об открытых дверях. Сиденья комбинированые — ткань и кожзам. 



38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит


Владелец не просто ежедневно ездит на машине по своим делам, но и совершает многотысячные автопробеги. «В позапропрошлом году автомобиль был в Грузии, Армении, Азербайджане. В этом году — Кольский полуостров. В одну машину, без сопровождения. А что страшного? Он не ломается, гораздо более надежный, чем "Крузак". Тут меньше деталей, которые могут сломаться», — говорит Игорь. 



38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит


Зимой двигатель Subaru Leone заводится без автопрогревов, просто с ключа до –38 градусов. На трассе машина расходует, по словам владельца, 8 литров бензина, в городе — 11–12 литров. 



38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит


Конечно, по сравнению с джипами грузоподъемность Leone маловата, в путешествиях багажник забит. Один раз из-за перегруза в подвеске лопнул торсион, пришлось менять деталь. В остальном — стандартная замена масла, фильтров, колодок. 



38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит


Автомобиль Игоря более мягок, чем у Юрия, здесь сохранены стандартные настройки подвески. Он может поглощать крупные ямы, сохраняя приемлемый комфорт для людей в салоне. При этом высокий клиренс и жестко подключаемый задний редуктор позволяют легковушке преодолевать практически все городские преграды. 



38-летняя «японка»: новосибирец ездит на древней «Субару» — он рассказал, сколько на неё тратит


Оба владельца пока довольны своими машинами и даже не видят предела, за которым начнутся капитальные поломки. Поэтому и продавать автомобили не собираются. На вторичном рынке даже по всей России таких машин буквально единицы, и за некоторые хорошо сохранившиеся экземпляры просят до 200 тысяч рублей.


Внимание! Если у вас есть старый автомобиль, которому 30 лет и более, напишите в редакцию НГС.АВТО на auto-news@office.ngs.ru и поделитесь своим опытом эксплуатации. 

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