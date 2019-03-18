«Хочется убивать шутников»: журналист поставила эксперимент и решила поститься 48 дней

Она рассказала в авторской колонке, как справиться с голодом и не охотиться на ночной холодильник

В первые дни поста хочется жевать в режиме нон-стоп





Рассказ о начавшемся посте можно начать с минуты скорби о недоеденных колбасах и неразмороженных котлетах. Но с самого начала давать поводы для скепсиса было бы слишком просто. В своей авторской колонке корреспондент V1.RU Виктория Рындина поделилась собственным опытом, как победить себя в борьбе с голодом, перестать слышать голоса запрещенных продуктов и случайно не откусить у прохожего кусок сочной шаурмы.





Уже не первый год я смело (но не без жалости) переворачиваю свое меню с ног на голову. Именно потому в последнее сытное воскресенье я устроила себе гастрономический «девичник» и на прощание встала в очередь за шаурмой. Тем же вечером семья с почестями проводила в последний путь всё, что остается за рамками «не»: неполезного и непостного. Понимаете же, как попрощалась? Досыта. К счастью, дома постятся все, и уже на следующий день мне не пришлось искушаться от одного вида чужой тарелки.







Весь понедельник желудок экстренно соображал: будет ли продолжение банкета, или ему пора переходить на режим энергосбережения. Смиряться со своим бедственным положением он, к слову, упорно не хотел: требовал уж если не калорийного обеда, то чего-то большого и похожего на настоящую еду. Кстати, будьте готовы: в первые дни поста вас будет терзать не только собственный организм. Каждый, кто волею случая узнает о вашем новом статусе, трижды переспросит, ухмыльнется и напоследок предложит чего-то из списка запрещенки. Хочется надкусить... всё, что они предлагают и таких шутников. Или просто сразу убить. Чтобы не мучили излишними соблазнами. Но... Пост. Нельзя.







Будьте уверены, что добрая половина знакомых начнет предлагать вам запрещёнку





С мыслями о еде я просыпалась и засыпала еще пару дней. Все сладкие, соленые и кислые обманки, которые появлялись на столе вместо привычных блюд, казались неплохой «развлекухой». Вкусной, сытной, но улетающей в неведомую трубу. Смириться с мыслью о том, что в ближайшие полтора месяца овощные рагу и настоящий заморский деликатес (речь, конечно, о баклажанной икре) станут самыми желанными блюдами, пока непросто. Но это лишь в первые дни.







А теперь о скромных итогах недели. Похудела на килограмм. Не разучилась ходить, бегать, смеяться и думать о чем-то, кроме еды. Ни разу не охотилась на ночной холодильник.





К пятнице нажала на тормоз и перестала жевать любые угощения в режиме нон-стопа. Собрала неплохое меню: чувство голода, как состояние аффекта, заставило пофантазировать и сварить кашу из топора, пожарить зразы из картошки и запечь пирог из воды, муки и горстки дрожжей. Признаюсь, что Тосю Кислицину из «Девчат» с ее «картошкой жареной, отварной, пюре, картофелем фри и картофелем пай» я пока не переплюнула. Но парой-тройкой рецептов, от которых даже заядлых мясоедов будут отрывать только за уши, поделиться уже смогу.







Через неделю такое такой набор продуктов покажется самым желанным





Вуаля... Всего несколько дней, и я уже спокойно хожу по магазинам: ни колбасы, ни сыры не поют божественным голосом сирен и не запрыгивают в корзину. Кстати, на полках уже лежат маленькие радости для постящихся — печенья без всего того, из чего в сытные дни пекут печенья. Богатый выбор сладостей, которые перестанут издеваться над талией. И, наконец, странный набор из постного майонеза, постного шоколада и даже постного масла. Отказаться от всего, но не удержаться от бутерброда с толстым слоем маслица? Сумасшествие.





Эта история покажется слишком идеальной для тех, кто затыкает уши при одном упоминании о постном меню. В минуты голода я, признаться, не поверю в нее и сама.







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На прошлой неделе в ресторанах Новосибирска появилось постное меню: Стас Соколов изучил его и обнаружил в некоторых заведениях постный том-ям и даже чебуреки.