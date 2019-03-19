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Кина не будет. Старые телевизоры перестанут показывать бесплатные каналы

С 3 июня новосибирцам отключат аналоговое ТВ — за новое цифровое многим придется доплатить

У многих новосибирцев после 3 июня 2019 года телевизоры перестанут показывать ТВ-каналы
У многих новосибирцев после 3 июня 2019 года телевизоры перестанут показывать ТВ-каналы

В 2019 году цифровое телевидение в России должно заменить аналоговое. Новосибирская область включена в третий этап отключения: аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в НСО прекратится 3 июня. Корреспондент НГС выяснил, кому и что нужно делать сейчас, чтобы летом не оказаться у потухшего телевизионного экрана. И сколько за это придётся заплатить. 


В течение 2019 года в России произойдёт переход с аналогового телевидения на цифровое (ЦЭТВ). Все старые телевизоры перестанут показывать картинку: в Новосибирской области это случится 3 июня 2019 года. Корреспондент НГС обратился в сибирский филиал РТРС и выяснил, что необходимо сделать тем, кто не хочет летом остаться у потухшего телевизионного экрана. И во сколько рядовому телезрителю обойдётся смена аналогового телевидения на цифровое.


До появления ЦЭТВ почти половина жителей страны, утверждают в РТРС, принимали не более четырёх общероссийских каналов. После внедрения «цифры» и строительства башен цифрового вещания появилась возможность даже в отдалённых районах страны без абонентской платы смотреть в высоком качестве 20 телеканалов, которые вошли в два бесплатных цифровых пакета РТРС.


Кина не будет. Старые телевизоры перестанут показывать бесплатные каналы


Переход с аналогового телевидения на цифровое больше всего ощутят жители небольших населённых пунктов, чьи телевизоры принимают только эфирный сигнал. И это не затронет тех, кто пользуется кабельным, спутниковым или интернет-ТВ. После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах в течение недели будет стоять заставка с сообщением о необходимости перехода на ЦЭТВ. 


Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав двух бесплатных цифровых пакетов РТРС, продолжат аналоговое вещание.


Специалисты РТРС советуют уже сейчас выяснить для себя, будет ли ваш телевизор работать после 3 июня. Проверить это просто: надо включить один из федеральных каналов.


«Если рядом с логотипом телеканала есть буква А, значит, телевизор поддерживает только аналоговый формат. В цифровой версии литера А отсутствует. Наличие на экране буквы А означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор либо пользуется новым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала. Маркировка хорошо читается как на устаревших телевизорах с электронно-лучевой трубкой, так и на современных LED-панелях», — рассказала корреспонденту НГС помощник директора филиала РТРС «Сибирский РЦ» Ольга Дюкова.


Если буква А есть, надо проверить в настройках телевизора, доступен ли ему приём цифрового сигнала. Если такой функции нет, придётся покупать новый телевизор или специальную цифровую приставку со следующими характеристиками: формат DVB-T2, режим Multiple PLP, видео MPEG4. К каждому телевизору без функции приёма цифрового сигнала нужна отдельная приставка и дециметровая антенна.


Специалисты РТРС предупреждают, что приставки лучше покупать в магазинах бытовой электроники, но не с рук по объявлениям, т. к. можно наткнуться на мошенников.


«Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний. Для приема цифрового телевидения на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 — а это все телевизоры, произведенные с 2013 года — нужна лишь антенна ДМВ-диапазона», — объяснила Ольга Дюкова.


Кина не будет. Старые телевизоры перестанут показывать бесплатные каналы


В общем, если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал (то есть произведён до 2013 года), надо покупать специальную приставку, которых сейчас на рынке, как уточнили в РТРС, более 370 видов, и антенну ДМВ-диапазона. Стоимость приставки — от 800 до 1500 рублей. Самая простая дециметровая антенна, которая потребуется для нового телевизора, выпущенного после 2013 года, стоит минимум 300 рублей.


Кстати, мало кто помнит, но в Новосибирске первое цифровое эфирное телевещание запустили в августе 2012 года.

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