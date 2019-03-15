«Спасались кто как мог»: 15 лет назад в страшном пожаре погибли 6 офицеров. Лица

Ровно 15 лет назад здание ГУФСИН охватил страшный пожар — погибли 6 сотрудников. На чёрно-белом фото — одна из погибших, Светлана Бросалина





В этот день ровно 15 лет назад в страшном пожаре погибли шестеро сотрудников ГУФСИН — 15 марта 2004 года загорелось старое здание управления на проспекте Дзержинского в Новосибирске. В пожаре, случившемся из-за непотушенной сигареты, суд признал виновными нескольких руководителей — срок их наказаний уже давно прошёл. Сегодня сотрудники управления ГУФСИН и коллеги, ставшие очевидцами пожара, вышли на митинг памяти погибших — они рассказали НГС о тех, кто мог бы сейчас работать вместе с ними, если бы не то ЧП.







Имена погибших сотрудников высечены на стеле за административным зданием Главного управления федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Новосибирской области. Сегодня днём у этой стелы прошёл митинг памяти офицеров — в основном пришли молодые сотрудники, не знавшие погибших лично, но были и очевидцы трагедии, случившейся ровно 15 лет назад.







Участники митинга возложили цветы к стеле и почтили минутой молчания Светлану Бросалину, Наталью Вакорину, Сергея Вирчика, Елену Засыпкину, Анну Шерстнёву и Алексея Якушева. Они погибли «при исполнении служебных обязанностей», говорилось на митинге.







Сотрудники ГУФСИН каждый год устраивают мемориальные митинги в память о событиях 15 марта 2004 года





Дело о пожаре в старом здании управления, построенном в 1937 году, расследовали несколько лет. Погибли 6 человек, ещё 16 получили травмы и ожоги — кто-то из сотрудников смог покинуть пылающее здание через центральный выход и окна, но для многих путь отрезали глухие решётки на окнах. Пока спасатели пытались разрезать эти решётки, число жертв росло.







«Я в системе служу уже 28 лет, и 18 из них посвятила именно главному управлению <…> В 2004 году случилась эта страшная трагедия. Мы готовились к мероприятию — 125 лет УИС.







Утро раннее. 9 часов утра — совещание у генерала. Произошло возгорание. Дым пошёл сначала по второму этажу, а потом это ушло на третий. Весь огонь был, конечно же, на третьем этаже. Со второго [этажа] люди выпрыгивали из зданий и из зала совещаний, из кабинета начальника главного управления — генерал-майора Соломатина Виктора Ивановича.





Спасался кто как мог. Люди на карнизах выпрыгивали с третьего этажа. Были решётки, за счёт чего люди и погибли как раз»,





— вспоминает в беседе с НГС начальник отдела воспитательной и социальной работы ГУФСИН по Новосибирской области Елена Моисеева — в 2004 году она работала старшим инспектором отдела кадров.







Начальник отдела воспитательной и социальной работы ГУФСИН по Новосибирской области Елена Моисеева была очевидцем трагедии — ей удалось спастись





По словам начальника отдела, тела погибших укладывали на снег — их пытались укрыть тканью, но её сдувало мартовским ветром.







«Был очень холодный ветер, холодный день. Вокруг управления — сугробы. Из отдела кадров 3 тысячи дел спасли — сотрудников действующих. Не сгорело ни одно дело сотрудников», — добавляет Елена Моисеева. Дела спасли все, а вот людей — не сумели.







В итоге на скамье подсудимых оказались трое руководителей — начальник управления Виктор Соломатин, его первый заместитель Леонид Гробивкин и начальник вневедомственной пожарной службы Владимир Кондрашенков, а также начальник службы безопасности Андрей Новосёлов.







Именно из-за непотушенной сигареты Новосёлова, как выяснили следователи, начался пожар — очаг находился в рабочем кабинете начальника службы безопасности.







Здание 1937 года постройки восстановить не удалось — пришлось построить новое





В 2007 году суд признал виновными всех четверых руководителей — Новосёлову пришлось отправиться на 3 года в колонию-поселение, остальные получили по 3–4 года лишения свободы условно.







Как писала «Газета.ру», суд взыскал с каждого осужденного по 250 тысяч рублей в пользу родственников погибших — отца старшего лейтенанта Анны Шерстнёвой, а также матери и жены капитана Алексея Якушева.







За 15 лет состав управления сильно обновился, но на митинге были и те, кто работал вместе с погибшими офицерами





В ГУФСИН утверждают, что звали родственников на сегодняшнюю встречу памяти погибших, но никто из них в итоге не пришёл. НГС попросил коллег сотрудников, ставших жертвами пожара, поделиться фотографиями и воспоминаниями.







