С калашом наперевес: чиновники создали Центр, который учит школьников любить Родину

Когда спрашиваешь экспертов о патриотическом воспитании, первое, о чём они вспоминают, — «Пост № 1 », существовавший и до специальных воспитательных центров

Крым от Сибири далеко, но 5-летие его присоединения к России в Новосибирске будут праздновать 4 дня подряд — с песнями и плясками, как и полагается. Один из организаторов фестиваля — ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов», образованный всего полтора года назад министерством региональной политики области. Корреспондент НГС узнала, для чего он создан, чем занимается и почему патриотизм сегодня стал обязательным элементом воспитания детей.

Воспитывать патриотизм в новосибирской молодёжи решили еще 10 лет назад. Началось всё с создания совета по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания при Викторе Толоконском, занимавшем на тот момент должность губернатора области. 6 лет спустя, в июне 2015 года, новый губернатор Владимир Городецкий подписал закон о патриотическом воспитании.



Формально патриотическое воспитание — это деятельность, которая формирует «высокое патриотическое сознание», «верность Отечеству» и готовность к его защите. Для этого, предполагали авторы закона, нужно активизировать патриотические клубы и повышать профессионализм «воспитателей», обеспечить информационную поддержку деятельности клубов, организовывать и проводить «Вахты памяти», общаться с ветеранами и сотрудничать с музеями.

Про религию в законе ничего не сказано, но в прошлом году Новосибирская епархия РПЦ заключила с Центром соглашение о сотрудничестве. Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон тогда даже назвал событие историческим, указано на сайте митрополии.

С 2015 года регион выделяет «на патриотизм» деньги — без малого 10 миллионов рублей в год. Всего по госпрограмме до 2020 года включительно из бюджета Новосибирской области потратят почти 66,5 миллиона рублей.

Исходя из не слишком щедрого финансирования, контракты Центр заключает относительно скромные. Самой дорогой в прошлом году оказалась организация торжественного собрания и праздничного концерта в честь 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана — на неё потратили почти 1,3 миллиона рублей.



Питание участников «Вахты памяти», которая прописана в законе отдельной строкой, в этом году обойдётся в 1,1 миллиона рублей. На эту сумму индивидуальный предприниматель Андрей Квасов с 20 марта и до конца года должен будет кормить участников «Поста № 1 » завтраком (минимум каша с маслом или макароны с маслом, чай с сахаром и хлеб) и обедом (минимум суп, гарнир, рыба или мясо, чай с сахаром и хлеб).

Патриотическое воспитание в России внешне больше всего похоже на воспитание будущих солдат, и самые чувствительные опасаются, что детей с раннего возраста готовят к войне, а не Родину любить Фото: Александр Ощепков / НГС

Впрочем, на официальном сайте Центра таких проектов, как «Вахта памяти» или концерты, нет. Зато значатся «#РоссияЗащищает», который приурочен ко Дню защитника Отечества и представляет собой квест с заданиями для команд, «История одной награды» (от орденов Героя до переходящего Красного знамени) и «Солдатские письма». Кроме того, есть пара викторин, которые можно пройти прямо на сайте.

Ещё два проекта Центр реализовал в прошлом году. Летом прошёл областной фестиваль «Полигон твоих возможностей»: с турслётом, спартакиадой, соревнованиями по авто-, мото- и велоспорту, сенофестом (в задачах мероприятия указано «возрождение народных традиций»), гастрономическими фестивалями, экологическими акциями и творческими фестивалями.



Осенью прошёл форум «Эстафета поколений» — научно-практическая конференция по двум основным направлениям, «Наставничество» и «Историко-просветительская деятельность»: первое, кажется, больше для взрослых, с лекциями и дискуссиями, а второе — для детей, с мастер-классами от кузнеца например. Завершился форум сообщением на странице проекта с просьбой к участникам выбирать из футболок с оригинальным принтом чёрные или белые.

Сколько человек приняло участие в мероприятиях, неизвестно: каких-либо отчётов на сайте организации нет, хотя эффективность её работы по закону оценивают в основном по этому параметру. Публикаций в СМИ о прошедших проектах поисковики не находят. В группе Центра в самой молодёжной соцсети «ВКонтакте» чуть больше тысячи участников, но какой-либо активности почти нет.

Уточнить этот вопрос у руководителя Центра Аллы Данилевской тоже не удалось: уже назначенную встречу она отменила, сославшись на загруженность, ответить на письменный запрос к моменту выхода материала в Центре не успели. В минрегионполитики, которому напрямую подчиняется «Центр патриотического воспитания», пообещали ответить на запрос НГС.НОВОСТИ в понедельник. Замминистра и начальник управления общественно-политических связей ведомства Светлана Шибаева не смогла поговорить с корреспондентом НГС.



По мнению политолога, идеологическая составляющая патриотического воспитания довольно быстро выветрится, стоит только подросшим детям столкнуться со взрослой жизнью Фото: Александр Ощепков / НГС

Член комитета Заксобрания по культуре, спорту, образованию и молодёжной политике Оксана Марченко, хотя «патриоты» перед ним и не отчитываются, оценила их деятельность высоко.

— Конечно, учреждение востребовано и выполняет своё назначение — то, что заложено в этот потенциал и функционал. Даже если «Пост № 1» взять — насколько это актуально, важно, патриотично и насколько нашу молодёжь воспитывает и приобщает к нашей истории, — заметила депутат. — Мы плотно с ними работаем в плане патриотики, по ветеранам, по наставничеству, — это дело хорошее.

Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов тоже счёл патриотическое воспитание в принципе полезным — в основном потому, что это так или иначе по большей части спортивная активность.

— Что касается идеологической составляющей… Пока они дети, они каким-то образом ориентируются на своих воспитателей. Когда они станут взрослыми, окунутся во взрослую жизнь со всеми её превратностями, не факт, что те идеи, которые они усваивают в своих военно-патриотических организациях, они пронесут через всю жизнь. Человеку свойственно меняться, причём неоднократно на протяжении всей жизни, — считает Козлов.



Нынешние патриотические клубы, по сути, повторяют те, что были в Советском Союзе — с «Зарницами». При этом упор всегда делался на военную составляющую, а патриотизм связан с идеей защиты родины от внешних врагов: и тогда игры были именно военно-патриотические, и сейчас одним из первых заключённых новосибирским «Центром патриотического воспитания» госконтрактов стала поставка макетов автомата Калашникова.

Всерьёз патриотическим воспитанием как линией власти, по оценке Сергея Козлова, занялись после «оранжевой революции» в 2004 году — тогда появились движения «Наши» и «Молодая гвардия», курируемые Владиславом Сурковым.

— Сейчас мы имеем второе издание подобных организаций и активизация как раз связана с увеличением протестных настроений и новой политической реальностью, как это принято называть, — уточняет политолог. — На самом деле важными событиями, знаковыми, которые произошли в течение последних года-полутора, стало появление молодёжи школьного и студенческого возраста среди активных протестующих — речь идёт прежде всего о тех акциях, которые устраивает [Алексей] Навальный. Поэтому, опять же, в государственную повестку дня встаёт вопрос о необходимости перетягивания наиболее активной части молодёжи из протестной активности в активность политического содержания.

