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«Я паркуюсь как чудак»: куском льда по лобовику — нечего тут стоять

Водитель «Шевроле» получил глыбу льда на лобовик, а на Красном проспекте обнаружилась новая парковка

В новом, 115-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: месть пешеходов за перекрытый тротуар, «Лексус» на пешеходном переходе и «геи» в спальных районах Новосибирска.


«Я паркуюсь как чудак»: куском льда по лобовику — нечего тут стоять


Открывает выпуск очередная месть пешеходов невнимательным водителям. Владелец этого «Шевроле» с расцветкой такси (или просто арендатор) встал на пешеходной дорожке и получил ледяную глыбу на лобовое стекло.



«Я паркуюсь как чудак»: куском льда по лобовику — нечего тут стоять


«Многострадальная арка на Советской, 35 опять перекрыта», — сообщает читательница Ольга.



«Я паркуюсь как чудак»: куском льда по лобовику — нечего тут стоять


«Лексус» на переходе. «Водятла не было в машине», — краток читатель Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: куском льда по лобовику — нечего тут стоять


Конечно надо встать на переходе, тут удобней выходить из машины. 



«Я паркуюсь как чудак»: куском льда по лобовику — нечего тут стоять


«Пешеходная зона, улица Ленина», — ведет наблюдение Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: куском льда по лобовику — нечего тут стоять


«Товарищ припарковался на тротуаре для пешеходов возле Гоголя, 42, на замечание убрать автомобиль не отреагировал и пошел дальше по своим делам», — обижен читатель Роман.



«Я паркуюсь как чудак»: куском льда по лобовику — нечего тут стоять


«Улица Линейная, 53 — гости центра "Кругозор" очень часто паркуются на тротуаре, хотя через дорогу есть парковка, но пройти 20 метров не под силу. Вот очередной "инвалид"», — пишет нам Алекс.



«Я паркуюсь как чудак»: куском льда по лобовику — нечего тут стоять


«Свои правила парковки у водителя "Мерседеса". Решил занять сразу три парковочных места возле ТЦ "Сибирский Молл"», — переживает читатель Константин.



«Я паркуюсь как чудак»: куском льда по лобовику — нечего тут стоять


Встал на инвалидном месте.



«Я паркуюсь как чудак»: куском льда по лобовику — нечего тут стоять


«На Державина машина перекрыла пешеходную дорожку», — ведет наблюдение Тимофей.



«Я паркуюсь как чудак»: куском льда по лобовику — нечего тут стоять


«Бесплатная парковка на тротуаре от Дома Быта до НГМУ. Карманов теперь нет», — сообщает Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: куском льда по лобовику — нечего тут стоять


«Гей-парковка на Виктора Уса, дом 4», — юморит читатель Юрий.


Понравилось? Тогда почитайте, что думают москвичи о манере езды в Новосибирске: они считают, что новосибирцы тормозят, шарахаются и медленно едут.

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