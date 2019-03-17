«Не мешайте мозгу спать»: 10 привычек, которые вызывают бессонницу

Для качественного сна врачи советуют отказаться от дивана в пользу удобных кровати и подушки

Когда вы в последний раз высыпались как следует? Если вы ложитесь спать вовремя, но всё равно чувствуете себя с утра разбитым, а в разгар дня не можете сконцентрироваться на работе, вы на верном пути к бессоннице. Что делать, если давным-давно позабыл о полноценном ежедневном отдыхе? И как из-за недосыпов не оказаться на больничной койке? Ко Всемирному дню сна наши коллеги с 74.ru расспросили об этом сомнологов.







Ошибка №1: вы постоянно недосыпаете







Во сне наш мозг, словно компьютер, перерабатывает всю полученную за день информацию, придумывает решения проблем и восполняет силы организма. Для физического восстановления человеку достаточно всего пары-тройки часов. Но для психического здоровья в сутки необходимо проспать в среднем семь-восемь часов.







Дефицит сна в первую очередь бьёт по памяти, вниманию, настроению. Чем сильнее недосып, тем больше урон. Если днём вы чувствуете себя разбитым, отвлекаетесь, теряете нить разговора и забываете мысли, ваш организм намекает: надо хорошенько отдохнуть. Если же вы не спите несколько ночей подряд в течение месяца и больше, пора обращаться к врачу.







Недостаток сна может вызвать гипертонию и избыточный вес.







— Из-за недосыпа в организме нарушается гормональный обмен. В фазе медленного сна благодаря вырабатываемым гормонам у нас идёт переработка всех жировых запасов, — рассказывает врач-невролог Иоланна Уточкина. — Также ночью при полноценном сне организм переключает на себя все свои сенсорные системы, которые анализируют внешний мир, и сканирует тело. Он находит клетки, которые отвечают за онкологию, и направляет иммунную систему убрать их. То есть сам себя подчищает. Это очень важная программа сна, которую люди недооценивают. Особенно стоит задуматься над своим режимом людям, у которых есть генетическая предрасположенность к онкологии.

Ещё один важный гормон у мужчин — тестостерон — также вырабатывается ночью во время сна. Недосып влияет не только на потенцию, но и на состояние всего мужского организма.







— Перед всеми стоит вопрос — как бы тратить времени на сон меньше. И люди просто ограничивают свой сон. Но мы же не задаёмся вопросом, как бы нам пореже дышать, — недоумевает главврач Центра неврологии и медицины сна Наталья Белинская. — Полноценный сон, как и полноценное дыхание: если спать пять часов вместо положенных для человека восьми, организм не будет долго оставаться здоровым. К чему это приведёт? У молодых людей, у которых ещё нет хронических заболеваний, недосып вызовет тревожное, депрессивное состояние, снижение работоспособности, памяти, внимания, раздражительность, заторможенность. Людей с хроническими заболеваниями ждут обострения — сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, дыхательной. Любые заболевания будут обостряться, если нет нормального сна.







Ошибка №2: вы пытаетесь заснуть быстро







Самая большая ошибка, которую мы совершаем, ложась в кровать, — попытка заставить себя тут же заснуть. Для погружения в дрёму организму требуется минимум полчаса. И подсчёт воображаемых овец процесс вряд ли ускорит.







— В нашем организме очень много механизмов, которые запускают сон. И если мы не будем им мешать, то будем спать хорошо, — уверена Иоланна Уточкина. — Не нужно заставлять себя засыпать. Сон, как птица, — чем больше ты её хочешь поймать, тем быстрее она улетает. Если вы лежите в кровати и смотрите на часы, что полчаса прошло, а вы не спите, то следующие полчаса вы тоже не уснёте. Можно принять тёплый душ, приятные ароматы добавить, проветрить помещение, включить расслабляющую музыку, почитать книгу или посмотреть спокойный приятный фильм.







Такие ежедневные «сонные» ритуалы намекнут мозгу, что пришло время спать. Для комфортного засыпания проветрите комнату. Температура в спальне должна быть ниже, чем во всей квартире. А чтобы быстрее заснуть, накройтесь тяжёлым одеялом — это поможет организму расслабиться.























Ошибка №3: вы смотрите телевизор в постели







Спальня — место для отдыха, и превращать его в кухню или кинозал специалисты не советуют. Мозг очень быстро запомнит ненужные ассоциации и вместо подготовки ко сну начнёт запускать в организме другие рефлексы. Например, воспринимать кровать как столовую и вырабатывать слюну для приёма пищи.







Телевизор в спальне не возбраняется, но к его просмотру надо подходить с умом.

