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Ну всё, поплыли: обзор резиновых сапог (таких вы ещё не видели!)

НГС нашел самые скромные, необычные и дорогие — некоторые модели стоят больше 7 тысяч

Резиновая обувь полезна пару недель в году. Зато в эти дни без нее никуда
Резиновая обувь полезна пару недель в году. Зато в эти дни без нее никуда


Ещё неделька — и город поплывёт. Так что пока ещё есть время подобрать нужную обувь, чтобы выйти сухим из воды. Ранняя весна в Сибири — это лёд вечером и лужи днём, поэтому обувь нужна тёплая и непромокаемая. Корреспондент НГС прошла по обувным магазинам Новосибирска и нашла самые неожиданные варианты резиновых сапог — на огромных каблуках, необычных расцветок и по впечатляющим ценам. Подробнее — в материале НГС. 


Резиновая обувь в H&M — 2–2,5 тысячи рублей
Резиновая обувь в H&M — 2–2,5 тысячи рублей


Резиновые сапоги давно уже стали модным сезонным аксессуаром. Видимо, поэтому производители сконцентрировались больше на женских моделях. Мужчинам не светят муки выбора, нужно только придумать цвет (на практике — выбрать между чёрным или хаки) и определиться с высотой (до колена или по щиколотку).


Самые практичные варианты как мужских, так и женских всё-таки тёмного цвета. Но среди них довольно много интересных моделей, которые вовсе не похожи на резиновые сапоги. 


Например, ботинки под лакированную кожу. Во-первых, они не похожи на привычные резиновые сапоги-грязетопы. Во-вторых, они будут опрятно выглядеть, даже если на поверхности появятся мелкие царапинки.


Если нет сил отказаться от каблуков, да ещё на тракторной подошве, — не проблема. Производители научились делать из резины и такие модели. Такие ботинки нашлись в H&M. Так что можно смело выскакивать на каблуках из маршрутки прямо в самую глубокую лужу. 


Сапоги из материала ЭВА на Центральном рынке — от 300 рублей
Сапоги из материала ЭВА на Центральном рынке — от 300 рублей


Но весной всё же хочется яркого и радостного, а иногда даже кричащего. Этого добра на полках обувных тоже достаточно. Ведь резиновые сапоги — своего рода символ свободы, свободы от страха промочить ноги. Наверное, это даже не просто возможность не бояться луж, а как в детстве — выбрать самую большую и пройти по ней с гордо поднятой головой.


Распродажа резиновых сапог на Центральном рынке
Распродажа резиновых сапог на Центральном рынке


Самые дешевые резиновые сапоги — 300 рублей — нашлись на Центральном рынке. Как правило, это полусапожки до щиколотки незатейливых расцветок, хотя нет, есть и леопард. Плюс рынка в том, что здесь самый большой выбор так называемой «облегчёнки» — так продавцы называют сапоги из материала ЭВА. Они действительно очень лёгкие и хорошо фиксируют ногу. Стоят они порядка 500–700 рублей без утеплителя и чуть больше, около 1000, с тёплой вставкой. 


Утеплённые сапоги в «Монро» — 1399 рублей (красные), 1699 рублей (жёлтые)
Утеплённые сапоги в «Монро» — 1399 рублей (красные), 1699 рублей (жёлтые)


Кстати, насколько сапоги тёплые, нужно тоже учитывать. Возможно, искусственный мех или войлок уже будут в тягость, когда город действительно поплывёт, а температура будет +10. Большой выбор утеплённых моделей — в «Монро». 


Вообще, цены на резиновую обувь иногда обескураживают, но бренды есть бренды. Например, сапоги Massimo Santini стоят порядка 5–7 тысяч рублей, причём уже со скидкой. На обуви много аксессуаров — от шнурков до металлических звёзд и меховых опушек. 


«Рандеву»: резиновые сапоги стоят порядка 2,5–7 тысяч рублей 
«Рандеву»: резиновые сапоги стоят порядка 2,5–7 тысяч рублей 


Кстати, среди тех самых кричащих моделей, пожалуй, серебристые резиновые туфли. Выглядят они так, как будто обычную — например, чёрную — обувь поставили и забрызгали краской из баллончика. Подобные сапоги в этом сезоне найти не проблема — они встретились сразу в нескольких магазинах.


Резиновые ботинки в «Рандеву» — 4910 рублей
Резиновые ботинки в «Рандеву» — 4910 рублей


Поклонникам минимализма можно предложить невысокие, абсолютно прозрачные сапожки. Изюминка в том, что в зависимости от носков они могут стать хоть чёрными, хоть леопардовыми, хоть в красный горошек.


Salamander, 1490 рублей
Salamander, 1490 рублей


Высокие сапоги — это скорее редкость, чаще встречаются по щиколотку. Недостаток высоких в том, что в них всё-таки может быть тяжеловато. На этот случай в «Монро», например, есть модель с тканевым верхом. То есть низ резиновый, верх дышит.


Бордовые сапоги с верхом из ткани — 1599 рублей
Бордовые сапоги с верхом из ткани — 1599 рублей


Зато в высоких можно и в лес, и на рыбалку, и в огород. В городе это, наверное, ни к чему. 


Kari, 1299 рублей
Kari, 1299 рублей


Какой бы ни была обувная мода, к весне всё это появляется в резиновом варианте. Разве что нет ещё шпилек. Например, резиновые сапоги в виде модных кроссовок-носков. И даже с белой подошвой. Пусть это не сильно практично, так же как и белая подошва любой обуви, но зато в тренде.


Резиновые сапоги-носки в Marmalato — 1990 рублей
Резиновые сапоги-носки в Marmalato — 1990 рублей


Ассортимент мужских сапог всегда очень скудный, но в этом году особенно. В обычных обувных магазинах их практически нет. Зато полно на Центральном рынке — как правило, в палатках для охотников и рыболовов. В основном это камуфляжный принт, хаки или сапоги чёрного цвета.


Брутальные резиновые сапоги на Центральном рынке
Брутальные резиновые сапоги на Центральном рынке


В целом резиновые сапоги для города — это скорее дополнение к сезонной обуви, которое нужно буквально на неделю. Так что, может, и не стоит переплачивать и выбирать сильно замысловатые модели.


«Вестфалика», 1194 рубля
«Вестфалика», 1194 рубля


Например, невысокие средние сапожки на плоской подошве можно носить с носком потеплее или надеть в холодный дождливый день летом. Чем проще модель, тем меньше с ней хлопот. 


В любом случае резиновые сапоги — это не только спокойствие родителей, чьи дети с разбегу несутся в лужу, но и возможность наслаждаться весной без промокших ног и испорченной обуви.


Kari, 1399 рублей
Kari, 1399 рублей


А весна в Новосибирске непредсказуемая — все ждут листиков, но начинаются снегопады, и наоборот. Поэтому угадать, какой она будет, пока можно лишь по народным приметам

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