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«Хочется убивать шутников»: журналист поставила эксперимент и решила поститься 48 дней

Она рассказала в авторской колонке, как справиться с голодом и не охотиться на ночной холодильник

В первые дни поста хочется жевать в режиме нон-стоп 
В первые дни поста хочется жевать в режиме нон-стоп 


Рассказ о начавшемся посте можно начать с минуты скорби о недоеденных колбасах и неразмороженных котлетах. Но с самого начала давать поводы для скепсиса было бы слишком просто. В своей авторской колонке корреспондент V1.RU Виктория Рындина поделилась собственным опытом, как победить себя в борьбе с голодом, перестать слышать голоса запрещенных продуктов и случайно не откусить у прохожего кусок сочной шаурмы. 


Уже не первый год я смело (но не без жалости) переворачиваю свое меню с ног на голову. Именно потому в последнее сытное воскресенье я устроила себе гастрономический «девичник» и на прощание встала в очередь за шаурмой. Тем же вечером семья с почестями проводила в последний путь всё, что остается за рамками «не»: неполезного и непостного. Понимаете же, как попрощалась? Досыта. К счастью, дома постятся все, и уже на следующий день мне не пришлось искушаться от одного вида чужой тарелки. 


Весь понедельник желудок экстренно соображал: будет ли продолжение банкета, или ему пора переходить на режим энергосбережения. Смиряться со своим бедственным положением он, к слову, упорно не хотел: требовал уж если не калорийного обеда, то чего-то большого и похожего на настоящую еду. Кстати, будьте готовы: в первые дни поста вас будет терзать не только собственный организм. Каждый, кто волею случая узнает о вашем новом статусе, трижды переспросит, ухмыльнется и напоследок предложит чего-то из списка запрещенки. Хочется надкусить... всё, что они предлагают и таких шутников. Или просто сразу убить. Чтобы не мучили излишними соблазнами. Но... Пост. Нельзя.  


Будьте уверены, что добрая половина знакомых начнет предлагать вам запрещёнку
Будьте уверены, что добрая половина знакомых начнет предлагать вам запрещёнку


С мыслями о еде я просыпалась и засыпала еще пару дней. Все сладкие, соленые и кислые обманки, которые появлялись на столе вместо привычных блюд, казались неплохой «развлекухой». Вкусной, сытной, но улетающей в неведомую трубу. Смириться с мыслью о том, что в ближайшие полтора месяца овощные рагу и настоящий заморский деликатес (речь, конечно, о баклажанной икре) станут самыми желанными блюдами, пока непросто. Но это лишь в первые дни.


А теперь о скромных итогах недели. Похудела на килограмм. Не разучилась ходить, бегать, смеяться и думать о чем-то, кроме еды. Ни разу не охотилась на ночной холодильник. 


К пятнице нажала на тормоз и перестала жевать любые угощения в режиме нон-стопа. Собрала неплохое меню: чувство голода, как состояние аффекта, заставило пофантазировать и сварить кашу из топора, пожарить зразы из картошки и запечь пирог из воды, муки и горстки дрожжей. Признаюсь, что Тосю Кислицину из «Девчат» с ее «картошкой жареной, отварной, пюре, картофелем фри и картофелем пай» я пока не переплюнула. Но парой-тройкой рецептов, от которых даже заядлых мясоедов будут отрывать только за уши, поделиться уже смогу.


Через неделю такое такой набор продуктов покажется самым желанным
Через неделю такое такой набор продуктов покажется самым желанным


Вуаля... Всего несколько дней, и я уже спокойно хожу по магазинам: ни колбасы, ни сыры не поют божественным голосом сирен и не запрыгивают в корзину. Кстати, на полках уже лежат маленькие радости для постящихся — печенья без всего того, из чего в сытные дни пекут печенья. Богатый выбор сладостей, которые перестанут издеваться над талией. И, наконец, странный набор из постного майонеза, постного шоколада и даже постного масла. Отказаться от всего, но не удержаться от бутерброда с толстым слоем маслица? Сумасшествие.


Эта история покажется слишком идеальной для тех, кто затыкает уши при одном упоминании о постном меню. В минуты голода я, признаться, не поверю в нее и сама.


Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. 


На прошлой неделе в ресторанах Новосибирска появилось постное меню: Стас Соколов изучил его и обнаружил в некоторых заведениях постный том-ям и даже чебуреки.

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