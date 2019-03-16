Пожар в «Сотом», памятник Сталину и город во льдах. Главное за неделю

Обзор НГС: самые важные новости Новосибирска этой недели, которые вы могли пропустить

Худсовет всё же разрешил установить памятник Сталину, хотя многие горожане высказывались против





Мартовская оттепель превратила новосибирские улицы в каток, многие горожане получили серьёзные травмы, упав на льду. Жители справедливо возмущаются, что тротуары Новосибирска убирают плохо, а надежды, что станет чище, совсем мало. Не меньше возмущений вызвало решение худсовета мэрии: памятнику Иосифу Сталину всё же в городе быть. Что обсуждали, чему возмущались, а чему радовались с 11 по 15 марта в Новосибирске — в обзоре НГС. Редакция выбрала главные события, истории и фотографии города за прошедшую неделю, которые обязательно нужно прочитать и посмотреть.





Несмотря на недовольство многих горожан, художественный совет мэрии Новосибирска согласовал установку памятника Иосифу Сталину возле здания обкома КПРФ на Большевистской. Бюст Сталина планируют установить уже ко Дню Победы.





В понедельник, 11 марта, вспыхнул огонь в супермаркете «Сотый» на площади Ленина — в магазине загорелись холодильники. Спасателям пришлось перекрыть проезд перед зданием Обпотребсоюза на Красном проспекте, чтобы справиться с пожаром.





«Сотый» — один из первых супермаркетов Новосибирска





Сейчас в магазине идёт ремонт, но в Облпотребсоюзе сообщили, что уже совсем скоро супермаркет вновь откроется — пожар не нанёс значительного ущерба.





На церемонии закрытия Зимней Универсиады – 2019 премьер-министр Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири, что стало новым поводом для новосибирцев и красноярцев поспорить в социальных сетях, чей же город лучше. Редакция НГС не осталась в стороне и сравнила города по 12 пунктам — результат вышел неожиданный.





Спор за звание столицы может продолжаться вечно, но совершенно ясно одно — среди новосибирцев встречаются талантливые люди с необычными судьбами. На этой неделе НГС побывал на работе у врача ЛФК больницы № 25 Марьяны Семягиной, которая уже 70 лет ставит пациентов на ноги. Марьяне Петровне трудно дать её 93 года — каждый день она ходит на работу, занимается с больными и убеждает пациентов даже после серьёзных травм не лежать в палатах, а заниматься физкультурой.











Марьяна Петровна рассказала корреспондентам НГС, как пережила блокаду Ленинграда, почему стала врачом и как оказалась в Новосибирске.





Новосибирцы заплатят за морозы. Точнее за то, что потратили больше тепла этой долгой и холодной зимой, — как сообщили в СГК, новосибирцы заплатят за тепло в феврале больше примерно на 5%.





В начале марта Новосибирск превратился, возможно, в самый большой каток в мире — сотни горожан сломали руки и ноги, поскользнувшись на улицах города. Корреспонденты НГС прогулялись по скользкому льду 5 самых людных улиц Новосибирска и попросили экспертов объяснить, что нужно делать, чтобы улицы перестали быть травмоопасными.





Может, на коньках безопаснее, чем в ботинках?





По информации скорой помощи, только за неделю с 4 по 10 марта на заледеневших дорогах получили травмы более 100 человек.





Увы, грязно в Новосибирске не только на тротуарах. Автомобильные дороги также утопают в мутных лужах, что точно на радость продавцам омывающей жидкости для стёкол. Обозреватель НГС.Авто выяснил, насколько законен подобный бизнес вдоль трасс и что опасного может быть в составе таких омываек.





Врач больницы № 12 отказал в госпитализации прибывшей по скорой сибирячке с высоким давлением; после 5 часов ожидания приёма возмущённая дочь пациентки сняла видео спора с врачом и пожаловалась в минздрав. Как позже объяснили в больнице, врач за смену принял 35 больных, а стационар был переполнен — в тот день по скорой помощи поступило очень много пациентов.







Не знаете, чем занять себя в выходные? Прогуляйтесь в зоопарк и посмотрите на белых медвежат — возле их вольера больше нет ограждений. Малыши уже вовсю гуляют и проказничают.



