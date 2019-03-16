Блудный Крым: как живет полуостров спустя пять лет после присоединения к России

За пять лет эйфория от возвращения в Россию у местных жителей не прошла





Референдум о присоединении Крыма прошел пять лет назад, и с тех пор разговоры о том, что полуостров наш, не утихают по всем фронтам. Крым не уходит из новостной повестки: построены или вот-вот построятся федеральные инфраструктурные объекты (Керченский мост, аэропорт Симферополь, трасса «Таврида»). Крупные мероприятия, типа молодежного форума «Таврида» или Всероссийской школы туризма, тоже переехали на полуостров.







Пять лет — это хороший срок, чтобы понять, что изменилось после объединения. Этот вопрос мы задали местным жителям и тем, кто приезжает в отпуск. И узнали, что первые радуются, а вторые — боятся.







Что изменилось для местных?







Светлана Анатольевна живет в Евпатории больше 20 лет. Она работает в школе учителем русского языка и литературы. Рассказывает, что в последние «украинские» годы работы совсем не было, а сейчас школам не хватает учителей.







— Кто-то до сих пор говорит, что за нас все решили, а я помню, как мы на референдум бежали. Мы каждый день радуемся, что снова в России. А как не радоваться? Детские садики открываются, в больницах — новое оборудование, в Евпатории дома строятся — не коробки, как раньше, а настоящие ЖК с новыми лифтами и яркими детскими площадками. Все меняется, чувствуется, что дотации приходят постоянно. В школах уже не хватает учителей: во-первых, учеников стало больше — многие приезжают в Крым на ПМЖ. Во-вторых, прибавилось количество учебных часов по русскому как государственному языку. ОГЭ, ЕГЭ мы тоже сдаем, это тоже добавляет время на подготовку.







Жизнь в Крыму — это комфортный климат, но некомфортные цены — уверяют те, кто туда только переехал





Зарплата крымчанам была одним из пунктов концепции по развитию полуострова в 2014 — 2020 годы: федеральный центр должен вложить 1 триллион рублей, большую часть средств — свыше 482 миллиардов рублей — казна выделила в первые три года. Тогда вместе с зарплатами выросли и пенсии. Пенсионер из Мисхора Анатолий Кучеренко признается: при новой власти он получает в три раза больше — 20 тысяч рублей.







— Если некоторые говорят, что стало хуже, — нет, они просто не знают, как через дорогу. Нам повезло: строят дороги, реанимировали военные аэродромы, у меня пенсия выросла в три раза — сейчас получаю 20 тысяч рублей. Так и напишите: мы круглосуточно счастливы, — делится Анатолий Кучеренко. — Всем, кто жалуется, я говорю: вы в окно посмотрите. Вот, например, такси частные шесть лет назад какие были? «Жигули». А сейчас «Тойоты» и «Хёндаи». Все пересели на иномарки и меняют их раз в два года.





Чего они не замечают?







Эйфорию местных, как миф, легко развенчивают те, кто перебрался в Крым на время или еще не успел пустить корни. Пара из Екатеринбурга — Антон и Анастасия Ким — приехала на полуостров, чтобы строить аэропорт. Им бросилась в глаза медлительность местных, но с годами, рассказывают путешественники, до аборигенов дошло, что в России нормально зарабатывает тот, кто умеет двигаться.







— Крымчане начали понимать, что либо они начнут работать, либо останутся без хлеба. Это видно на примере доставщика воды. Мы начинали с того, что нам приходилось его уговаривать и доплачивать, чтобы он поднял бутылку на седьмой этаж к квартире и поставил её у двери, а деньги мы оставляли ему где-то под ковриком… А к концу второго года он уже сам звонил, предлагал привезти и поднять эту бутылку в любое время, в выходные и так далее. То есть человек понял, что заработать может действительно хорошо. Такие подвижки есть, но это, скорее, пока исключения. Открывается очень много ресторанов и кафе на неплохом уровне. Я убежден, что через 4 — 5 — 6 лет мы увидим абсолютно преобразившийся Крым, в который люди будут рваться.







Семья Ким прожила в Крыму два года, пока строила аэропорт





Марина и ее супруг год назад переехали в Севастополь. Он работает в строительстве, она — в СМИ. Первое, с чем пришлось смириться, это цены на жилье: аренда двухкомнатной квартиры с не самым свежим ремонтом выходит в 25 тысяч рублей плюс коммунальные услуги. А чтобы купить однокомнатную квартиру площадью 30 квадратов, нужно не меньше трех миллионов рублей.







— Жилье дорогое, брать в долёвку опасно: часто застройщики или задерживают стройку, или не сдают ее вовсе, поэтому в Крыму много проблем с законным оформлением земли. Привыкли, как раньше: на фундаменте для трёхэтажки строить девятиэтажные дома, но сейчас такие строения заставляют сносить. Даже если новостройки, — делится журналистка. — Москвичи скупают земли и готовое жилье, найти участок поближе к центру или морю — нереально, или же он стоит огромных денег.