— Люди считают просмотр телевизора в кровати безвредным, но это рано или поздно приводит к тревожным состояниям и расстройствам сна. Если вы собираетесь смотреть вечером фильм или сериал, подберите такой, который не вызовет у вас огромное количество негативных эмоций. Не смотрите новостей и передач, которые вас расстроят, — рекомендует Наталья Белинская. — Хороший сон сродни фитнесу или режиму питания. Нам же не придёт в голову съесть свиную рульку и сразу же пойти на пробежку. Все понимают, что так не делается. И нам ни в коем случае не должно приходить в голову посмотреть телевизор или поиграть в телефон, поработать на компьютере перед сном, посидеть в соцсетях. Организму тоже нужна определённая подготовка, тогда сон будет здоровым и полноценным.





Сомнолог подчёркивает — спальня должна быть тихим местом с плотными шторами и удобной постелью.







— Зачастую люди даже в прекрасных условиях продолжают спать на диване, без удобных матраса и подушек. В плане правильного питания они готовы покупать какие-то специальные добавки, продукты, тратить время на готовку. В плане физической нагрузки — выделить на неё время и поехать в спортзал. Но в плане сна всё гораздо сложнее, — недоумевает Наталья Белинская.















Ошибка №4: вы не знаете, сколько часов сна нужно именно вам







Говорят, что многим историческим личностям, таким, как Наполеон Бонапарт, Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Гай Юлий Цезарь и другим, хватало для сна всего пары часов в сутки. Сомнологи к этой информации относятся скептически, хотя и признают, что у разных людей личная суточная норма сна может быть от 4 до 12 часов.







— Людей, которым бы хватало на сон четырёх часов, очень мало. В основном это какие-то политические лидеры, — рассказывает Иоланна Уточкина. — И действительно, есть много историй, когда гениальные люди спали по два-три часа в сутки. Сомнологи пытались углубиться в этот вопрос, но не доказали, что так и было на самом деле. Скорее всего, это миф. Что заложено природой, достаточно сложно изменить. Хотя человек и пытается перехитрить природу, но не достиг того, чтобы можно было бы по часу в сутки спать и чувствовать себя хорошо. Для полноценного функционирования организма нужны периоды. Одна фаза — это полтора часа. А за ночь таких фаз от пяти до восьми штук. В первой половине ночи, когда преобладают фазы медленного сна, организм восстанавливает энергетические запасы, мышечные силы и гормональный обмен. А ближе к утру во время быстрого сна формируется память и перерабатываются эмоции.







Учёные-сомнологи делят людей на короткоспящих и долгоспящих. Первым достаточно пяти-шести часов, чтобы выспаться. Вторым для этого потребуется 10–12 часов в сутки, и ежедневный семичасовой сон будет провоцировать у них хронический недосып.







Знание своей личной нормы сна позволит грамотно спланировать режим. Сколько часов сна необходимы именно вам, подскажет отпуск. Просто проследите, во сколько вы ложитесь и во сколько просыпаетесь, когда вы отдыхаете от ежедневной рутинной работы.

Сколько времени вы тратите на сон?

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Не менее 10 часов

Я как Наполеон — сплю очень мало

У меня бессонница К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

Ошибка №5: вы сбиваете будничный режим в выходные







В этом вопросе мнения специалистов расходятся. Одни утверждают — восполнить дефицит сна «отсыпными» субботами и воскресеньями вполне реально. И даже приводят в пример одно исследование, в котором учёные поставили эксперимент над двумя группами студентов. Одни подопытные вели привычный образ жизни, вторые вволю высыпались каждые выходные. Когда обе группы лишили сна, а затем дали выполнить им задание, лучше справились те студенты, что спали впрок.







— Если вы чувствуете сонливость, дайте организму возможность самому отрегулировать своё состояние. Для этого надо просто дополнительно поспать. Например, десять часов в субботу, девять — в воскресенье, если мы этого хотим и наш организм этого требует. Сон впрок каждые выходные — это как маленький отпуск при энергичной неделе, — считает Иоланна Уточкина.

Плохой сон ночью вызывает рассеянность и сонливость днём

Но злоупотреблять таким подходом сомнологи всё же не советуют, чтобы не сбить будничный режим.







— Вот человек всю неделю недосыпал, и к субботе он понимает, что очень хочет выспаться. Он ложится в пятницу вечером попозже, потому что это же пятница — хочется какие-то дела сделать, в гости сходить, фильм посмотреть. И просыпается в субботу в 10 часов утра, когда в обычные дни встаёт в семь, — уточняет Наталья Белинская. — Раз он в субботу встал в 10 утра, то вечером он априори не ляжет вовремя. Невозможно проснуться в 12 дня и лечь в 12 ночи, редко кто так может, если выспался. Он ложится позже и, соответственно, в воскресенье встаёт ещё позже. В ночь на понедельник он тоже не может рано уснуть. В итоге в шесть утра звенит будильник, и нужно идти на работу. Всё, неделя насмарку. И эти люди сделают главную ошибку, когда, придя в понедельник вечером домой и, будучи совершенно уставшими, решат поспать часик или два. Поспят, допустим, с шести до восьми вечера и опять ночной сон нарушают. Это первый шаг к формированию у себя бессонницы.







