Ну всё, поплыли: обзор резиновых сапог (таких вы ещё не видели!)

Резиновая обувь полезна пару недель в году. Зато в эти дни без нее никуда





Ещё неделька — и город поплывёт. Так что пока ещё есть время подобрать нужную обувь, чтобы выйти сухим из воды. Ранняя весна в Сибири — это лёд вечером и лужи днём, поэтому обувь нужна тёплая и непромокаемая. Корреспондент НГС прошла по обувным магазинам Новосибирска и нашла самые неожиданные варианты резиновых сапог — на огромных каблуках, необычных расцветок и по впечатляющим ценам. Подробнее — в материале НГС.





Резиновая обувь в H&M — 2–2,5 тысячи рублей





Резиновые сапоги давно уже стали модным сезонным аксессуаром. Видимо, поэтому производители сконцентрировались больше на женских моделях. Мужчинам не светят муки выбора, нужно только придумать цвет (на практике — выбрать между чёрным или хаки) и определиться с высотой (до колена или по щиколотку).







Самые практичные варианты как мужских, так и женских всё-таки тёмного цвета. Но среди них довольно много интересных моделей, которые вовсе не похожи на резиновые сапоги.





Например, ботинки под лакированную кожу. Во-первых, они не похожи на привычные резиновые сапоги-грязетопы. Во-вторых, они будут опрятно выглядеть, даже если на поверхности появятся мелкие царапинки.







Если нет сил отказаться от каблуков, да ещё на тракторной подошве, — не проблема. Производители научились делать из резины и такие модели. Такие ботинки нашлись в H&M. Так что можно смело выскакивать на каблуках из маршрутки прямо в самую глубокую лужу.







Сапоги из материала ЭВА на Центральном рынке — от 300 рублей





Но весной всё же хочется яркого и радостного, а иногда даже кричащего. Этого добра на полках обувных тоже достаточно. Ведь резиновые сапоги — своего рода символ свободы, свободы от страха промочить ноги. Наверное, это даже не просто возможность не бояться луж, а как в детстве — выбрать самую большую и пройти по ней с гордо поднятой головой.







Распродажа резиновых сапог на Центральном рынке





Самые дешевые резиновые сапоги — 300 рублей — нашлись на Центральном рынке. Как правило, это полусапожки до щиколотки незатейливых расцветок, хотя нет, есть и леопард. Плюс рынка в том, что здесь самый большой выбор так называемой «облегчёнки» — так продавцы называют сапоги из материала ЭВА. Они действительно очень лёгкие и хорошо фиксируют ногу. Стоят они порядка 500–700 рублей без утеплителя и чуть больше, около 1000, с тёплой вставкой.





Утеплённые сапоги в «Монро» — 1399 рублей (красные), 1699 рублей (жёлтые)





Кстати, насколько сапоги тёплые, нужно тоже учитывать. Возможно, искусственный мех или войлок уже будут в тягость, когда город действительно поплывёт, а температура будет +10. Большой выбор утеплённых моделей — в «Монро».





Вообще, цены на резиновую обувь иногда обескураживают, но бренды есть бренды. Например, сапоги Massimo Santini стоят порядка 5–7 тысяч рублей, причём уже со скидкой. На обуви много аксессуаров — от шнурков до металлических звёзд и меховых опушек.





«Рандеву»: резиновые сапоги стоят порядка 2,5–7 тысяч рублей





Кстати, среди тех самых кричащих моделей, пожалуй, серебристые резиновые туфли. Выглядят они так, как будто обычную — например, чёрную — обувь поставили и забрызгали краской из баллончика. Подобные сапоги в этом сезоне найти не проблема — они встретились сразу в нескольких магазинах.







Резиновые ботинки в «Рандеву» — 4910 рублей





Поклонникам минимализма можно предложить невысокие, абсолютно прозрачные сапожки. Изюминка в том, что в зависимости от носков они могут стать хоть чёрными, хоть леопардовыми, хоть в красный горошек.







Salamander, 1490 рублей





Высокие сапоги — это скорее редкость, чаще встречаются по щиколотку. Недостаток высоких в том, что в них всё-таки может быть тяжеловато. На этот случай в «Монро», например, есть модель с тканевым верхом. То есть низ резиновый, верх дышит.







Бордовые сапоги с верхом из ткани — 1599 рублей





Зато в высоких можно и в лес, и на рыбалку, и в огород. В городе это, наверное, ни к чему.







Kari, 1299 рублей





Какой бы ни была обувная мода, к весне всё это появляется в резиновом варианте. Разве что нет ещё шпилек. Например, резиновые сапоги в виде модных кроссовок-носков. И даже с белой подошвой. Пусть это не сильно практично, так же как и белая подошва любой обуви, но зато в тренде.





Резиновые сапоги-носки в Marmalato — 1990 рублей





Ассортимент мужских сапог всегда очень скудный, но в этом году особенно. В обычных обувных магазинах их практически нет. Зато полно на Центральном рынке — как правило, в палатках для охотников и рыболовов. В основном это камуфляжный принт, хаки или сапоги чёрного цвета.







Брутальные резиновые сапоги на Центральном рынке





В целом резиновые сапоги для города — это скорее дополнение к сезонной обуви, которое нужно буквально на неделю. Так что, может, и не стоит переплачивать и выбирать сильно замысловатые модели.





«Вестфалика», 1194 рубля





Например, невысокие средние сапожки на плоской подошве можно носить с носком потеплее или надеть в холодный дождливый день летом. Чем проще модель, тем меньше с ней хлопот.







В любом случае резиновые сапоги — это не только спокойствие родителей, чьи дети с разбегу несутся в лужу, но и возможность наслаждаться весной без промокших ног и испорченной обуви.







Kari, 1399 рублей





А весна в Новосибирске непредсказуемая — все ждут листиков, но начинаются снегопады, и наоборот. Поэтому угадать, какой она будет, пока можно лишь по народным приметам.