Кое-что новоиспеченным севастопольцам победить удалось:







— В школах обязательно от 200 до 1000 рублей в месяц нужно сдать на ребёнка. Я отказалась платить, в итоге сами же родители меня «раскритиковали». Но мы держимся, всё необходимое — воду в бутылочке и влажные салфетки — ребёнок приносит сам, — рассказывает героиня.







Вместе с российской властью на полуостров пришла цивилизация общепита: один за другим в Крыму открываются рестораны и кафе. Сетевым заведениям здесь не место — из-за санкций Запада бизнес по франшизе не сделаешь, зато смекалистые русские придумывают свои аналоги известным брендам. Например, на каждом углу в Севастополе можно найти Starducks.











В отличие от рестораторов, владельцы второго по уровню навара бизнеса — гостиничного — выкручиваться, кажется, не спешат: до сих пор лидируют коттеджные домики на три и более комнат с ремонтом «от бабушки». В сезон за комнату с общими удобствами на этаже в Любимовске (под Севастополем) можно заплатить 1000 рублей за сутки, ночь в коттедже в Коктебеле обойдется минимум в 1400 рублей — и это самые дешевые варианты. Ценник на условия получше стартует от 3500 рублей/сутки.







Большинство туристов — соотечественники, которым выезд за границу заказан по разным причинам





Есть, конечно, и современные комплексы. Например, Mriya Resort в Ялте, получивший в 2018 году статус лучшего в мире оздоровительного курорта. Ценник на номера летом здесь стартуют от 12 тысяч рублей за ночь. Конечно, в эту сумму включены и огромная кровать, и сказочный вид на пляж, и даже завтрак, но позволить такой отдых себе могут далеко не все туристы. Особенно если помнить, что львиная доля курортников — это полицейские, сотрудники государственных предприятий и спецслужб, которым выезд на заграничные курорты либо упирается в менталитет, либо запрещен.











Многие, кто еще не успел отвыкнуть от цивилизации, мечтают переехать в Краснодарский край, где все в порядке с магазинами, связью и банками. Крым, признается Марина, ее ожиданий не оправдал, но она дает ему новый шанс, когда видит куст цветущих роз среди зимы, подснежники в начале февраля и красоту гор и моря вокруг.







Элемент video не поддерживается вашим браузером. Трасса «Таврида» — гордость российских властей с российским же колоритом.





О чем жалеют туристы?







Путешественница Вера Морозова была в Крыму трижды: в 2003, 2010 и 2016 годах. Она признается, что ценники из памяти стерлись, а вот отношение местных к отпускникам не забыть.







— Местное население довольно откровенно относится к приезжим как к источнику дохода на ножках. По крайней мере в туристических местах. Сервис и инфраструктура в экономсегменте, мягко скажем, не высоки (в 2016-м никто не стремился особенно вкладывать деньги, потому что назавтра могли открыть Турцию — а в этот момент как раз чартеры в Турцию были под запретом — и больше такого наплыва гостей не будет). Так что старались стричь с того, что есть, — вспоминает туристка.





В Крыму очаровывает природа и... местные продукты





— Почему-то запомнилось, что из магазинов исчезли кое-какие украинские продукты, которые меня очаровали во время первых поездок — например, что-то вроде минералки с добавлением яблочного сока. Не помню, как этот напиток назывался, но было очень вкусно.







Чего они боятся?







Журналист E1.RU Сергей Панин полюбил Крым в 2011 году. Тогда он впервые выбрал полуостров в качестве альтернативы российскому Югу, куда путешественнику не сложно добраться на машине. В Крыму Сергей побывал трижды, последний раз — летом после референдума.







— В 2014 году мне было страшно ехать, казалось, что все подорожает, а получилось наоборот. Дорогу через Донецк закрыли — были военные действия, поэтому украинцев в Крыму было мало и туристов мало. Жилье дешевое: мы снимали в Коктебеле коттедж за 900 рублей в сутки. Тогда хозяйка домика сказала, что за весь июнь у нее было только два клиента. Сегодня ехать в Крым я боюсь: мне кажется, сейчас там уже слишком дорого.







Поездка Екатеринбург — Крым на автомобиле обойдется примерно в 20 тысяч рублей в обе стороны, подсчитывает Сергей









Рейсы до полуострова сегодня предлагают 15 авиакомпаний, цены на июньские вылеты из Москвы стартуют от 5 тысяч рублей, с Урала и Сибири — от 10 тысяч.







— Я не думаю, что Крым — дорогой курорт: жилье можно снять по приемлемым ценам, а местные красоты посмотреть самостоятельно, — прикидывает Светлана из Евпатории. — Русскому человеку всё везде дорого, но смотрите: булка хлеба у нас стоит 22 рубля, проезд на маршрутке — 13 рублей, на автобусе — 15 рублей. Разве это дорого?







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