Ошибка №6: вы занимаетесь спортом вечером







Физическая нагрузка важна для хорошего сна. Но при походе в спортзал нужно соблюдать простое правило — тренируйтесь не на ночь глядя, а как минимум за три-четыре часа до сна. Тогда организм успеет отойти от времени в тренажёрном зале и спокойно настроиться на отдых.







— Заниматься можно утром до работы. Или же часов в шесть-семь вечера, если вы поздно ложитесь спать, — говорит Наталья Белинская. — Но есть люди, кто выбирает для себя поздние занятия спортом. Вполне возможно, что какая-нибудь женщина давно мучается и не может понять, почему у неё такие сложности с засыпанием, а оказывается, она приходит с фитнеса и пытается тут же лечь спать.

Перенесите поход в спортзал на первую половину дня, чтобы отлично высыпаться ночью

Ошибка №7: вы поздно ужинаете







Если вам трудно засыпать на пустой желудок, съешьте что-нибудь некалорийное. В вопросах ужина сомнологи поддерживают диетологов — за два часа до сна можно есть овощи, фрукты, углеводы, а от мяса лучше воздержаться.







Приятный сюрприз для сладкоежек — перед тем, как отправиться в кровать, можно умять одно печенье или конфету. Для фигуры не очень, зато для сна самое то. Видимо, не зря в зарубежных фильмах мамы подкармливают печеньем с тёплым молоком детей, которые не могут заснуть.







— Масштабных исследований в области сна не так много. Было одно из [небольших] исследований, которое показало, что быстрые углеводы перед сном, например, печенье, способствуют быстрому засыпанию. Глюкоза быстро поступает в кровь, и человек засыпает, — рассказывает Иоланна Уточкина.







Ошибка №8: вы пытаетесь самостоятельно справиться с ночными кошмарами







Наши сны — отражение прошедшего дня. Так мозг перерабатывает усвоенную информацию. Ночной кошмар может вызвать пережитая неприятная ситуация или активный эмоциональный день.







— Если сон не повторяется часто, страшного в этом ничего нет. Это своего рода тренировка мозга. Переживания во сне дают возможность ему адаптироваться и легче пережить потрясения днём, — говорит Наталья Белинская. — Через полчаса после пробуждения в нашей памяти остаётся не больше 10 процентов того, что нам снилось. Это зависит от человека и его нервной системы. Кто-то очень хорошо помнит сны, а кто-то говорит, что ему сны вообще не снятся. Хотя наукой доказано, что сны видят абсолютно все, кто спит больше полутора-двух часов. И даже внутриутробно дети уже начинают видеть сны.







Периодически мучающий вас один и тот же кошмар — повод задуматься.







— Если вы его помните, значит, структура сна нарушена. Чаще всего это возникает после каких-то автомобильных катастроф, когда люди переживают существенные психологические травмы, или из-за других состояний, — добавляет Иоланна Уточкина. — Но если кошмары регулярны, надо обращаться к врачу. Если вы не можете понять причину, откуда появился такой сон, идите к сомнологу. Если же вы знаете, что это состояние появилось после конкретной стрессовой ситуации, обращайтесь к психиатру или к психотерапевту.







Ошибка №9: вы слишком доверяете гаджетам







Витрины магазинов техники пестрят многочисленными устройствами для корректировки сна: фитнес-браслеты, маски для сна, часы и даже электронные простыни с подушками. «Умные» будильники и целые «умные» дома уже подстраиваются под ваши фазы сна, включая свет, музыку и открывая шторы, когда проснуться вашему организму легче всего. Кажется, скоро распознавать, как долго и чутко вы спите, научатся даже кофеварки! Но есть ли в этом смысл?

Специальные программы на часах и телефонах следят, хорошо ли вы спали ночью

— Гаджеты в отличие от медицинского оборудования в больницах только дают намёк, стопроцентно доверять им нельзя, — уверена Иоланна Уточкина. — За ночь у нас должно быть 25 процентов быстрого сна, а всё остальное — медленный сон. Но нельзя просто нажать кнопку и погрузиться в более глубокую стадию сна. Для этого организму нужно время на настройку. Внешне улучшить эту настройку нельзя, мы можем её только поломать. Было бы неплохо просыпаться по утрам в фазе быстрого сна. Ведь если мы просыпаемся в фазе медленного сна, то ещё полчаса будем делать всё на автомате. Это так называемая инерция сна. Столько же требуется организму вечером, чтобы заснуть.







Ошибка №10: вы неправильно просыпаетесь







Как быстро проснуться с утра? Ответ у сомнологов на этот вопрос один — включите по всей квартире яркий свет. Эффективней способа пока не придумали.