Алексей Якушев







Алексей Якушев часто опаздывал, но в тот день пришёл на работу вовремя — и попал в загоревшееся помещение





Капитану внутренней службы было 32 года — он работал в отделе по оперативному обслуживанию подразделений УИС.







«Алексей… Он мог зайти — рассмешить всех. Так даже получилось, что вообще это мальчишка, который всегда опаздывал немножко на работу, сейчас можно сказать. Но в этот день он пришёл вовремя, и эта трагедия его и захлестнула под своё крыло», — рассказала НГС Елена Моисеева.







Как говорят сотрудники ГУФСИН, ещё 15 лет назад коллеги гораздо больше общались друг с другом — не только сидели за компьютерами. Так же общались и с семьёй Якушева. По словам Елены Моисеевой, спустя много лет после трагических событий коллеги всё ещё помогают семьям погибших.







Наталья Вакорина







Наталью Вакорину вытащили из пожара живой, она умерла на руках у врачей





В 2004 году Наталье Вакориной исполнилось 48 лет — она была начальником отделения специального учёта, подполковником внутренней службы. О погибшей сотруднице коллеги говорят только хорошее — по их воспоминаниям, к Вакориной часто обращались за советами, причём не только по службе, но и по личным вопросам, и она никогда не отказывала в беседе.







«[Когда] её спустили, она была ещё жива. А в скорой уже сказали, что всё...» — говорит начальник отдела воспитательной и социальной работы.







Елена Засыпкина







Елена Засыпкина пришла в управление из другого отдела и оказалась там в день трагедии почти случайно





Капитан внутренней службы 44-летняя Елена Засыпкина оказалась на том пожаре практически случайно — она была «прикомандированной» из другого отдела. Засыпкина работала старшим оперуполномоченным отдела по оперативному обслуживанию подразделений УИС.







«Это было не совсем её рабочее место. Человек пришёл сюда, видимо, за своей судьбой», — констатирует Моисеева.







Сергей Вирчик







Накануне пожара Сергей Вирчик усиленно готовился к важной комиссии, но не дожил до неё





Вирчику было 37 лет, он был помощником начальника главного управления по мобилизационной подготовке и гражданской обороне. Накануне дня пожара он усердно готовился к важной комиссии, собирал документы и много времени проводил на работе. До самой комиссии, которая должна была состояться 25 марта 2004 года, Сергей Вирчик не дожил.







Анна Шерстнёва







Анне Шерстнёвой было всего 28 лет





Самая молодая погибшая в пожаре, старший лейтенант внутренней службы Анна Шерстнёва погибла в 28 лет. Она работала инженером отдела транспорта.







«Она очень часто ко мне приходила, и в тот день она, оказывается, ко мне заходила в кабинет на первом этаже, но мы с ней немножко разминулись, она ушла на третий этаж и там погибла», — объяснила Елена Моисеева.







Светлана Бросалина







О работе Светланы Бросалиной коллеги говорят только хорошее — она была ответственной сотрудницей





Майор внутренней службы Светлана Бросалина перевелась в ГУФСИН из полиции в 2000 году и проработала в службе исполнения наказаний 4 года, рассказала её подруга, помощник начальника главного управления по соблюдению прав человека Галина Большакова.







«Мы с ней находились в одном кабинете, мы были сослуживцами, занимались делопроизводством оперативных служб. Светлана Борисовна была очень исполнительным сотрудником. Во время пожара мы с ней находились в одном кабинете, но так по воле судьбы случилось, что мне удалось выжить, а ей — нет. Просто мы с ней пошли — она в одну сторону, а я — в другую», — вспоминает Большакова.







Бросалиной был 41 год, когда она погибла.







Имена всех погибших в тот день сотрудников высечены на стеле — она находится за зданием ГУФСИН на проспекте Дзержинского, 34





Здание ГУФСИН выстроили буквально с нуля — новое здание открылось в 2009 году, решётки на окна уже никто не ставит.







В управлении открыт музей — значительную часть занимают истории сотрудников, погибших при исполнении в разные годы





«Я, конечно, понимаю, что вы хотите задать вопрос: «Почему произошёл пожар?». И мы до сих пор не знаем, почему он произошёл…





Из-за каких урн с сигаретами? Я не верю, что что-то возгоралось. В том, что была какая-то вина нашего руководства? Сотрудников? Нет. Это просто старое здание 1937 года.





Елена Моисеева не верит в вину руководителей, которые понесли наказание





Те, кто были признаны виновными, — это заслуженные ветераны, [они] приглашаются на все мероприятия. И нам не стыдно пожать им руку, мы не считаем, что эти люди виноваты. Они просто остались крайними, потому что они были руководителями на тот момент», — заключила в разговоре с НГС коллега погибших Елена Моисеева.







Ранее новосибирские полицейские вспомнили коллег, погибших при исполнении,— НГС записал их впечатляющие истории.

