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Пожар в «Сотом», памятник Сталину и город во льдах. Главное за неделю

Обзор НГС: самые важные новости Новосибирска этой недели, которые вы могли пропустить

Худсовет всё же разрешил установить памятник Сталину, хотя многие горожане высказывались против
Худсовет всё же разрешил установить памятник Сталину, хотя многие горожане высказывались против


Мартовская оттепель превратила новосибирские улицы в каток, многие горожане получили серьёзные травмы, упав на льду. Жители справедливо возмущаются, что тротуары Новосибирска убирают плохо, а надежды, что станет чище, совсем мало. Не меньше возмущений вызвало решение худсовета мэрии: памятнику Иосифу Сталину всё же в городе быть. Что обсуждали, чему возмущались, а чему радовались с 11 по 15 марта в Новосибирске — в обзоре НГС. Редакция выбрала главные события, истории и фотографии города за прошедшую неделю, которые обязательно нужно прочитать и посмотреть.




«Сотый» — один из первых супермаркетов Новосибирска
«Сотый» — один из первых супермаркетов Новосибирска


Сейчас в магазине идёт ремонт, но в Облпотребсоюзе сообщили, что уже совсем скоро супермаркет вновь откроется — пожар не нанёс значительного ущерба.



  • Спор за звание столицы может продолжаться вечно, но совершенно ясно одно — среди новосибирцев встречаются талантливые люди с необычными судьбами. На этой неделе НГС побывал на работе у врача ЛФК больницы № 25 Марьяны Семягиной, которая уже 70 лет ставит пациентов на ноги. Марьяне Петровне трудно дать её 93 года — каждый день она ходит на работу, занимается с больными и убеждает пациентов даже после серьёзных травм не лежать в палатах, а заниматься физкультурой.



Марьяна Петровна рассказала корреспондентам НГС, как пережила блокаду Ленинграда, почему стала врачом и как оказалась в Новосибирске.




Может, на коньках безопаснее, чем в ботинках?
Может, на коньках безопаснее, чем в ботинках?


По информации скорой помощи, только за неделю с 4 по 10 марта на заледеневших дорогах получили травмы более 100 человек. 


  • Увы, грязно в Новосибирске не только на тротуарах. Автомобильные дороги также утопают в мутных лужах, что точно на радость продавцам омывающей жидкости для стёкол. Обозреватель НГС.Авто выяснил, насколько законен подобный бизнес вдоль трасс и что опасного может быть в составе таких омываек.



  • Не знаете, чем занять себя в выходные? Прогуляйтесь в зоопарк и посмотрите на белых медвежат — возле их вольера больше нет ограждений. Малыши уже вовсю гуляют и проказничают.


Медведица Герда стала выпускать двойню на длительные прогулки
Медведица Герда стала выпускать двойню на длительные прогулки
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